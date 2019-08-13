向港府施压 示威者再度瘫痪香港机场

(德国之声中文网) 香港机场的航班登机服务在周二(8月13日)下午16点30分宣告暂停。和前一天一样，大量航班被迫取消，仅部分到港航班还能勉强维持运作。在机场大厅内，大量着黑衣的示威者聚集，挥舞标语、高呼口号。示威者强调，他们是在为香港的未来而斗争。

机场管理方面表示，航空公司将就未能完成航班登机程序的旅客行程做出安排，并呼吁"公众人士应避免前往机场"。

在离境大堂，示威者用手推车构筑路障，阻止旅客入内。示威者与旅客之间因此不时发生对峙。不少示威者还试图向旅客解释，瘫痪机场是为了向政府施压。有些旅客对此表示理解，还有些旅客则认为示威者是在制造新问题，并质疑这样的示威行动是否得到了批准。

民航工会谴责示威者

7个香港民航系统工会周二早些时候发布了联合声明，谴责示威者"严重扰乱机场运作"，"严正要求示威者悬崖勒马，停止一切在机场的示威行动"。声明还呼吁政府、机场管理部门、警方加强执法、全力恢复机场运作，并呼吁市民"旗帜鲜明地反对和抵制一切扰乱社会秩序和暴力的行为"。香港民航事业职工总会主席张枢宏表示，示威者为迫使政府回应诉求挟持机场，损害香港机场的国际地位。

运输及房屋局长陈帆则认为，机场示威是"未经批准的公众集会"，属"蓄意滋扰"。

另有消息称，示威者当天晚上在机场大厅捉住一名疑似内地便衣警员的男子。该男子真实身份暂时无法核实。

林郑记者会遭“围剿”

香港特首林郑月娥13日早上召开记者会，过程中一度哽咽，更因为被认为没有直接回答问题，不断被记者打断。记者会现场气氛鼓噪，一片混乱。最后林郑离去时，众记者仍高声表达不满。

林郑在记者会上不断重申，自己无法替警方发言，警务署在前一天已召开记者会。路透社记者提问说，特首的工作是要聆听民意，在持续抗争中，民众关心的是能否撤回条例，那么林郑有无权力做下决定，还是需要按照北京的指示做? 但针对这个问题，她并没有直接回答，只是重复港澳办对特区政府和警方有信心。

记者会中，有关警方乔装成示威者、在葵芳地铁放催泪弹，还有太古地铁近距离射击等事件皆成为焦点。林郑引用警方记者会的答案，并重复表示行政长官不会直接指示警方。警方是按「最低武力」原则执法。谈到眼睛受伤的少女，她表示希望该少女早日康复，愿意找机会去医院探望。

对于记者强烈不满她只究责暴力示威者，却对警方暴力不闻问，问她为何不能谴责警方。她也一再强调警方执法艰难，相关的行为会由监警会进行调查和搜证。至于她作为特首的责任，是维护香港的法治，若无法治，就无法确保香港7百万人民和平生活，她也因此必须支持警方的行动。她说，在暴力事件结束之后，她将负责重建香港经济，并聆听香港人民的声音，这是她的政治承诺。

记者会不到30分钟即宣告结束，林郑在嘈杂的追问中匆促离场。

文山/石涛/(路透社等)

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！