 启用新冠警报APP 德国打破感染链的“法宝”？ | 科技环境 | DW | 15.06.2020

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科技环境

启用新冠警报APP 德国打破感染链的“法宝”？

很多国家早已启用可以更好地追踪新冠病毒感染链的APP，但是类似应用程序的落地在德国被推迟。现在终于获准使用，将于本周与用户见面。

Symbolbild I Corona-Warn-App (Imago/A. Hettrich)

图为该APP的页面。APP的使用者如果此前接触了现在证实感染的人，那么他将收到警报信息

（德国之声中文网）经过长时间的拖延，这款旨在切断新冠病毒感染链的应用程序（APP）在德国终于进入起跑线。联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）宣布："将在本周开始启用。"

对数据存储类型的不确定是导致开发延迟的原因。最初的计划是对数据集中存储，但后来联邦政府又决定采用分散存储模式。 4月底，德国电信公司的子公司T-Systems和软件公司SAP一起加入了该应用程序的开发。

"一个重要工具"

德国卫生部长施潘强调："一切都在按照我们与公司商定的时间表进行，而且费用也在我们的预算之内。"同时他还承认，该应用程序的开发"花费的时间较长，"这也是因为该软件基于通过无线电技术在短距离内进行数据传输的蓝牙系统。施潘部长说："例如，亚洲的一些国家使用的是定位精度100米的GPS系统，我认为，这不是我们所想要的定位精度。"

Holland | Gesundheitsminister - Jens Spahn nach Besuch in Radboudumc (Getty Images/AFP/P. van de Wouw)

德国卫生部长施潘（图）称新冠警告系统达到了数据保护的要求

现在，联邦卫生部长施潘希望尽可能多的人下载使用该软件。他说："这不是万能药，而是打破感染链的重要工具，"可以更快地发现和追踪与病毒感染者有过接触的人。

李京慧 /达扬 （路透社、法新社）

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