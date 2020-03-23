否认北京新冠阴谋论 崔天凯：应由科学家界定

中美两国过去一周因为一个新冠病毒源自何处的阴谋论，在推特上展开激烈的唇枪舌战。 中国驻美大使崔天凯周日接受美国媒体访问时表示，他认为与新冠病毒相关的阴谋论是疯狂之举，并重申他认为新冠病毒的起源应由科学家来解读。
(德国之声中文网) 中国驻美大使崔天凯周日在HBO播出访谈节目「Axios on HBO」当中，被主持人问到近期引发中美激烈口水战的新冠病毒阴谋论。 崔天凯表示，他认为散播与新冠病毒相关的阴谋论是很疯狂的事。 他2月9日曾在美国哥伦比亚广播公司 (CBS) 的节目「面对全国」 (Face the Nation) 上表示，他认为关于新冠病毒的阴谋论很疯狂。
然而，日前中国外交部发言人赵立坚在推特上暗指新冠病毒可能是美军带入中国的，此言论立即引爆中美之间的口水战，美国国务院也为此召见崔天凯。 周日播出的节目中，主持人再次以此话题询问崔天凯，并复述他2月9日在「面对全国」节目中的发言。 崔天凯表示：「我当时立场是这样，现在立场依旧是如此。 」
当主持人问崔天凯是否针对新冠病毒的阴谋论询问过赵立坚本人，崔天凯表示他没问过，并强调：「我在此代表中国领导人跟中国政府的立场，不代表任何个人。 」主持人继续追问是他或赵立坚的言论代表中国政府的立场时，崔天凯重申：「我是中国驻美代表。 」
主持人接着表示，看来外界不该认真解读赵立坚所说的话，也不该因赵立坚是外交部发言人，而把他的发言视为中方立场。 崔天凯响应：「你可以试着解读其他人的言论，但我没有立场也没有责任替你解读每个人的看法。 」
崔天凯在访问中提到，世界应该让科学家来解释新冠病毒的起源，并重申由记者或外交官来试着揣测病毒的起源是一件杀伤力很大的事。 此外，他也批评部分美国政府人员散播不实的谣言，显然是在谴责共和党参议员柯顿 (Tom Cotton) 之前质疑新冠病毒可能源自于武汉的一间生化实验室。
崔天凯在访问最终提到，世卫当初在替新冠病毒命名时，便为了避免产生歧视，而刻意步将病毒与特定一群人做链接。 他说：「我希望各界遵循世卫的规范。 」
过去几周，中国与美国政府的高官为了新冠病毒的起源，展开一场激烈的口水战。 美国总统特朗普数度在推特上以「中国病毒」来形容新冠病毒，而中国外交部发言人华春莹则是上周六在推特上发文指控美国除了没协助中国抗疫外，还将中国作为新冠疫情的代罪羔羊。
她在推特上写道：「三名中国病毒专家3月13日透过视频会议，与超过300名美国科学家与专家分享对抗新冠病毒的经验。 他们所分享的知识能协助美国拯救病患生命。 新冠病毒才是真正的敌人，而合作是唯一能打赢胜仗的方式。 」
中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。 (18.03.2020)
过去几周，中国与美国展开了一系列的媒体战，在美国上个月限缩中国官媒在美能聘用的中国籍员工数量后，中国外交部周三 (3月18日) 凌晨宣布将驱逐三间美国报社的美籍记者。美国国务卿蓬佩奥对此消息表示遗憾。 (18.03.2020)
中国外交部发言人上周提出“美军带入病毒”的说法后，美国总统特朗普也不甘示弱，在推文中首次使用了“中国病毒”的说法。新冠病毒的源头之争，正在演变成中美两国间的外交危机。 (17.03.2020)
尽管所有的证据都显示，去年12月，中国武汉出现了第一个新冠病毒感染病例，但中国官方最新频频对病毒的来源提出质疑。中国外交官甚至宣称， 可能是美国军方人员去年将病毒带到了武汉。对此德语媒体发表了评论。 (16.03.2020)