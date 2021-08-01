吴亦凡遭全网封杀  中国性平运动翻新页?

涉嫌强奸遭到刑拘的吴亦凡在中国持续受到热烈讨论。虽然有女权运动人士认为这个事件有助于MeToo运动发展，但是距离真正的性别平等还非常遥远。
(德国之声中文网) 新华社报道，加拿大籍的中国男星吴亦凡周一 (8月2日)继续遭到中国音乐家协会、中国电影家协会、中国电视艺术家协会发声批评，他的帐号也在社群媒体上还有音乐圈被彻底封杀。
吴亦凡事件发展至今，台湾妇女新知基金会董事，律师郭怡青8月2日告诉德国之声，她认为这是「资本运作」的结果，她说：「他就整个被抛弃了」。
郭怡青特别提到微博上讨论，并说：「那些可以掌控营销号的资本，在背后决定了这些营销号到底要同情被害人还是维护加害人，这些其实都是资本运作。」
她也认为，微博上因为「演算法」加上「屏蔽制」，上面的声音不代表中国民意，而是中国由上而下的体制所授意的舆论风向。
吴亦凡事件初始，中国官方宣传机构并没有立即发声，但在打击「饭圈」的主旋律响起时，全网开始追击吴亦凡，新华网8月2日也发表时评，说要「让病态『饭圈』彻底凉凉」。
郭怡青说，吴亦凡事件可以发现「中国现在就是要打压这种「饭圈」文化，「跟MeToo没有什么太大的关系」。
虽然有女权人士，像是现居纽约的女权运动人士吕频在《纽约时报》把「吴亦凡被扳倒」看作中国MeToo往前迈进的一大步，但郭怡青对德国之声表示，她处处观察到事件中个各方发出的「厌女言论」，像是「群嘲」吴亦凡的粉丝「智障」，或是检讨爆料者网红都美竹自投罗网或只是想红的「被害人有罪论」，都让她对于中国性别平等之路感到悲观。
吕频在《端传媒》的文章里的论点其实也不乐观，她提到了吴亦凡案子的复杂性，以及熟人强奸和权势性侵「仍是未被法律完全照亮的地带」。
她强调，自己知道这个「胜利」还是「官方给事件一手定谳」，以及女权人士不可信任的「终极强大和主宰的父权力量」，但她认为这个事件至少引起了大众的讨论。
吕频对于女权在公共辩论中的角色还有女权共识推进感到欣慰，但同时还是感叹受害者失去发声机会，维权账号继续消失，女权在中国还是被视为「反动势力」。
这点郭怡青有同样的想法，她认为的确是很多人对中国性别不平等的现况不满，「底下其实已经沸腾了水滚了，但是一个盖子一直压在那边也没办法」。
她认为还是回到体制，在习近平这样的掌权者由上而下独揽大权，旧一代的官员和警察体制又没有性平概念 ，最后还是民意还是被「资本操弄」。
郭怡青以中国2015年定的《反家暴法》执行至今「成效不彰」为例，认为这种对性别暴力问题认知不足，强调「和谐」而掩盖负面舆论的社会，要改变至少还要三四十年。
郭怡青担忧这次事件只是个案，也认为再有类似事件发生，官方不一定会有同样的定调，她认为，再出现像是吴亦凡这样的「顶流小生」，而国家所控制的「资本」还是想继续扶持这个人的话，她说:「还有没有这样的(舆论)盛况我是非常怀疑的。」
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