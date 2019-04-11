含有“兴奋剂” 菠菜要入黑名单？

（德国之声中文网）菠菜给人“超级力量”，它所含的一种物质应列入兴奋剂名单。柏林自由大学药物研究所的帕尔（Maria Parr）教授持这一观点。她所主持的一项研究确认：菠菜中所含的蜕皮甾酮（Ecdysteron）可以让人的力量大幅增加，并导致成绩的提升。

该项研究得到国际反兴奋剂的支持。在一次为期10周的力量训练中，46名运动员分成两组，分别服用安慰剂（Placebo）和蜕皮甾酮。其结果：服用后者的那个组员的力量增长为服用前者组员的三倍。此前在别的国家所作的研究也获类似结果。

帕尔教授在接受德国媒体采访时指出，"我们预期会看到力量增加，但增加幅度这么大，这是我们没想到的"。

帕尔教授因此建议国际反兴奋剂机构，将蜕皮甾酮列入兴奋剂名单。是否会走到这一步，将由国际反兴奋剂机构的相关专家委员会决定。不过，此前还将继续等待更多的调查研究结果，以确认蜕皮甾酮是否被专业运动员广泛使用。

大力水手90岁啦！ 充满魅力的英雄 他的身旁总有一罐菠菜。这种绿色蔬菜使大力水手变得力大无穷，可以应付任何挑战。自从他1929年首次出现在美国漫画系列 “ Thimble Theatre”之后， 他的人气稳步上升。他的魅力、 善良、 以及他引人注目的外表和锚型纹身、船长帽、 烟斗和肌肉都给观众留下了难忘的印象。

大力水手90岁啦！ 难以想象的成功 原创作者西格（Elzie Crisler Segar）笔下的大力水手最初只是一个配角。1919年, 这位艺术家创作了后来成为大力水手女友的奥莉佛为主角的连环漫画《Thimble Theatre》。然而这位深受欢迎的水手则人气迅速上升。从1929年开始便超越其他角色成为头号主角。

大力水手90岁啦！ 大力水手的伴侣 奥莉佛和大力水手之间的爱情故事始于一次不经意的脸颊之吻。从此大力水手便坠入爱河，千方百计想引起奥莉佛的注意。在大力水手被搬上银幕之后，其情敌布鲁托成为片中的主要反面角色。最初布鲁托在西格的连环漫画中只出现过一次。

大力水手90岁啦！ 强大的对手 布鲁托也对奥莉佛有爱慕之心，因此成为大力水手的情敌。但身材高大强壮的布鲁托却总是敌不过大力水手。在身材小巧善于智斗的大力水手面前，布鲁托的高大身躯和强健肌肉完全没有用武之地。

大力水手90岁啦！ 真人版电影的失败 在 20世纪40年代, 大力水手电影版首次在影院上映。1957年也登上电视屏幕。1980年好莱坞又拍摄了真人版电影，由罗宾·威廉姆斯（Robin Williams）扮演大力水手，雪莱·杜瓦尔（Shelley Duvall）饰演奥莉佛。这是威廉姆斯拍摄的首部影片。虽然这部电影失败，但是并没有影响他之后的电影生涯。

大力水手90岁啦！ 马耳他的“大力水手村” 在真人版电影《大力水手》中，大力水手来到了一个名叫Sweethaven的海滨度假胜地。他在那里寻找失踪的父亲，有了一段曲折的冒险经历。虽然这部电影几乎无人感兴趣，但地中海岛国马耳他的电影拍摄地成为著名的“大力水手村”， 至今仍吸引着游客前往。

大力水手90岁啦！ 受追捧的服装 无论是作为喜剧还是动画片形象，大力水手和菠菜的神奇力量让几代人成为其粉丝。因此，大力水手的穿着也颇受粉丝追捧。电视也是如此。这是大力水手和奥莉佛在电视系列片中扮演的角色。

大力水手90岁啦！ 永恒的回忆 不仅仅是银幕上和喜剧漫画中的大力水手给人们留下了不可磨灭的印象，而且这个角色也在流行文化中站稳脚跟。美国艺术家杰夫·昆斯（Jeff Koons）甚至把水手变成了一座将近2米高的雕像，当然也带着菠菜罐头。2014年, 企业家史蒂夫·温迪在纽约举行的一次拍卖会上出价2800万美元购买了这尊雕像。

大力水手90岁啦！ 生日祝贺 在大力水手75岁生日时， 帝国大厦的顶部闪烁着菠菜的绿色光芒。在其90岁生日时， 媒体公司“King Features”制作了一些新的短片，并刻意让大力水手保持年轻的形象。然而无论他的脸上有无皱纹，菠菜始终给予他神奇的力量。



凝炼/达扬（德新社、路透社）