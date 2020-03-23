 否认北京新冠阴谋论 崔天凯：应由科学家界定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

否认北京新冠阴谋论 崔天凯：应由科学家界定

中美两国过去一周因为一个新冠病毒源自何处的阴谋论，在推特上展开激烈的唇枪舌战。 中国驻美大使崔天凯周日接受美国媒体访问时表示，他认为与新冠病毒相关的阴谋论是疯狂之举，并重申他认为新冠病毒的起源应由科学家来解读。

Cui Tiankai China Botschafter (picture-alliance/Zumapress)

中国驻美大使崔天凯(资料图片)

(德国之声中文网) 中国驻美大使崔天凯周日在HBO播出访谈节目「Axios on HBO」当中，被主持人问到近期引发中美激烈口水战的新冠病毒阴谋论。 崔天凯表示，他认为散播与新冠病毒相关的阴谋论是很疯狂的事。 他2月9日曾在美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 的节目「面对全国」 (Face the Nation) 上表示，他认为关于新冠病毒的阴谋论很疯狂。

然而，日前中国外交部发言人赵立坚在推特上暗指新冠病毒可能是美军带入中国的，此言论立即引爆中美之间的口水战，美国国务院也为此召见崔天凯。 周日播出的节目中，主持人再次以此话题询问崔天凯，并复述他2月9日在「面对全国」节目中的发言。 崔天凯表示：「我当时立场是这样，现在立场依旧是如此。 」

当主持人问崔天凯是否针对新冠病毒的阴谋论询问过赵立坚本人，崔天凯表示他没问过，并强调：「我在此代表中国领导人跟中国政府的立场，不代表任何个人。 」主持人继续追问是他或赵立坚的言论代表中国政府的立场时，崔天凯重申：「我是中国驻美代表。 」

主持人接着表示，看来外界不该认真解读赵立坚所说的话，也不该因赵立坚是外交部发言人，而把他的发言视为中方立场。 崔天凯响应：「你可以试着解读其他人的言论，但我没有立场也没有责任替你解读每个人的看法。 」

崔天凯在访问中提到，世界应该让科学家来解释新冠病毒的起源，并重申由记者或外交官来试着揣测病毒的起源是一件杀伤力很大的事。 此外，他也批评部分美国政府人员散播不实的谣言，显然是在谴责共和党参议员柯顿 (Tom Cotton) 之前质疑新冠病毒可能源自于武汉的一间生化实验室。

崔天凯在访问最终提到，世卫当初在替新冠病毒命名时，便为了避免产生歧视，而刻意步将病毒与特定一群人做链接。 他说：「我希望各界遵循世卫的规范。 」

Die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums Hua (picture-alliance/dpa/Kyodo)

华春莹近日数度在推特上发言驳斥美国针对新冠疫情对中国做出的批评

过去几周，中国与美国政府的高官为了新冠病毒的起源，展开一场激烈的口水战。 美国总统特朗普数度在推特上以「中国病毒」来形容新冠病毒，而中国外交部发言人华春莹则是上周六在推特上发文指控美国除了没协助中国抗疫外，还将中国作为新冠疫情的代罪羔羊。

她在推特上写道：「三名中国病毒专家3月13日透过视频会议，与超过300名美国科学家与专家分享对抗新冠病毒的经验。 他们所分享的知识能协助美国拯救病患生命。 新冠病毒才是真正的敌人，而合作是唯一能打赢胜仗的方式。 」

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


DW.COM

“中国人陋习是病毒之源” 香港专家文章撤回

中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。 (18.03.2020)  

中美媒体角力升级 北京驱逐三报社记者

过去几周，中国与美国展开了一系列的媒体战，在美国上个月限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量后，中国外交部周三 (3月18日) 凌晨宣布将驱逐三间美国报社的美籍记者。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。 (18.03.2020)  

新冠争议发酵 中美互怼“冠名权”

中国外交部发言人上周提出“美军带入病毒”的说法后，美国总统特朗普也不甘示弱，在推文中首次使用了“中国病毒”的说法。新冠病毒的源头之争，正在演变成中美两国间的外交危机。 (17.03.2020)  

中美互控抹黑 杨洁篪舌战蓬佩奥

中国外交部新闻发言人日前用中英文发推特称，“可能是美军把疫情带到了武汉”。美国则指控中国透过官方渠道散布假讯息。双方相争不下，外交动作频频。 (17.03.2020)  

德语媒体：中国要重写关于新冠疫情的故事

尽管所有的证据都显示，去年12月，中国武汉出现了第一个新冠病毒感染病例，但中国官方最新频频对病毒的来源提出质疑。中国外交官甚至宣称， 可能是美国军方人员去年将病毒带到了武汉。对此德语媒体发表了评论。 (16.03.2020)  

新冠病毒姓中姓美？两国高层口水战继续

在中国的新冠病毒疫情得到进一步控制之时，中美就这一病毒来源的问题陷入了口水战。在官方表态和社会舆论导向的组合之下，“新冠病毒来自美国”的这种说法，在中国毫不缺乏支持者。 (14.03.2020)  

新冠病毒藏身何处，你知道吗？

新冠病毒无所不在！甚至也许就在甜椒上、在度假时寄出明信片上、在自家的狗狗身上？我到底还能触碰什么东西？这样一些让人不安的问题，很多人都在问。以下是一些可让人放心的回答。 (19.03.2020)  

相关内容

China - Außenminister Geng Shuang

章立凡：驱逐外媒记者使北京成「聋子」与「瞎子」 23.03.2020

中国与美国自二月起，便陆续因新闻自由与新冠疫情等议题发生一系列的口水战。 双方的关系也在中国上周宣布驱逐13名美国记者后，达到罕见的紧张程度。 中国学者章立凡认为，中国此举是在反击美国总统特朗普的「中国病毒」一说，但此举却可能对中国未来造成更大的伤害。

Deutschland Coronavirus

新冠病毒和情报机构 21.03.2020

乍一看，间谍活动与新冠疫情之间没有任何关系。但是，世界各大情报机也在关注这场全球性疾病。他们是如何做的呢？

USA New Yorker Börse an der Wall Street

欧美疫情续升 日本考虑延办奥运 23.03.2020

美国的新冠疫情持续升温，特朗普宣布疫情最严重的三个州很快会宣布进入重大灾难。另一方面，欧洲在多国实行封城与限制行动自由的管制措施后，疫情仍未出现缓和迹象。日本则在坚持奥运如期举办多日后，首次表明奥运有延期举办的可能性。加拿大和澳大利亚已经表示不会在2020年参加东京奥运会。

广告

媒体看中国

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

墙外文摘：中美交恶，台湾麻雀变凤凰？

有评论认为，上世纪，美中关系火热拥抱的年代里，台湾地位是比小三地位还不如的麻烦制造者。现在美中关系恶化到几乎大动干戈的时刻里，台湾的身份却像似“麻雀变凤凰”，突然变得前程大好。  