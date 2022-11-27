 否认战争罪和种族屠杀罪将触犯刑法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2022

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否认战争罪和种族屠杀罪将触犯刑法

在德国否认犹太大屠杀是触犯法律的行为。而周五生效的新法还规定，今后否认种族屠杀或者战争罪，包括在乌克兰发生的战争罪，也将属于犯法之列。

Ukraine Ermittler Forensik Butscha

（德国之声中文网）发生在乌克兰布查的战争罪行，对雅兹迪族群犯下的民族屠杀，中国新疆对维吾尔人的人权侵犯，记录冲突中各类残暴行径的清单还很长。

但这些罪行经常被少数人轻描淡写，甚至拒不承认。德国对这样的行为不再听之任之，今后，以上行径可能违法，前提是，它们被用来煽动对某个族群的仇恨或者破坏社会和平。

德国联邦议院今年10月底通过了相关决议，本周五（11月25日）联邦参议院举行复议通过，决议成为德国法律，纳入刑法第130条"煽动民众罪"。在此之前，否认犹太大屠杀已构成犯法。

奥格斯堡法学法学专家库比瑟尔（Michael Kubiciel）对德国之声表示，这一法律更新旨在加强执法系统的工作指南，而更重要的是，"达到欧委会的要求"，因为欧盟已于2008年推出同种族主义进行斗争的法律框架，德国必须立法予以配合。

具体而言，新法实施后，如果在公开的集会上有人进行反乌克兰宣传，称基辅政府为法西斯政府，或者举着写有Z字符的旗帜，对布查发生的事情轻描淡写，这些情形在汉堡大学刑法讲师艾匹克（Aziz Epik）看来，很可能都是新法所针对的对象。

有批评者认为更新的法律很大程度限制了人们自由表达的权利。库比瑟尔却反驳说，"煽动民众罪"条款一直以来都是刑法的组成部分，更重要的是，这里并不牵涉人们私下场合的表达，"私人表达仍然不受限制，甚至可以否认（暴行），除非煽动仇恨"，但后者定罪的门槛很高，前提是法庭认定有足够的证据证实否认暴行的确与事实相悖。不过，库比瑟尔承认，如果冲突还在进行当中，做出这样的判断很难。

更新的法律明文写到, 在目前的战争冲突中，拒绝承认战争罪、或者对其轻描淡写都可能是触犯法律。只是难点在于，战争当中"事实"是最先被牺牲的对象。

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