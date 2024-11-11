向特朗普释信号？“拜习会”最终场传APEC登场

白宫明年即将易主，在拜登政府执政尾声，有消息指拜登卸任前将与习近平将在南美洲最后一次会晤。部分观察认为这次“拜习会”不会有实质成果，但也有专家主张，这是间接向下一任美国总统特朗普表达“不要破坏中美关系”。

（德国之声中文网）美国总统拜登与中国国家主席习近平本週都将前往南美洲，出席亚太经合组织（APEC）等国际会议；据彭博社消息，拜登和习近平会在祕鲁首都利马会晤，但具体日期与细节还未底定。若是成真，这会是两人自去年11月APEC旧金山峰会以来，第一次举行双边会谈。

白宫上週已公布消息，拜登将于11月14日至16日造访祕鲁，期间预计出席APEC领袖峰会；17日至19日则出访巴西，参加二十国集团（G20）峰会。中国外交部亦宣布，13日至21日，习近平将先后访问祕鲁和巴西，参加这两场峰会。中美双方皆尚未证实拜习会是否举行。

日本读卖新闻旗下的英语媒体The Japan News引述不具名消息人士，称中美两国早已在协调，且中方已同意举行这场峰会；不过，随著拜登即将卸任，这次拜习会被认为只是仪式性质。

彭博社指出，美国官员淡化了此峰会的重要性，对其成果期望不高，主要只把它视为两位领袖相互联系、了解近况的机会。

今年8月，中国外交部长王毅和美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）曾于北京会面，被视为替拜习会铺路。当时沙利文说，拜登已向习近平清楚表明，美方致力于“负责任地控管”美中关系；王毅则表示要“落实好两国元首旧金山会晤共识”。

今年8月，美国国安顾问沙利文和中国外长王毅在北京会晤。 图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

去年11月，中美在旧金山达成协议，同意恢复军事交流，并且要共同打击芬太尼，此外也建立了商务等领域的工作小组。在台湾议题方面，双方则仍有分歧。

路透社上个月曾引述2名美国知情人士报道，指习近平在旧金山“拜习会”上，曾要求拜登改变美方在声明中提及台独立场时的用词。

一名不具名消息人士向路透社表示，中国希望美国在声明中说“我们反对（oppose ）台独”，而不是美方一贯使用的“不支持（does not support）台独”，但被美方拒绝。

中美关系自去年初的气球事件之后跌落谷底；双方军事往来则是在2022年时任美国众院议长佩洛西造访台湾之后，遭中国单方面切断。过去一年来，两国关系逐渐回稳，各自皆曾派高层官员出访对方国家，军事对话管道也逐步恢复。

特朗普回归的影响

明年1月，美国前总统特朗普将重返白宫。在他第一次任期内，美国与中国展开了贸易战；2024年大选的竞选期间，特朗普也多次表态希望大幅提高对中国的关税。

《南华早报》指出，部分观察家对这次拜习会期望甚高，盼能在白宫易主之前，稳定中美关系并控管风险；然而，这样的峰会能否带来持久的影响，也受到怀疑。

美国巴克内尔大学（Bucknell University）国际关系学者朱志群认为，拜登和习近平将尽力于维持稳定，避免在美国政权过渡期间发生任何意外事件；虽然这时候已经是拜登政府执政的尾声，但这场拜习会仍然相当重要。

“拜登是跛脚鸭（总统），所以这次会议不会有惊喜或推出实质内容。不过，这还是很重要的，展现两国会继续保持沟通管道开放，也显示不管美国新总统来自哪个政党，中国都会跟美国政府合作。”

朱志群还表示，拜习会可能成为“向特朗普发出的一个间接信号”，希望特朗普不要破坏中美关系这个“最有影响力、也最复杂的关系”。

特朗普及将在明年1月就职，对中政策也成为关注焦点 图像来源: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

香港中文大学中国研究中心助理教授夏添恩（Tim Summers）的看法稍有不同。在他看来，因为美国即将进行政权过度，这次拜习会不太可能有任何实质意义，反而只是用来“展示拜登在外交政策上留下的遗产”。

美国亚洲协会政策研究院中国分析中心研究员牛犇（Neil Thomas）则说：“习近平会见拜登最好的理由，是对美中关系释出善意的信号，但不太可能影响特朗普政府。”上海华东师范大学政治与国际关系学者马奥尼（Josef Gregory Mahoney）更认为，拜习会恐怕会“激怒特朗普”。

不过，马奥尼也说，中方会乐于在拜登卸任前跟他会面。“如果拜登有兴趣的话，举行一场友好、短暂的交流会，也不是不能想像，因为北京肯定很开心可以跟他说再见，以后永远不见。”

（综合报道）

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