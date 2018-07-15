向国家队致敬 巴黎地铁改名

在法国世界杯夺冠后，除了举国狂欢外，为了向法国国家足球队致敬，巴黎六处地铁站暂时改名，把教练、球员和“两颗星”都融入了站名中。
（德国之声中文网）据巴黎公共交通公司（RATP）周一（7月16日）称，巴黎著名香榭丽舍大街上的香榭丽舍-克莱门梭地铁站（Champs-Elysees - Clemenceau）为了向法国主帅迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）致敬，把站名暂时改为"德尚-榭丽舍-克莱门梭站"。原来用于纪念大文豪的维克多·雨果站（Victor Hugo）被暂时融入法国门将雨果·洛里斯的名字，改为了"维克多-雨果-洛里斯"（Victor Hugo Lloris）站。
另外，凯旋门的夏尔·戴高乐-星形地铁站（Charles de Gaulle - Etoile）被直接改名为"我们有两颗星"（On a 2 Etoiles）站，满满的自豪感。巴黎公共交通公司希望通过改名，用这种轻松、幽默的方式来迎接世界冠军们。在昨晚的决赛中，法国队4比2战胜了克罗地亚队，第二次举起大力神杯。
按照计划，香榭丽舍大街在周一晚些时候举行冠军庆祝活动，迎接国足。球员和教练德尚将在一辆旅游车的上层迎接他们的球迷--就像98年那次一样，当时近150万人来到这条大道上参与庆祝。周一晚，法国总统马克龙将在爱丽舍宫招待法国国队。
忙于应付网络攻击的东道主
除了法国之外，同样为这届世界杯感到骄傲自豪的还有东道主俄罗斯。普京说，俄罗斯可以为自己感到自豪，让很多外国球迷了解了俄罗斯、改变了对该国的看法。
这位俄罗斯总统也强调了该国为举办世界杯付出的巨大努力。他在周一表示，世界杯期间，有针对俄罗斯的近2500万次网络袭击以及其他针对俄罗斯信息系统的犯罪行为，这些都被俄方清除了。他没有明确指出，这些网络袭击是来自个人还是计算机程序。普京赞扬了针对这些袭击的防御，称成功的防御背后"有很多预防、分析和信息工作"，"我们动用了全部的优势和最大的注意力"。
今年二月的平昌冬奥会也曾成为网络袭击的目标。黑客们在开幕式期间让其网络陷入瘫痪。不过，没有关于平昌冬奥会期间网络攻击总数的调查。此外，其他重大体育赛事也没有公布类似的网络攻击数据。
王凡/凝炼（德国体育通讯社等）
世界杯夺冠后，法国全国沸腾，在巴黎等众多城市，球迷涌上街头，彻夜欢庆。然而欢庆之中变了味道：一些地方局势一度失控，从狂欢演变为打砸抢。当夜有数人死、伤。警方出动维护治安，逮捕多人。 (16.07.2018)