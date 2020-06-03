 向“西北高原”调兵遣将“恰逢”中印谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2020

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边境争端

向“西北高原”调兵遣将“恰逢”中印谈判

据中国央视报道，近日解放军一支数千人规模的空降旅在“短短数小时内”从湖北省整建制投送至“西北高原某地”，其中也包括大量装甲车辆等重型装备。外界分析人士指出，此举明显是在向印度方面施压。

Indien Pangong See in Ladakh (picture-alliance/NurPhoto/Creative Touch Imaging Ltd.)

中印边境的班公错湖。2017年，双方边防军曾在此互掷石块

(德国之声中文网) 中国中央电视台在刚刚过去的周末报道了这一消息。电视画面中，军人乘坐民航飞机、客运列车等交通工具进行转场，装甲车等大型装备也是通过普通的铁路货运进行转运。旅长龚伟强在接受央视采访时说，利用民用运力进行兵力投送，不仅采集了作战投送和兵力运输方面的数据，也为后续使用民用运力整建制投送部队积累了宝贵经验，"对于提升部队快速反应和跨区机动作战能力意义重大。"

央视报道特意强调了"几千名伞兵、数百台装备和大批战训物资，投送至数千公里外的西北高原，短短数小时内就完成转场"。不过，电视报道并没有解释部分通过铁路运输的人员及物资如何在几个小时内行进数千公里。

中印会谈成果寥寥

同样在刚刚过去的周末，中国与印度的高级将领在拉达克边境地区举行会晤。印度政府网站周六公布消息，此次与会的印度代表团是由印度陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）领衔，中方则是由南疆军区司令员柳林少将出席会谈。印度外交部称，会谈是在"诚挚和积极的气氛中"进行的，"双方同意，和平解决边境地区的现状"。中国外交部也在一份声明中称："双方一致认为，要在两国领导人战略引领下，将两国互不构成威胁、互为发展机遇，不让分歧上升为争端的理念落实到行动，增进战略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。"

DW.COM

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德新社分析，周日的印方声明显示，前一天的会谈并未取得实质结果。此前有报道称，外界关注会谈的焦点是中印双方是否会同意从边境地带撤回增派的军队和武器装备。

央视的报道并没有明确空降旅的具体投送地点，也没有说明此次转场是否与中印边境局势紧张有关。中国官方背景的《环球时报》英文版则在6月7日的一篇报道中明确点出了两者之间的关联，指出面对新一轮的边境紧张局势，中印双方都加强了边防兵力。该报还引述匿名退役中国军官指出，此次军队转场的规模、速度，说明中国军队具备在任何时间向任何地点快速投送所需军力的能力，包括在环境恶劣的高海拔地区。

《环球时报》中文版则未见这篇报道。

中印双方都将增兵

中国清华大学的中印关系专家李莉在接受香港《南华早报》采访时认为，今后一段时间内，中印双方都会互相展示军力，"在边境争端解决前，两边的军事部署不会减弱，竞相增兵的行动将会持续。"

Infografik Umstrittener Grenzverlauf zwischen China und Indien EN

新加坡南洋理工大学的防务问题专家高瑞连(Collin Koh Swee Lean)则对《南华早报》表示，中国军队迅速调动部队"并不让人意外"，因为他们"已经为此训练了许多年"。而且，印度方面近年来也在努力加强军队的机动能力，在边境地区修建公路、铁路以及空降场地。

高瑞连还认为，此次中国军方选择调动一支常驻湖北的空降旅，也是在向印度之外的国际社会发出信号，强调解放军的战斗力并没有受到疫情的太大影响。

央视的报道中也指出，成建制调动驻扎在湖北的部队，说明疫情初始地湖北省已经复苏。

 

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