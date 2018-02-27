 吕宋人：人类发现的又一“近亲” | 科技环境 | DW | 11.04.2019

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科技环境

吕宋人：人类发现的又一“近亲”

达尔文物种起源理论的所谓“生命之树”上又多了一个分支。一项科学研究认为，在菲律宾吕宋岛上发现的骨骼残骸是迄今所未知的早期人类物种。

Menschlischer Verwandter Homo Luzonensis (picture-alliance/AP Photo/Callao Cave Archaeology Project)

现代人类的近亲曾生活在吕宋岛

（德国之声中文网）在吕宋岛上发现的骨骼残骸被命名为"吕宋人"（Homo luzonensis）。在周四出版的《自然》期刊上，这一发现被认为再次显示，人类的演进过程并非先前所设想的那样是线性发展的。

与此同时，研究也带来了新的问题，包括这一人类种属是如何来到这座岛屿上的，以及其祖先是谁。

"将引发大量科学辩论"

《自然》期刊委托加拿大湖首大学（Lakehead University）人类学副教授托切瑞（Matthew Tocheri）进行的评论称，这一"引人注目的发现无疑将在未来数周、数月乃至数年引发大量科学辩论"。

此次发现的研究者来自法国、菲律宾和澳大利亚。2007年，他们在吕宋岛的卡洛洞穴（Callo Cave）内发现了一块骨骼，其年代追溯到67000年前。当时，他们并不清楚这块骨骼来自于何种早期人类。不过，新近这些研究者在同一地点发现了7颗牙齿和5块不同的骨骼，被认为是来自50000-67000年前。

由于有了更多的证据，并且来自至少三个个体，研究者得出结论：这些残骸来自于一个迄今所未知的早期人类种属。

Menschlischer Verwandter Homo Luzonensis (picture-alliance/AP Photo/Callao Cave Archaeology Project)

骨骼发现地：吕宋岛的卡洛洞穴

研究的负责人之一德特鲁瓦（Florent Detroit）向法新社表示："从一开始，我们就意识到这些化石不寻常的特征。我们完成了比较和分析，证明这的确十分特别，与人族（hominis）此前所发现的种属不同。"德特鲁瓦是法国人类博物馆的古人类学者。

德特鲁瓦表示，特别是所发现的牙齿显示出与其他早期人类不同的特征。

研究结论与新的问题

不过，这一发现也带来许多疑问，包括"吕宋人"是如何来到这一岛屿上的。研究者也还未能确定，吕宋人的祖先可追溯到非洲更远古人类的哪一支。

长期以来，进化理论的核心观点是，150万-200万年前，一个名为"直立人"（Homo erectus）的早期人类种属从非洲向世界其它地方扩散。根据这一理论，其他早期人类停留在非洲，后来灭绝。

但近些年来，这一理论受到挑战，原因是，一些发现的残骸被认为可能并不能追溯到"直立人"，这包括2004年在印尼发现的"佛罗勒斯人"（Homo floresiensis），也被称为"霍比特人"（hobbit）。

托切瑞认为，"吕宋人"的发现提供了更多证据，指向"直立人"可能并非唯一向全球扩散的早期人类。

  • Schimpansen haben ein gewisses Händchen für den Umgang mit Werkzeugen, und das schon lange Zeit. Forscher vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben vor einiger Zeit schon in Westafrika Werkzeuge gefunden, die belegen, dass Schimpansen hier schon seit 4300 Jahren Nüsse mit Steinwerkzeugen knackten.

    人和动物究竟有多像？

    使用工具

    使用工具绝不是人类的专利。黑猩猩很久以前就掌握了这一能力。德国马普研究院进化人类学研究所的科学家在西非发掘出了一批4300年前的石制工具，证明黑猩猩至少在那个年代就已经学会用石器砸开坚果。

  • Britische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Große Tümmler ihre Artgenossen gezielt rufen können. In anderen Worten: Wie Menschen haben Delfine Namen und sprechen sich damit an. Offenbar entwickeln schon junge Tümmler ihre individuelle Reihe von Pfeiftönen als Signatur.

