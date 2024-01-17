否認金錢挖角諾魯 中駐澳大使稱不尋求建軍事戰略

（德國之聲中文網）中國駐澳洲大使肖千週三（1月17日）否認中國以金錢挖角諾魯，使該國從承認台灣，轉為承認中國，並堅稱北京無意干涉澳洲與諾魯在島上的難民處理中心。他同時指出，中國已對澳洲政府祝賀台灣選出新總統一事表達抗議。

此前台媒有消息稱，諾魯與台灣斷交的原因之一在於，澳洲可能將停止資助一座難民中心，因此諾魯轉而向中國和台灣索要援助。

綜合澳洲媒體報導，週三在中國駐坎培拉大使館舉行的新年記者會上，對於諾魯與台灣斷交一事，肖千否認中國曾向諾魯提供任何與台灣斷交的經濟誘因。「說實話，我們沒有興趣參與這些事情（指難民中心）。」

媒體亦問及中國是否會在諾魯轉投中國後，仿效早前與索羅門群島的協議，推動與諾魯簽署雙邊安全協議；對此，肖千堅稱北京與其他國家簽署的所有協議都是透明的。

肖千稱，太平洋國家希望與中國發展政治關係、出口產品到中國、獲取中國投資以及在基礎建設方面的協助，而中國在當地「並不尋求建立軍事戰略，也不尋求達成軍事目的」，因此澳方沒有必要焦慮。

肖千說中國並非別有用心：「我們只是在發展與這些國家的關係，就像我們與世界其他地區國家發展關係一樣。」他也表示，澳洲和中國在太平洋地區有合作的空間。

此前，澳洲政府的太平洋及國際事務發展部長康羅伊（Pat Conroy）曾表示，諾魯政府並沒有與澳洲討論與中國建交的問題。

呼籲澳洲勿干預台灣問題

針對台灣的選舉，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、前總理莫里森（Scott Morrison）及澳洲外交部，皆恭賀民進黨的賴清德當選台灣總統，並致賀台灣人民和平行使民主權利。對此，肖千在記者會上說，他正尋求在幾天內與澳洲外交部官員會面，以表達他的不滿。

肖千強調，台灣的地位對中國來說是一個「非常敏感」的問題。「我們已提出嚴正交涉，強烈反對（澳洲）政府就中國省級選舉發表這樣的聲明。」

針對未來的中澳關係，肖千認為應重啟澳洲與中國的聯合軍事演習和科技合作。

肖千也表示，澳洲政府已邀請中國國家主席習近平和中國總理李強在今年內訪問澳大利亞，但中國尚未決定將由誰來參加中澳年度領導人對話。阿爾巴尼斯、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）和貿易部長法雷爾（Don Farrell）去年曾先後訪問北京。肖千也邀請澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）訪問北京。

肖千還否認了關於中國解放軍去年11月曾對澳洲海軍潛水員進行聲納脈衝攻擊的說法，並建議澳洲應該調查日本是否應對這起事件負責。肖千說，北京官員向他保證，當時如果是中國船隻發射聲納攻擊，那就會造成潛水員立即死亡，或至少會是身受重傷。

前日本駐澳洲大使山上信吾在社群媒體貼文中回擊，稱肖千的言論是「逃避責任」、「是時候讓戰狼更了解日本和澳洲之間的特殊戰略夥伴關係了」。

澳洲總理：立場沒有改變

中國正在重新審查對澳洲葡萄酒的關稅，預計於今年3月完成。澳洲政府認為，結果應該會類似先前澳洲大麥的情況，在審查結束後解除懲罰性關稅。據澳聯社報導，在肖千舉行記者會的同日，澳洲總理阿爾巴尼斯表示：「我預計一項決議將允許葡萄酒很快重返中國。」他強調，「這符合澳洲的利益，也符合中國的利益」。

不過，中國對澳洲牛肉、龍蝦的貿易壁壘，以及作家楊恆均在中國遭拘留一事，仍然是中澳外交爭論的焦點。

去年11月，阿爾巴尼斯曾訪問中國，成為7年來第一位訪中的澳洲總理。他週三也回應了澳洲政府在兩岸關係上的立場。

阿爾巴尼斯在談到「一個中國政策」時表示：「我們祝賀（台灣）透過民主進程，實現了新一屆的領導層換屆。我們尊重民主進程，同時保持我們的明確立場。」他說，「在台灣，那裡的政權沒有改變。（台灣）執政的政黨仍然在執政，我們的立場也沒有改變」。

（綜合報導）

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