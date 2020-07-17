 向美国民权偶像刘易斯告别 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2020

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时政风云

向美国民权偶像刘易斯告别

已故民权斗士、美国联邦众议员约翰·刘易斯（John Lewis）的遗体安放在国会大厦，供人吊唁。人们拍成长队，向他告别。但有一个人未到场。

USA Gedenkgottesdienst des verstorbenen Kongressabgeordneten John Lewis (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/M. A. McCoy)

刘易斯的葬礼， 他的一生“致力于实现自由选举权”

（德国之声中文网）傍晚时分，太阳仍在国会大厦白色圆顶上方，但天气已不炙热。成百上千人，都戴着口罩，在这里排成长队，绵延数楼群。远处，在国会前的巨大台阶上，摆放着刘易斯的灵柩。所有人都想向他致以最后的敬意。

黑人克兰顿（Waikinya Clanton）一步步往前挪。他说，约翰·路易斯是伟大的美国英雄。在队伍中排在很后面的华盛顿居民莱特富特（DaQuan Lightfoot）指出，刘易斯一生致力于实现自由选举权。他说，"在美国，有一些群体极力阻止人人都有选举权，这不是秘密；刘易斯要使人们都能行使自己的选举权，投出自己的一票，发出自己的声音。"


终生为黑人权益而战

永远友善的约翰·刘易斯1940年生于阿拉巴马州，毕生致力于黑人权益。上世纪60年代，在田纳西州的纳什维尔，他坚持坐在不愿服务黑人的餐馆里；1963年，他随着马丁·路德·金向华盛顿进军，并以大学生身份为青年一代发声。他高呼："我们要的不是零碎的自由，我们现在就要自由。"

两年后，他在塞尔玛（Selma）的埃德蒙·佩特斯（Edmund Pettus）大桥上险些丧生，当时，警方使用催泪瓦斯和警棍向他及数百名和平进军的参加者发动攻击。一生中，刘易斯曾不下40次被捕并常受虐待。1986年起，他成为民主党国会议员。

"国会良心"

众议院民主党领袖佩洛西在昨天（7月27日）的悼念仪式上发言时称，刘易斯逐步成为民权运动的巨人，并成为国会的良心。

这一次，共和党人未提出异议。参院共和党领袖麦康奈尔发言指出，周围世界让他有足够理由恼恨，但他坚持以尊敬和爱对待每一个人。

他的座右铭："好的麻烦"

刘易斯一再谆谆告诫青年们：若见到什么是错的，那就要有所行动，这是你们的责任。就在几年前，他还发出这一呼吁："你们应找到某条路，在那里堵上"，你们应该制造麻烦，"好的麻烦"--这是他的座右铭。今天将再度涌向国会的那些人们为此爱他。

有一个人未到场：现任总统。特朗普说，他不会去。约翰·路易斯可能对他批评太过频繁了。

 

凝炼/乐然（Tagesschau等）

 

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