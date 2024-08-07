向许家印等人追讨60亿美元后 恒大清盘人再起诉普华永道

据媒体报道，恒大集团清盘人向普华永道提起诉讼，涉及该公司对恒大的审计“疏忽”和“失实陈述”。此前，清盘人已向许家印及其配偶、恒大前高管追索60亿美元。

（德国之声中文网）彭博社周三（8月7日）报道，中国恒大集团的清算人已在香港对普华永道（PwC）提起诉讼，涉及普华永道在审计这家债务缠身的房地产巨头中所扮演的角色。

1月，香港法院勒令对曾是中国最大房地产公司的恒大集团进行清盘。而此次恒大对普华永道提起诉讼，即是为追回债权人投资所作出努力的一部分。

彭博社引述法庭文件称，在3月提起的对普华永道的诉讼中，普华永道及其在中国大陆的分支机构中天会计师事务所被点名。

报道称，该诉讼针对的是普华永道在恒大2017年和2018年上半年财务报表报告中的“疏忽”和“失实陈述”。

恒大集团于2021年违约，成为现已持续数年的中国房地产危机的象征。这场危机对整个中国经济带来巨大震荡。

中国和香港有关部门正在对普华永道进行调查。普华永道为恒大提供审计服务十多年。2023年，普华永道因对恒大 2021 年账目审计存在分歧而辞任。

追讨60亿美元

本周一，恒大集团表示，其清盘人正在寻求对包括创始人许家印在内的七名人士或实体追索约60亿美元的股息和薪酬。

该公司在其上市地香港交易所发表的声明称，恒大集团在 2017 年至 2020 年期间因财务报表“误报”而支付了这笔金额。

许家印的“配偶或前配偶”丁玉梅、前首席执行官夏海钧和前首席财务官潘大荣也列为被告。

这一针对许家印等人的法律诉讼于3月提起，在法院指令下新近公之于众。

去年有媒体报道称，许家印被软禁，但恒大既未证实也未否认这些报道。

今年3月，中国监管机构表示，因财务欺诈对许家印采取终身证券市场禁入措施。

据恒大周一的声明，清盘人获颁禁制令，限制了许家印、丁玉梅和夏海钧“在规定的范围内处理、处置或减少其全球资产的价值”。

声明称，法律诉讼正在进行中，不确定成功追索的可能性以及最终能收回的金额。

恒大股票自1月起在香港停牌。

（法新社、彭博社）

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