吴亦凡因强奸、聚众淫乱罪被判刑13年附加驱逐出境

（德国之声中文网）据中国媒体报道，北京市朝阳区人民法院周五（11月25日）公开宣判吴亦凡强奸、聚众淫乱案，对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境；以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，附加驱逐出境。

法院经审理查明，吴亦凡于2020年11月至12月间，在其住所先后趁三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗之机，强行与之发生性关系；2018年7月1日，吴亦凡在其住所，伙同他人组织另外两名女性酒后进行淫乱活动。

报道特别指出，“加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判”。

早于2021年8月就因涉嫌强奸罪被批捕

在过去的一年多时间里，吴亦凡一直处于刑拘中。据中国官媒《人民日报》报道，2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。2022年6月10日，北京朝阳区人民法院开庭审理了吴亦凡强奸、聚众淫乱案。

新华社2021年8月1日曾以“吴亦凡事件给演艺界再次敲响警钟”为题发表评论，文中强调，“吴亦凡事件不应该只是公共舆论的一次‘盛宴’，更应成为演艺界的一次警钟，国内娱乐圈存在的畸形生态该彻底整治了”。

除了中国官方严惩劣迹艺人的表态，《纽约时报》也引用女权活动人士吕频说，“吴亦凡被拘留是中国‘#我也是’运动向前迈出的重要一步”。她指警方拘留吴亦凡“意义重大”，也说这个例子证明“‘#我也是’运动终于扳倒了在中国有实权的人”。

不过旅美历史学者黎蜗藤在《关键评论网》表示，目前的证据说明了吴亦凡混乱的性生活，但但还称不上是“MeToo”，他从目前有的事证到权力结构关系说明这个案件为何无法被视为“MeToo”运动的原因。

目前中国娱乐圈最知名的“MeToo”运动是2018年，央视前实习生弦子站出来指控知名电视主持人朱军性骚扰。不过，此案在2022年8月尘埃落定，判决驳回弦子的全部上诉请求，维持弦子败诉的原判，使得这个女权运动的支持者感到受挫。

中国官方认证的「劣迹艺人」 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 范冰冰 2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

中国官方认证的「劣迹艺人」 柯震东 柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

中国官方认证的「劣迹艺人」 陈羽凡 陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 翟天临 同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

中国官方认证的「劣迹艺人」 黄海波 曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。



吴亦凡案事件来由

北京警方2021年7月31日晚间在微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展”。吴亦凡被刑拘的相关话题当时迅速登上微博热搜。

2021年7月，吴亦凡遭到当时19岁的网红都美竹指控，在她17岁时涉嫌对她“约会强暴”。都美竹还爆料，吴亦凡透过MV选女主角、工作室要签约新人等理由，把女生邀去参加酒局、灌酒后下手得逞。她说，吴亦凡至少还用同样的方式，跟另外7名未满18岁的女生发生性关系。在都美竹爆料后，更多自称受害者的女性也在网上诉说经历。吴亦凡因这一桃色丑闻在中国社交媒体上饱受舆论谴责。

该起事件引起中国各大官媒关注，更被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名为“劣迹艺人”，要求正与其合作的委员及时止损，正与其洽谈合作者暂停接触。事件爆发后，吴亦凡代言品牌LV、宝格丽、欧莱雅男士、保时捷、康师傅等都已先后宣布解约。

中国官媒：“外国籍不是护身符”

现年32岁的吴亦凡拥有加拿大国籍，出生于广东省广州市，在广州和温哥华长大。

早在2021年被批捕时，中国多家媒体就引述法界人士分析，若吴亦凡涉嫌强奸多名被害人属实，可能构成强奸罪的加重情形，被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，而外籍人士在司法审理上没有特殊待遇，必须在中国服刑，即使被判驱逐出境也会在服刑后才执行。

《人民日报》2021年7月31日曾在微博上评论吴亦凡被刑拘称：“ 外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。请记住：人气越高越要检点自律，越当红越要遵纪守法。” 中共中央政法委员会新闻网站“中国长安网”也在微博发表锐评：“在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以事实为依据，以法律为准绳！” 《法制日报》指出，吴亦凡事件不再只是沾染桃色气息的娱乐八卦，而是“实实在在的涉法事件”，给社会上了一堂“法律面前人人平等，正义面前没有‘顶流’”的法治课。

本文是2021年8月16日报道的更新。

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