吴亦凡遭全网封杀  中国性平运动翻新页?

(德国之声中文网) 新华社报道，加拿大籍的中国男星吴亦凡周一 (8月2日)继续遭到中国音乐家协会、中国电影家协会、中国电视艺术家协会发声批评，他的帐号也在社群媒体上还有音乐圈被彻底封杀。

吴亦凡事件发展至今，台湾妇女新知基金会董事，律师郭怡青8月2日告诉德国之声，她认为这是「资本运作」的结果，她说：「他就整个被抛弃了」。

郭怡青特别提到微博上讨论，并说：「那些可以掌控营销号的资本，在背后决定了这些营销号到底要同情被害人还是维护加害人，这些其实都是资本运作。」

她也认为，微博上因为「演算法」加上「屏蔽制」，上面的声音不代表中国民意，而是中国由上而下的体制所授意的舆论风向。

吴亦凡事件初始，中国官方宣传机构并没有立即发声，但在打击「饭圈」的主旋律响起时，全网开始追击吴亦凡，新华网8月2日也发表时评，说要「让病态『饭圈』彻底凉凉」。

郭怡青说，吴亦凡事件可以发现「中国现在就是要打压这种「饭圈」文化，「跟MeToo没有什么太大的关系」。

虽然有女权人士，像是现居纽约的女权运动人士吕频在《纽约时报》把「吴亦凡被扳倒」看作中国MeToo往前迈进的一大步，但郭怡青对德国之声表示，她处处观察到事件中个各方发出的「厌女言论」，像是「群嘲」吴亦凡的粉丝「智障」，或是检讨爆料者网红都美竹自投罗网或只是想红的「被害人有罪论」，都让她对于中国性别平等之路感到悲观。

「水沸腾了，锅还盖着」

吕频在《端传媒》的文章里的论点其实也不乐观，她提到了吴亦凡案子的复杂性，以及熟人强奸和权势性侵「仍是未被法律完全照亮的地带」。

她强调，自己知道这个「胜利」还是「官方给事件一手定谳」，以及女权人士不可信任的「终极强大和主宰的父权力量」，但她认为这个事件至少引起了大众的讨论。

吕频对于女权在公共辩论中的角色还有女权共识推进感到欣慰，但同时还是感叹受害者失去发声机会，维权账号继续消失，女权在中国还是被视为「反动势力」。

这点郭怡青有同样的想法，她认为的确是很多人对中国性别不平等的现况不满，「底下其实已经沸腾了水滚了，但是一个盖子一直压在那边也没办法」。

她认为还是回到体制，在习近平这样的掌权者由上而下独揽大权，旧一代的官员和警察体制又没有性平概念 ，最后还是民意还是被「资本操弄」。

郭怡青以中国2015年定的《反家暴法》执行至今「成效不彰」为例，认为这种对性别暴力问题认知不足，强调「和谐」而掩盖负面舆论的社会，要改变至少还要三四十年。

郭怡青担忧这次事件只是个案，也认为再有类似事件发生，官方不一定会有同样的定调，她认为，再出现像是吴亦凡这样的「顶流小生」，而国家所控制的「资本」还是想继续扶持这个人的话，她说:「还有没有这样的(舆论)盛况我是非常怀疑的。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 范冰冰 2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

中国官方认证的「劣迹艺人」 柯震东 柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

中国官方认证的「劣迹艺人」 陈羽凡 陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 翟天临 同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

中国官方认证的「劣迹艺人」 黄海波 曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。



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