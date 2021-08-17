吴尊友“不要接触外国人肌肤”建议惹争议

（德国之声中文网）9月16日，中国直辖市重庆确诊1例境外输入猴痘病例，这是中国首次正式公布这一极具传染风险的病症登陆国内。到目前为止，官方尚未澄清患者是外国人还是从境外回国人。

次日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在微博发表解释长文详谈猴痘。他的文章提出5条具体建议：1）不要同外国人发生肌肤直接接触；2）不要同近期（三周内）从境外回国的人发生肌肤接触；3）不要同陌生人发生肌肤接触；4）要注意做好手卫生；5）使用公共厕所，包括出差住宿宾馆的厕所，如果使用座便器，尽可能使用一次性坐便纸，如果条件不允许，也可用酒精湿纸巾或蘸热水的纸巾擦拭后再使用。

在这些建议中，尤其是前1、2条提及同外国人以及同境外回国的人的接触，并用“不要”二字直接做出类似于禁止的决定，引起议论纷纷，有人在微博等社媒上更是批评拥有50万粉丝的吴尊友，其毫无同理心的言论导致舆论大翻车。

有人指出，吴尊友的善意建议用处不大，为此而捅马蜂窝很不值。微博作者“三思逍遥”写道：

“吴尊友说不要和外国人发生肌肤接触，看来是捅了马蜂窝。作为公卫专家，从预防猴痘的角度说这话，是正常建议。但作为个体，未必把健康放在第一位。连艾滋都阻止不了接触，更不用说不如艾滋厉害的猴痘了。所以，猴痘在中国的传播是必然的”。

但更多的读者认为吴尊友的言论并非在专业上受到否定，但从他这一身居高位的防疫学者笔下流出这样的文字，至少说明他缺乏作为医护人员最重要的基本素质即同情心，将外国人和回国入境者打入“另册”，忘记了新冠初期武汉人在国内、华人在国外受到的普遍歧视。

作为建议吴尊友要求人们不要肌肤接触外国人

微博上名为qcr9q9akvi的作者这样写道：

“吴尊友说不要接触外国人。以他的职位，能不能委婉含蓄一点，新冠疫情刚刚开始的时候，如果各个国家都宣布不要接触武汉人，不要接触中国人……什么感受？外交不能如战狼 尤其是国家高级官员”。

banCAT在微博上呼吁吴尊友对其有关“外国人”的建议做出澄清：

“不要同外国人发生肌肤直接接触； @吴尊友ChinaCDC 您这表达方式实在让人大跌眼镜啊，赶紧澄清一下吧… 如果不明白为什么，就请回想一下，新冠刚开始的时候外国人看我们这些海外华人的眼光”。

吴尊友在文章中提到目前全球确诊猴豆患者已达52996名，死亡18名，病亡率为0.03%。令人担忧的一点是，近一个月来，病例和死亡率增长很快。

今年5月27日举行的第75届世界卫生大会上，世卫组织曾将曼德拉健康促进奖授予吴尊友教授，表彰他在艾滋病防控、健康促进等领域做出的贡献。

2022年8月猴豆爆发后全球分布

（综合报道）

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