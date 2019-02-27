 吞并克里米亚5年 普京支持率再次下滑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2019

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时政风云

吞并克里米亚5年 普京支持率再次下滑

2014年对克里米亚的吞并令俄罗斯领导人赢得了创纪录的民众支持率。五年后的今天，俄罗斯的这种兴奋消失殆尽，普京的受欢迎程度跌回5年前水平。

Moskau Jahrestag Krim Annektion Konzert Putin Plakat (picture-alliance/dpa/TASS/S. Bobylev)

（德国之声中文网）如果俄罗斯专家圈内谈到"克里米亚效应"或者"克里米亚红利"时，用的一定是过去时。根据目前的民意调查结果，普京的受欢迎程度再次退回到乌克兰克里米亚半岛被吞并前的水平。最近，这个被基辅称为"占领"、被莫斯科称之为"统一"的吞并克里米亚事件将迎来其5周年纪念日。

5年前，先是一伙全副武装的蒙面男人在没有任何征兆的情况下在克里米亚夺取了政权。随后在2014年3月16日, 俄罗斯政府非法组织了一次关于克里米亚脱离乌克兰的全民投票。其投票结果并没有得到国际社会的认可。2014年3月18日, 克里姆林宫领导人单方面宣布克里米亚"加入"俄罗斯。

Moskau Jahrestag Anexion der Krim (DW/J. Semenova)

3年前仍有很多俄罗斯人沉浸在狂热的气氛中

俄罗斯人为吞并克里米亚欢呼雀跃

该行动引起俄罗斯人的极大兴奋。普京的受欢迎程度超过80%以上。而在此之前仅达到60%左右。位于莫斯的科俄罗斯经济学院的彼得罗夫（Nikolaj Petrow）说:"我可以将当时的气氛比喻为疯狂。"当时, 也就是2014年, 人们产生了一种无所不能的感觉。人们陶醉于重新发现自己的强大的气氛中。同时担忧感也以同样的速度大幅度下降。

莫斯科卡耐基中心的加塞（Konstantin Gaase）认为, "克里米亚效应"史无前例, 无法与俄罗斯历史上的任何其他事件相比较。他说："如果重复这一尝试，结果将是失败。""克里米亚进程使得许多人有机会讲出了他们从前不敢讲的话。"

Plakat Krim ist Russland Archiv 2014 Moskau (Reuters/A. Bainozarov)

"克里米亚效应"不再

不过最迟是到了2018年的夏季，对克里米亚事件的振奋感明显消失。特别是在宣布了养老金的改革和提高退休年龄之后, 普京的支持率下滑, 现在保持在64% 左右。

  • Ein Putin-Bild auf der Wand eines Wohnhauses in Simferopol.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    占领克里米亚

    自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

  • Einwohner der Krim bei der Stimmabgabe am 16. März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    公投加入俄罗斯

    管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

  • Eine Protestaktion von Krimtataren am 14 März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    没有权利的克里米亚鞑靼人

    反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

  • Wladimir Putin auf Fernsehbildschirmen während einer Pressekonferenz im Dezember 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    只有俄罗斯电视频道

    2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

  • Der Kontrollpunkt Kalantschak an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    合法前往克里米亚的途径

    根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

  • Stacheldraht an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    欧美的制裁措施

    欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

  • Frauen mit einer russischen Flagge freuen sich über den Anschluss der Krim an Russland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    普京的承诺

    在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

  • Der Bau einer Brücke über die Meerenge von Kertsch zum russischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    桥梁工程给了普京的朋友

    连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

  • Ein Reisebüro und ein Friseursalon auf der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    再分配利于俄罗斯商人

    克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

  • Am Strand von Aluschta auf der Krim im Jahr 2016.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    旅游业遭重创

    尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

  • Exponate der Ausstellung der Goldschätze von der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    历史文物被移交基辅

    中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

  • Ein russischer Pass.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    也有赢家

    克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。

    作者: Natallia Makushyna


但专家们表示，实际上人们早已恢复了清醒的头脑。在一家非政府组织工作的提特科夫（Titkow）说："相信制裁只会造成伤害的人，其数量从2014年年底就开始增加"。2015年，当俄罗斯当局公开销毁非法进口的外国食品让许多俄罗斯人感到惊讶。虽然他们继续支持克里姆林宫的外交政策, 但是也感觉到局势越来越糟。

到目前为止，克里姆林宫还没有发现任何东西能够取代"克里米亚效应"。非政府组织成员提特科夫说，提高民众满意度的一条途径就是像新加坡或中国那样，坚决地开展反腐斗争。 "然而现在的当权者总是寻找各种理由对此加以拒绝"。

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