    人和动物究竟有多像？

    呼名唤姓

    英国科学家发现，海豚能够有针对性地呼唤他们的同伴。简而言之，海豚之间也互相命名，它们使用的也是声音信号。这种能力成型于海豚的幼年时期。

  • Geradschnabelkrähen (nicht im Bild) haben anscheinend die Fähigkeit, Werkzeuge zu erfinden. 2002 berichtete das Magazin Science von einer Krähe, die einen geraden Draht bog, um mit dem entstandenen Haken, Nahrung aus einem Gefäß zu angeln.

    人和动物究竟有多像？

    制造工具

    使用工具并不稀奇。2002年，《科学》杂志报道了一种乌鸦的特殊技能：将一根铁丝掰弯，从而能够从容器中钩捞出食物。这证明了该种乌鸦具有自主制造工具的能力。

  • Schweine können bestimmte Verhaltensmuster von Artgenossen lernen, wenn sie diese bei Tätigkeiten beobachten. Wiener Wissenschaftler haben das bei Kunekune-Schweinen nachgewiesen. Einmal erworbenes Wissen konnten die Tiere auch nach einem halben Jahr noch wiederholen, bewiesen also ein lang anhaltendes Gedächtnis.

    人和动物究竟有多像？

    长期记忆

    猪能够通过观察同类的行为学习并记住一些新技能。奥地利科学家发现，酷你酷你猪(Kunekune，来自新西兰的小型猪品种)能够在半年之后依旧重复学会的技能，从而证明了其具备长期记忆。

  • Ameisen halten sich Nutztiere - Blattläuse, um genau zu sein. Damit die auch auf ihre Herren hören, nutzen Ameisen eine chemische Substanz, mit der sie die Blattläuse zu langsameren Bewegungen zwingen und ihnen die Flucht unmöglich machen. Warum machen sie das? Die Haustiere liefern den Ameisen süßen Nektar.

    人和动物究竟有多像？

    驯养动物

    蚂蚁会驯养蚜虫，为己所用。蚂蚁分泌出一种化学物质，能够让蚜虫变得安静、缓慢、听话。而蚜虫则会为蚂蚁提供蜜露。

  • Tauben können etwas, das Menschen erst über einige Jahre entwickeln müssen: Sie gehören zu den wenigen Tieren, die sich selbst im Spiegel erkennen. Diese Art der Selbst-Erkenntnis gehört zu den wichtigsten Punkten, um intelligente von rein instinktiv handelnden Tieren zu unterscheiden.

    人和动物究竟有多像？

    自我认知

    即便是人类儿童，也需要到了一定年纪之后才能从镜子中认出自我。鸽子则是动物界中少数具备这一自我认知能力的物种之一。相比于普通的条件反射，拥有这种能力意味着具有更高等的神经认知功能。

  • Vor Kanadas Westküste leben zwei Orca-Populationen, die eine 700.000 Jahre zurückreichende Kultur pflegen. Die sogenannten Residents und Transients teilen sich zeitweise den selben Lebensraum. Sie paaren sich aber nicht untereinander und nehmen verschiedene Nahrung zu sich. Transients fressen Säugetiere, Residents Fisch. Von ihren Gewohnheiten weichen sie auch in Notzeiten nicht ab.

    人和动物究竟有多像？

    和睦共存

    在加拿大西海岸，两种虎鲸共同生活已经有70万年的历史。这两种被称为“定居者”和“过境者”的鲸类，每年都会有共同生活的时间段。不过，它们之间并不会交配，各自的食谱也不同。过境型虎鲸以哺乳动物为食，定居型虎鲸则捕食鱼类，即便在食物稀少的时期，它们也绝少变更食谱。

    作者: Klaus Esterluss


 

苗子/洪沙（法新社）

 

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