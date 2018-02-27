吕宋人：人类发现的又一“近亲”

（德国之声中文网）在吕宋岛上发现的骨骼残骸被命名为"吕宋人"（Homo luzonensis）。在周四出版的《自然》期刊上，这一发现被认为再次显示，人类的演进过程并非先前所设想的那样是线性发展的。

与此同时，研究也带来了新的问题，包括这一人类种属是如何来到这座岛屿上的，以及其祖先是谁。

"将引发大量科学辩论"

《自然》期刊委托加拿大湖首大学（Lakehead University）人类学副教授托切瑞（Matthew Tocheri）进行的评论称，这一"引人注目的发现无疑将在未来数周、数月乃至数年引发大量科学辩论"。

此次发现的研究者来自法国、菲律宾和澳大利亚。2007年，他们在吕宋岛的卡洛洞穴（Callo Cave）内发现了一块骨骼，其年代追溯到67000年前。当时，他们并不清楚这块骨骼来自于何种早期人类。不过，新近这些研究者在同一地点发现了7颗牙齿和5块不同的骨骼，被认为是来自50000-67000年前。

由于有了更多的证据，并且来自至少三个个体，研究者得出结论：这些残骸来自于一个迄今所未知的早期人类种属。

研究的负责人之一德特鲁瓦（Florent Detroit）向法新社表示："从一开始，我们就意识到这些化石不寻常的特征。我们完成了比较和分析，证明这的确十分特别，与人族（hominis）此前所发现的种属不同。"德特鲁瓦是法国人类博物馆的古人类学者。

德特鲁瓦表示，特别是所发现的牙齿显示出与其他早期人类不同的特征。

研究结论与新的问题

不过，这一发现也带来许多疑问，包括"吕宋人"是如何来到这一岛屿上的。研究者也还未能确定，吕宋人的祖先可追溯到非洲更远古人类的哪一支。

长期以来，进化理论的核心观点是，150万-200万年前，一个名为"直立人"（Homo erectus）的早期人类种属从非洲向世界其它地方扩散。根据这一理论，其他早期人类停留在非洲，后来灭绝。

但近些年来，这一理论受到挑战，原因是，一些发现的残骸被认为可能并不能追溯到"直立人"，这包括2004年在印尼发现的"佛罗勒斯人"（Homo floresiensis），也被称为"霍比特人"（hobbit）。

托切瑞认为，"吕宋人"的发现提供了更多证据，指向"直立人"可能并非唯一向全球扩散的早期人类。

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苗子/洪沙（法新社）