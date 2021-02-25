否认创党传闻 特朗普暗示2024年再选总统

(德国之声中文网) 美国前总统特朗普卸任後，各界都在猜测他的下一步。2月28日晚间，他在美国佛罗里达州奥兰多举行的保守派政治行动会议上登台亮相，暗示自己可能在2024年再次代表共和党参选总统。

特朗普在演说中批评拜登上任後前几周的表现，「他们在选举中落败了，但谁晓得，说不定我会决定再次参选，并第三次击败他。」

他依旧不愿承认自己败选，重复2020年总统大选後的不实言论，强调去年的总统大选有舞弊。他说：「这场由骄傲且努力工作的爱国者发起的运动才正式展开，最终我们将获胜。我们将会获胜。」

74岁的特朗普在今年1月20日拜登正式就职前离开白宫。而在众议院投票决定追究他1月6日在国会大厦暴力事件中的责任後，他在参议院多数议员投下反对票的情况下，幸运逃过被弹劾的命运。然而，特朗普依然多次拒绝承认败选，也持续质疑去年总统大选的有效性。

共和党一直在努力处理特朗普卸任後移留下来的问题。党内多数人仍对特朗普十分忠诚，但也有一些人质疑他如果2024年再次参选总统，能有多少机会再次胜选。

特朗普还说了些什麽？

除了暗示自己2024年可能第三度参选总统外，特朗普也驳斥了关於他要组成新政党的谣言。他表示，既然自己已有共和党，他没有必要再创一个新的政党。他重申：「共和党将比以前更团结，也更强大。我不会组织新的政党。」

美国保守政治行动会议做的民调显示，有55%的受访者表示如果特朗普投入共和党2024年总统大选的提名选战，他们将投给特朗普。美国佛州州长迪尚特（Ron DeSantis) 以21%的支持率排名第二。



德国之声的华盛顿分社社长波尔 (Ines Pohl) 也到奥兰多参加了这场会议，在特朗普预定发表演说的几个小时前在推特写道：「今年的活动现场异常空旷。部分群众告诉我，他们从未见过保守派的政治行动会议出现如此空旷的现象。」

她称特朗普的言论对共和党来说是个「坏消息」，因为共和党成员原本可能希望特朗普选择将自己从党内除名，解决共和党内部的矛盾。

波尔分析，特朗普在演说中延续他过往所有的谈话要点，除了抨击民主党的政治领袖外，也大大赞扬自己任内所做的事。即便如此，现场戴着口罩的群众依然对他所说的每一句话给予非常大的支持。



特朗普除了批评民主党政治人物外，也抨击几位共和党的国会议员。他在大会中宣读一份议员名单，包含几位在参议院弹劾听证会中，投票支持弹劾他的议员。他呼吁共和党支持者不再投票给这些议员。

接着特朗普宣布，他将继续努力，让与他的派系站在一起的共和党候选人在未来的选战中获胜。

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