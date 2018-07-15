向国家队致敬 巴黎地铁改名

（德国之声中文网）据巴黎公共交通公司（RATP）周一（7月16日）称，巴黎著名香榭丽舍大街上的香榭丽舍-克莱门梭地铁站（Champs-Elysees - Clemenceau）为了向法国主帅迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）致敬，把站名暂时改为"德尚-榭丽舍-克莱门梭站"。原来用于纪念大文豪的维克多·雨果站（Victor Hugo）被暂时融入法国门将雨果·洛里斯的名字，改为了"维克多-雨果-洛里斯"（Victor Hugo Lloris）站。

另外，凯旋门的夏尔·戴高乐-星形地铁站（Charles de Gaulle - Etoile）被直接改名为"我们有两颗星"（On a 2 Etoiles）站，满满的自豪感。巴黎公共交通公司希望通过改名，用这种轻松、幽默的方式来迎接世界冠军们。在昨晚的决赛中，法国队4比2战胜了克罗地亚队，第二次举起大力神杯。

按照计划，香榭丽舍大街在周一晚些时候举行冠军庆祝活动，迎接国足。球员和教练德尚将在一辆旅游车的上层迎接他们的球迷--就像98年那次一样，当时近150万人来到这条大道上参与庆祝。周一晚，法国总统马克龙将在爱丽舍宫招待法国国队。

忙于应付网络攻击的东道主

除了法国之外，同样为这届世界杯感到骄傲自豪的还有东道主俄罗斯。普京说，俄罗斯可以为自己感到自豪，让很多外国球迷了解了俄罗斯、改变了对该国的看法。

这位俄罗斯总统也强调了该国为举办世界杯付出的巨大努力。他在周一表示，世界杯期间，有针对俄罗斯的近2500万次网络袭击以及其他针对俄罗斯信息系统的犯罪行为，这些都被俄方清除了。他没有明确指出，这些网络袭击是来自个人还是计算机程序。普京赞扬了针对这些袭击的防御，称成功的防御背后"有很多预防、分析和信息工作"，"我们动用了全部的优势和最大的注意力"。

今年二月的平昌冬奥会也曾成为网络袭击的目标。黑客们在开幕式期间让其网络陷入瘫痪。不过，没有关于平昌冬奥会期间网络攻击总数的调查。此外，其他重大体育赛事也没有公布类似的网络攻击数据。

2018世界杯的荣耀 冠军:法国队 高卢雄鸡最后以4比2踢走克罗地亚，在暌违20年后夺得队史上第二座世足赛冠军。

2018世界杯的荣耀 亚军:克罗地亚 「格子军团」杀入决赛。虽败犹荣。家乡球迷难掩失望泪水，但仍以这群国家英雄为荣，替他们热烈欢呼。

2018世界杯的荣耀 季军:比利时 比利时「黄金世代」获得季军，创下队史最佳成绩。首都布鲁塞尔狂欢，迎接球员凯旋归国。

2018世界杯的荣耀 最佳新人:法国球员姆巴佩 法国年仅19岁天才足球员姆巴佩在球场上抢尽锋头。他是史上第三年轻世足决赛出赛球员，也是第二年轻的决赛进球球员。

2018世界杯的荣耀 金靴奖:英格兰队长肯恩 肯恩以总进球数6球拿下金靴。当中3个是12码罚球、1球是折射球，2球是角球头槌。不过其中5球是对垒实力较低的突尼斯和巴拿马拿下，遭评论质疑不甚光彩。

2018世界杯的荣耀 金手套:比利时门将库尔图瓦 世足冠军战高比分让法、克门将与金手套绝缘。库尔图瓦是史上第2位没有打进决赛的获奖者。

2018世界杯的荣耀 金球奖:克罗地亚球员莫德里奇 莫德里奇带队杀进决赛，让克罗地亚成为大黑马。不论射门、助攻、出场时间和跑动距离都领先群雄。不过错失冠军，也让他成为「悲剧英雄」。领奖时满面愁容。

2018世界杯的荣耀 荣耀背后的感人拥抱 颁奖台上克罗地亚总统吉塔诺维奇不捨金球奖得主莫德里奇神经落寞，给了他一个大大的拥抱。一旁的国际足总主席、俄罗斯总统普京和法国总统马克龙也动容。

2018世界杯的荣耀 最棒世足举办国:俄罗斯 虽然各界在世足举办前和期间对俄罗斯多有批评。但国际足总主席说这是「有史以来最好的一届」。国际特赦组织也肯定本次世界杯为俄国带来的正面影响。 作者: 夏立民



王凡/凝炼（德国体育通讯社等）