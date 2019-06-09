 向美国让步：欧盟宣布提高美国牛肉进口 | 经济纵横 | DW | 15.06.2019

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经济纵横

向美国让步：欧盟宣布提高美国牛肉进口

美国与欧盟之间的贸易战令欧洲人大伤脑筋。现在，欧盟为缓和贸易冲突，在进口美国牛肉方面做出让步。

Symbolbild EU kommt USA im Streit um Rindfleischimporte entgegen (picture-alliance/dpa/J. Marquettre)

以后，在欧洲各大超市胡货架上会越来越多的出现这种商品（资料图片）

（德国之声中文网） 欧盟与美国就进口美国牛肉问题多年存在纠纷。现在双方就此达成协议，未来欧盟将从美国进口一部分不含激素的牛肉。据欧盟委员会农业事务专员霍根（Phil Hogan） 说，他希望与美国的关系"进入一个新阶段。"

根据所达成的协议，欧盟将在7年内将从美国进口的牛肉配额逐渐增加到每年35000吨。届时，欧盟每年从其它主要牛肉进口国如澳大利亚、乌拉圭和阿根廷的进口的牛肉总共只有1万吨。

自1980年代以来的贸易纠纷

欧盟与美国之间的牛肉进口纠纷由来已久。1988年，欧盟禁止进口含激素牛肉。为此美国在1999年根据世贸组织的规定，对欧盟农产品征收关税。2009年双方达成协议，欧盟同意从美国进口一部分不含激素的"高品质牛肉。"

不过，欧盟的这个配额不仅针对美国，而且也针对其它牛肉供应国。最终是澳大利亚、乌拉圭和阿根廷等国家获益匪浅，因其牛肉价格远低于美国。2016年，当时奥巴马总统领导下的美国政府再次以恢复1999年的制裁对欧盟发出威胁。

Symbolbild EU kommt USA im Streit um Rindfleischimporte entgegen (picture-alliance/imageBROKER/K. Wothe)

除了阿根廷，澳大利亚和乌拉圭之外 美国也是牛肉大国（资料图片）

欧盟在进口美国牛肉问题上做出的态度转变，被认为是美国总统特朗普去年夏季宣布暂停与欧盟贸易冲突的原因之一。特朗普还承诺，暂不对来自欧盟国家的汽车或者其它产品征收特别关税。根据当时谈判所达成的协议，欧盟还将推动来自美国的大豆和液化气的进口。

来自法国的批评声

欧盟委员会农业事务专员霍根（Phil Hogan）在谈的与美国所达成的协议时强调，欧盟仍然是只允许进口不含激素的牛肉，欧盟对进口牛肉的质量和安全标准不会改变。 然而，法国牛肉游说团体严厉批评所达成的协议。法国畜牧及肉类协会（Interbev）指责欧盟委员会"为了贸易而牺牲气候，牛肉加工行业和消费者的健康"。

欧盟委员会与美国通过谈判所达成的协议还需获得各成员国政府和欧盟议会的批准。

李京慧/任琛  （美联社、德新社）

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