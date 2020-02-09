吕特根：欧洲需要统一的对华战略

（德国之声中文网）德国联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen）不久前宣布将竞选基民盟党主席一职。吕特根1965年7月2日出生于北威州梅肯海姆（Meckenheim），从波恩大学法律系毕业后从事律师工作，后在波恩大学获得博士学位。吕特根1982年加入基民盟，1984到2010年期间在基民盟内先后担任多个职位，1994年成为联邦议会议员。

在《法兰克福汇报》上的署名文章中，吕特根表示，"在大国竞争愈发激烈的时代，加强欧盟以及其外交行动力越来越重要。欧洲必须从内部得到加强，才能在全球站稳脚跟。这首先意味着，我们必须加强欧元。欧元区国家金融和经济政策配合越密切，欧元就越稳定。"

吕特根认为，德国应该和法国一道向波兰靠拢，消除东西隔阂。

谈到中国时，吕特根写道："中国不仅是伙伴，它首先是竞争者和系统性对手，中国的崛起迫使欧洲合作。中国以其经济实力、技术雄心和不断增长的地缘政治野心迫使欧洲走向防御。为了保护主权和国际竞争力，欧洲必须找到一个答案。欧盟早就应该有一个中国战略，但迄今却常常因不愿把共同利益放在首位而失败。"他说，马克龙总统指出了战胜这一阻碍的方向：请德国总理和欧委会主席一起到巴黎参加和中国国家主席的会晤。吕特根写道，"和中国打交道时，这应该成为德法间理所当然的事。同时也应让波兰参与其中。"

习近平2019年3月访问法国

吕特根认为，欧洲只能作为一个互相支持的政治整体扛住同中国的竞争，在数字化时代站稳脚跟。"面对5G，展望6G，我们的回答只能是作为欧洲一起行动，至少作为德法双驾马车，再带动其他国家。"

吕特根表示，面对难民问题，德法也应该更多合作。德国应发挥更大的作用，避免萨赫勒地区成为伊斯兰恐怖主义的温床。"为了保护欧洲人的利益，必须再安全政治上更有行动能力。不是反对它对欧洲安全至关重要的美国，而是要成为北约内部的欧洲支柱。"

他最后写道，欧洲不是博物馆，在21世纪也有巨大潜力，现在缺少的只是政治意愿。"如果巴黎和柏林更紧密地合作，共同策划地缘政策，比如保护自然环境，尤其是气候保护，那么欧洲将在愈发激烈的全球竞争中保持成功的模式，成为创造性的力量。"

乐然/达扬（法兰克福汇报等）