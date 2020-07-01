向港人伸援手 英国扩展BNO入籍权

（德国之声中文网）英国外交大臣拉布周三（7月1日）在国会发表声明，就新生效的港版国安法做出回应。拉布称，英国将会信守承诺，兑现之前对英国国民海外护照BNO持有人的许诺。

拉布表示，对于BNO持有者英国将会先提供5年的居留许可，这期间可以工作或读书，这5年后可以选择申请长期居留许可，再过1年可以选择入籍英国。他还强调，不会有名额限制。

BNO即"英国公民（海外）身份/British National (Overseas)"。根据英国媒体报道，香港目前有大约300万人有资格申请BNO护照。

英国首相约翰逊也在国会表示，中国在香港施行国安法"清晰而严重地破坏了"《中英联合声明》，他也表示，即便北京反对，英国也会向BNO持有者提供在英国生活以及未来入籍的可能。

外交大臣拉布此前就表示，英方有强烈愿望，向香港的英国国民（海外）护照持有人提供帮助。 一些国会议员也敦促拉布，对北京和香港的某些官员实施制裁，他们称这些官员参与了他们所称的对香港人权的侵犯行为。

美方动议：香港公民应易于在美国获庇护

在中国出台引起争议的港区《国安法》后，美国部分国会议员也在周二（6月30日）提出一项法案。根据该法案，香港公民将更容易在美申请政治庇护。由国会两党议员提交的该法案规定，谁因参加和平示威和发表言论遭到或担心受到迫害、或已经受到伤害，应能与家人一起在美国申请庇护。

该法案规定，来自香港的庇护申请人数量不受限制。美国现行法律规定了国家每年能接受难民的上限。共和党众议员柯蒂斯（John Curtis）声明，"香港人民表达了他们的愿望，为我们所珍视的基于自由的美国价值而战"。鲁比奥（Marc Rubio）参议员强调，美国必须帮助 "不屈不挠"抵制北京共产党领导人的人们。

该法案能有多大机会获得国会两院通过，目前尚不清楚。不过，美国国会迄今清楚地站在呼吁自由与民主的香港示威者一边。

德国社民党：德国应向香港公民提供保护

在德国，也不乏有支持柏林向港人提供庇护的声音。德国社民党联邦议会党团的外交发言人施密德（Nils Schmid）在接受《世界报》采访时表示，"德国应大度地向香港公民提供居留权"。他强调，港区《国安法》"严重限制了香港的法治"。

施密德批评联邦政府总理默克尔（基民盟籍）仍持这样的观点--"经济发展和转向市场经济几乎就会自动促进靠拢西方标准"，而通过中国目前的政策证明了并非如此。他表示，德国必须看到，"中国现在是一个新兴的国家，不仅在经济和技术上与我们竞争，而且首先也是一个制度竞争者，并以咄咄逼人的方式表达其社会的和政治的观点。"

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凝炼/ 李鱼（德新社，路透社，法新社）