吴亦凡因强奸、聚众淫乱罪被判刑13年附加驱逐出境

曾经的流量明星、加拿大籍的吴亦凡因为强奸罪和聚众淫乱罪，被中国法院判处有期徒刑13年，附加驱逐出境。据中国官媒报道，加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判。
（德国之声中文网）据中国媒体报道，北京市朝阳区人民法院周五（11月25日）公开宣判吴亦凡强奸、聚众淫乱案，对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境；以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，附加驱逐出境。
法院经审理查明，吴亦凡于2020年11月至12月间，在其住所先后趁三名女性醉酒后不知反抗或不能反抗之机，强行与之发生性关系；2018年7月1日，吴亦凡在其住所，伙同他人组织另外两名女性酒后进行淫乱活动。
报道特别指出，“加拿大驻华大使馆官员旁听了宣判”。
在过去的一年多时间里，吴亦凡一直处于刑拘中。据中国官媒《人民日报》报道，2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。2022年6月10日，北京朝阳区人民法院开庭审理了吴亦凡强奸、聚众淫乱案。
新华社2021年8月1日曾以“吴亦凡事件给演艺界再次敲响警钟”为题发表评论，文中强调，“吴亦凡事件不应该只是公共舆论的一次‘盛宴’，更应成为演艺界的一次警钟，国内娱乐圈存在的畸形生态该彻底整治了”。
除了中国官方严惩劣迹艺人的表态，《纽约时报》也引用女权活动人士吕频说，“吴亦凡被拘留是中国‘#我也是’运动向前迈出的重要一步”。她指警方拘留吴亦凡“意义重大”，也说这个例子证明“‘#我也是’运动终于扳倒了在中国有实权的人”。
不过旅美历史学者黎蜗藤在《关键评论网》表示，目前的证据说明了吴亦凡混乱的性生活，但但还称不上是“MeToo”，他从目前有的事证到权力结构关系说明这个案件为何无法被视为“MeToo”运动的原因。
目前中国娱乐圈最知名的“MeToo”运动是2018年，央视前实习生弦子站出来指控知名电视主持人朱军性骚扰。不过，此案在2022年8月尘埃落定，判决驳回弦子的全部上诉请求，维持弦子败诉的原判，使得这个女权运动的支持者感到受挫。
北京警方2021年7月31日晚间在微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展”。吴亦凡被刑拘的相关话题当时迅速登上微博热搜。
2021年7月，吴亦凡遭到当时19岁的网红都美竹指控，在她17岁时涉嫌对她“约会强暴”。都美竹还爆料，吴亦凡透过MV选女主角、工作室要签约新人等理由，把女生邀去参加酒局、灌酒后下手得逞。她说，吴亦凡至少还用同样的方式，跟另外7名未满18岁的女生发生性关系。在都美竹爆料后，更多自称受害者的女性也在网上诉说经历。吴亦凡因这一桃色丑闻在中国社交媒体上饱受舆论谴责。
该起事件引起中国各大官媒关注，更被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名为“劣迹艺人”，要求正与其合作的委员及时止损，正与其洽谈合作者暂停接触。事件爆发后，吴亦凡代言品牌LV、宝格丽、欧莱雅男士、保时捷、康师傅等都已先后宣布解约。
现年32岁的吴亦凡拥有加拿大国籍，出生于广东省广州市，在广州和温哥华长大。
早在2021年被批捕时，中国多家媒体就引述法界人士分析，若吴亦凡涉嫌强奸多名被害人属实，可能构成强奸罪的加重情形，被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，而外籍人士在司法审理上没有特殊待遇，必须在中国服刑，即使被判驱逐出境也会在服刑后才执行。
《人民日报》2021年7月31日曾在微博上评论吴亦凡被刑拘称：“ 外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。请记住：人气越高越要检点自律，越当红越要遵纪守法。” 中共中央政法委员会新闻网站“中国长安网”也在微博发表锐评：“在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以事实为依据，以法律为准绳！” 《法制日报》指出，吴亦凡事件不再只是沾染桃色气息的娱乐八卦，而是“实实在在的涉法事件”，给社会上了一堂“法律面前人人平等，正义面前没有‘顶流’”的法治课。
本文是2021年8月16日报道的更新。
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