 向台湾学习疫情下的危机管理? 专家: 信任是关键 | 文化经纬 | DW | 11.04.2021

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向台湾学习疫情下的危机管理? 专家: 信任是关键

法国丶比利时丶荷兰等欧洲国家都重返封锁，传染病防范与如何应对下一波危机成为各国不得不面临的课题。台湾如何做好疫情下的危机管控，或许能成为这些国家的借鉴。

BdTD Covid-19 Taiwan Rush hour

（德国之声中文网）「在英国我们准备不足，某些方面而言，其他的欧洲国家也是。」英国剑桥大学存在风险研究中心（Centre for the Study of Existential Risk）创办人里斯（Martin Rees）接受德国之声专访时坦言：「我认为台湾有一个受到民众更信任的政府，或许比我们英国的政府还受民众信任许多，这是有帮助的。」

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过去这一阵子，有许多专制与民主防疫方式的优劣比较，德国之声访问了两位穿梭两岸工作的台湾人，谈谈他们的观察。

国际社会在忙着找出方法对抗疫情的同时，也将焦点转移到台湾的抗疫经验。德国之声专访两位全球防疫专家。他们认为，台湾能成功防止疫情大规模扩展的关键在于疫情爆发前的充分准备，与及早判断疫情的严重性。

在全球都闹口罩荒的同时，台湾却开始实施搭乘大众运输都要配戴口罩的政策。台湾口罩存量从不足到回稳，甚至将有余裕出口协助他国，究竟经历了什么历程？

自从新冠病毒爆发以来，台湾的防疫方式与成效便得到不少国际关注。近期，越来越多国家公开表示台湾应该加入世卫。由於世卫即将於五月中举办一年一度的大会，包含美国在内的数国政府也准备透过公开信，呼吁世卫邀请台湾参加会议。

历经过18年前SARS疫情的教训，台湾这次成为一个将疫情控制相对得当的岛国。但是今年初一名医师在照顾新冠肺炎病人时遭感染，使得数名护理人员丶医师与他们的同住家人接连确诊，差点就让台湾一年多来的防疫成果功亏一篑。

台湾中央流行疫情指挥中心医疗应变组副组长王必胜接受德国之声采访时表示，院内感染的严重性高，尤其医师足迹复杂，第一时间得非常谨慎处理。「我们现在不会去想说要牺牲什麽人丶来成就哪些人，一切都是要以大家的民众的权利为基础。防疫有它的急迫性和必要性，但是我们想去找一个方式，不要用那种封院的方式来处理这个问题。」

他会这麽说，是因为台湾在2003年SARS期间曾发生医院群聚感染，当时位於台北市的和平医院遭到封院，最终造成院内154人感染丶31人死亡。

面临再一次医院群聚危机，台湾的中央流行疫情指挥中心采取不同的方式应对。首先，他们将医院的服务量与负担降低，把采检阴性的病人转至其他医院; 於此同时，与确诊者接触过的所有医护人员丶医院相关接触者都得接受居家隔离，总计超过4300人; 接着进行院内清洁消毒，并在医院员工隔离14天後进行全员筛检。

终於，这次危机总感染人数受控在21人，没有酿成更大的社区感染。

Taiwan Chen Chien-Jen

台湾前副总统丶传染病学家陈建仁在接受德国之声专访时说，政府能证明措施有效，才能获得人民信任

「透明和诚实是非常重要的，政府必须告诉民众为什麽要实施非常严格的接触者追踪和居家隔离。」台湾前副总统丶传染病学家陈建仁接受德国之声专访时说，政府得拿出证据证明这些措施确实能成功防范疫情，这也才能获得人民信任。

他强调，当民众更相信中央流行疫情指挥中心丶更愿意遵守防疫规则，才能形成一个「良性循环」去防范疫情。

面对未来可能发生的疫情，陈建仁也提出三点建议：一是各国必须帮助疫情的起源国，阻止疫情扩散到其他的国家; 二是当疫情已经向外扩散，各国得要辨识确诊者与密切接触者，他们必须得被隔离与检测; 三是国际间得互相合作，分享疫情资讯与防疫物资，全球团结的精神非常重要。

观看视频 03:11

疫情下的危机管理 台、英专家：信任是关键

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