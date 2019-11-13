（德国之声中文网）在金融区，一位57岁的建筑业从业者说："政府是一个庞大的机器，需要一些时间。我们知道这个机器的一些部件失灵了，但是你应该给与政府一些时间去修好这些零部件。人民已经告诉政府这部机器不工作了。"

这位自称名叫维春的老伯说，他在金融区有个会议。但是由于公共交通遭到毁坏，所以会议被取消了。他说："（抗议者）提出的5大诉求不可能实现。没有讨价还价的余地。"他还说今年6月他也曾参加过抗议示威，但是现在已经不再支持那些示威者。

他说："对于一些想做出改变的人，他们加强了自己的行动。但是对于多数人来说这是不可接受的。他们有表达自己观点的自由，但是如果他们采取行动，也需要对破坏行为负责并为此承担后果。"

在房地产行业工作的25岁的刘先生在提到街头的抗议者时说："我不会说暴力行为是对的，但是他们所追求的价值观永远都是对的。"刘先生戴着一个深色口罩。他说："因为根源还没有得到解决，政府不回应（抗议者的）诉求，所以人们通过暴力升级的方式引起政府的注意。"刘先生连续两天都参加了午间的抗议集会。

他说："最大的问题是设立独立调查委员会对警方使用的暴力展开调查。只要政府不回应这些诉求，暴力就不会结束，而且会继续升级。"他认为摆在香港面前的有两条路："港府动用紧急状态法结束街头暴力，例如采取宵禁。但是我觉得这种可能性不大，因为这种做法太极端了，会受到西方国家的谴责。香港始终还都是一个国际型大都市。第二种可能性就是港府最终屈服。"

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一位63岁的罗姓市民说："我是哭着看电视里播放的香港大学里发生的那一切。我们现在是既没有希望又很无助。英国人不给我们民主，但是我们至少还有自由。我们需要来自世界其它国家和地区的帮助。"

来自内地已经在香港居住了7年的市民Panda说："香港属于中国，这些人不需要害怕。你看了昨天晚上香港的大学里发生什么了吗？我有一些朋友已经离开香港返回深圳了。这里发生的一切都太疯狂了。"

32岁的销售人员米歇尔说："这真的让人很难过。这伤害的不只是香港的经济，同时也让每个香港人心碎。这会让我们一生都感到恐惧，时间也不会改变这一点。"

路透社的记者又去了九龙。一位在保险行业工作的42岁的女性说："我真的很伤心看到我的城市变成这番模样。看看周围的人，他们是那么的愤怒。港铁站里有那么多的孩子，你看到有人朝着他们喊吗？他们都是朝着港铁的工作人员喊。每个人都神经紧张，没有人再保持理性。但是如果你看到交警开枪射向一个学生，这怎么可能是合理的呢？我希望全世界都知道，是林郑月娥毁了这座城市，香港警察的行为就像中国警察一样。"

这位名叫阿列克桑德拉的女性身穿黑色长裙、白色T恤，脸上戴着医用口罩。

她说："我在这里长大。我已经在一家公司工作了快20年。我从来没有旷过工。但是这星期已经有两次我没办法去上班。我有两个孩子，他们不能去学校。我一直担心他们会被逮捕。我没有参加抗议活动，因为我太老了。但是你在电视里会看到，警察去殴打那些孩子，那些香港的孩子。这还有天理吗？他们的诉求有什么错吗？我们都想生活恢复常态，但是如果政府不倾听香港人的诉求，他们又怎么能（恢复社会秩序）呢？已经持续5个月了，他们根本不在乎。"

29岁的前台工作人员娅妮特说："我是要去旺角。就算我到了那里，那里也是世界催泪弹之都。我还能回得来吗？我先生在家工作，可是我是公司前台，我能在家办公吗？我能吗？"

她说："我们有三个人倒班，但是另外两个人住得离公司很近。我现在很担心工作是不是还能保得住。他们知道不是我的错，但是总不能老让同事替我的班。我该指责什么人吗？我要指责的是港铁。香港政府向让所有人都去反对上街的学生和抗议者。但是如果他们倾听抗议者的诉求，就什么事都不会发生了。"

洪沙/李鱼（路透社）