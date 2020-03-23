否认北京新冠阴谋论 崔天凯：应由科学家界定

(德国之声中文网) 中国驻美大使崔天凯周日在HBO播出访谈节目「Axios on HBO」当中，被主持人问到近期引发中美激烈口水战的新冠病毒阴谋论。 崔天凯表示，他认为散播与新冠病毒相关的阴谋论是很疯狂的事。 他2月9日曾在美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 的节目「面对全国」 (Face the Nation) 上表示，他认为关于新冠病毒的阴谋论很疯狂。

然而，日前中国外交部发言人赵立坚在推特上暗指新冠病毒可能是美军带入中国的，此言论立即引爆中美之间的口水战，美国国务院也为此召见崔天凯。 周日播出的节目中，主持人再次以此话题询问崔天凯，并复述他2月9日在「面对全国」节目中的发言。 崔天凯表示：「我当时立场是这样，现在立场依旧是如此。 」

当主持人问崔天凯是否针对新冠病毒的阴谋论询问过赵立坚本人，崔天凯表示他没问过，并强调：「我在此代表中国领导人跟中国政府的立场，不代表任何个人。 」主持人继续追问是他或赵立坚的言论代表中国政府的立场时，崔天凯重申：「我是中国驻美代表。 」

主持人接着表示，看来外界不该认真解读赵立坚所说的话，也不该因赵立坚是外交部发言人，而把他的发言视为中方立场。 崔天凯响应：「你可以试着解读其他人的言论，但我没有立场也没有责任替你解读每个人的看法。 」

崔天凯在访问中提到，世界应该让科学家来解释新冠病毒的起源，并重申由记者或外交官来试着揣测病毒的起源是一件杀伤力很大的事。 此外，他也批评部分美国政府人员散播不实的谣言，显然是在谴责共和党参议员柯顿 (Tom Cotton) 之前质疑新冠病毒可能源自于武汉的一间生化实验室。

崔天凯在访问最终提到，世卫当初在替新冠病毒命名时，便为了避免产生歧视，而刻意步将病毒与特定一群人做链接。 他说：「我希望各界遵循世卫的规范。 」

华春莹近日数度在推特上发言驳斥美国针对新冠疫情对中国做出的批评

过去几周，中国与美国政府的高官为了新冠病毒的起源，展开一场激烈的口水战。 美国总统特朗普数度在推特上以「中国病毒」来形容新冠病毒，而中国外交部发言人华春莹则是上周六在推特上发文指控美国除了没协助中国抗疫外，还将中国作为新冠疫情的代罪羔羊。

她在推特上写道：「三名中国病毒专家3月13日透过视频会议，与超过300名美国科学家与专家分享对抗新冠病毒的经验。 他们所分享的知识能协助美国拯救病患生命。 新冠病毒才是真正的敌人，而合作是唯一能打赢胜仗的方式。 」