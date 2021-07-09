向德国申请政治庇护被拒 中国异议人士恐遭遣返

(德国之声中文网) 中国异议人士刘冰在2019年5月参与了一场在厦门的聚会讨论时政，後来逃到欧洲寻求政治庇护。但在德国拒绝了他的政治庇护申请後，他很有可能於8月26日被德国遣返回中国。

刘冰告诉德国之声，在他2019年5月参与厦门的聚会不久後，多名与会人士相继被中国警方约谈或是抓捕，其中包含近日遭中国政府以「寻衅滋事」判刑四年半的湖北维权人士尹旭安，以及先前在「1226大抓捕」中被警方逮捕的福建异议人士戴振亚。

他表示，在离开厦门後，他回到位於黑龙江省的老家並参与了一些维权事件，但也因此受到当地国保的关注，所以他才决定在2019年8月离开中国。刘冰通过塞尔维亚转往德国，他向德国之声表示，刚在法兰克福机场入境时，他在难民滞留区待了两天，後来便被准许入境并开始政治庇护的申请程序。

但在几个月後，他收到了政治庇护申请被拒绝的通知，於是他决定转往荷兰寻求政治庇护。然而，他卻在荷兰住了将近6个月後，在今年6月3日被当地警方突然逮捕，声称他违反了《都柏林公约》，所以要把他送回德国。

刘冰在荷兰的移民监狱被关了一个月後，荷兰政府把他送回德国，他继续被关在德国北威州的移民监狱。他在电话访问中告诉德国之声：「德国这边的处理方式就是，我的难民申请被拒绝，然後我违反了难民的相关规定，所以就将在8月26日将我遣返回中国。」

事实上，有多名在2019年参与两场在厦门举办的聚会的异议人士、人权律师，在过去一年半内，陆续被中国政府抓捕与判刑，其中包含著名中国民主运动人士许志永与人权律师丁家喜。丁家喜的妻子罗胜春8月6日在推特上发文表示，两人的律师在8月4日收到电话通知，丁家喜与许志永已被起诉到临沂市中级人民法院。

人权组织：德国不应把刘冰遣返回中国

专门关注中国人权情势的美国非政府组织「中国人权捍卫者」担忧，德国政府若把刘冰遣返回中国的话，他可能面临刑拘或不公正的审判。「中国人权捍卫者」的研究员倪伟平 (William Nee) 告诉德国之声，国际法中有一项原则，即一个国家不应该将某人送回他们可能面临迫害或酷刑的地方，所以根据这项原则，德国政府不应该将刘冰遣返回中国。

他说：「西方政府可能不了解的是，中国的社会维稳机制在每个城市运作，所以即便是一个国际社会中没什麽人听说过的异议人士，他们在中国仍然受到一堆人的关注。我认为国际社会需要更了解中国的社会稳维机制的势力范围，以及他们在政治上迫害那些没有名气的人权运动者。」

刘冰也认为，一旦被遣返回中国，他可能面临无限期的关押，或是关而不判刑的情况。他告诉德国之声：「我在荷兰也参与了一些活动，还有在厦门的活动，中国共产党是看得到的，他们是不会轻易放过我的。我本来就是在黑名单上的人，所以我的命运也可能跟尹旭安一样。」

德国之声向德国联邦移民与难民局询问刘冰的案件情况，该局在一个邮件声明中表示，联邦移民和难民局根据《庇护法》（Asylgesetz）丶《居留法》（Aufenthaltsgesetz）以及欧洲指令和法规来决定庇护申请。

他们在声明中写道：「联邦办公室根据个人面谈和对文件和证据项目的详细审查，对庇护申请作出决定。每个庇护程序都被单独检查。因此，寻求庇护者有机会解释他或她逃跑的个人原因。」

刘冰也向德国之声表示，虽然他预料庇护申请可能会有不好的结果，但他没想到申请结果会这麽快出来。他说：「我知道德国政府在难民方面处理的名声是比较好的，但我觉得包含《都柏林公约》的一些规定是有漏洞的。我希望德国政府再给我一次申请的机会，让我陈述我的经历跟危险。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。