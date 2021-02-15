向华强父子移民台湾遭拒 民进党立委赞决定正确

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，台湾移民署周四（2月25日）发布新闻讯息指出，有关向华强父子日前申请在台居留案，经会商相关单位审查，认为存在《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》第22条所规定的不予许可情形，内政部依规定不予许可居留。



台湾《苹果日报》指出，向氏父子依亲移民申请被拒所据的是第22条中规定的“有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞”。



《苹果日报》报道称，“向华强的妻子陈岚在台湾出生，已逝的父亲拥有台湾国籍，媳妇郭碧婷是台湾女星，前年嫁给向华强长子向佐，去年传出向华强父子申请依亲移民来台”。依照现行台湾法令，香港人依亲移民的条件为有直系血亲或配偶在台湾设有户籍者。

向佐和台湾妻子郭碧婷





据今日新闻报道，去年向华强夫妇在台湾为孙女摆“百日宴”的时候，陈岚夸赞称，“在此不能不赞台湾疫情控制得最好，至少现在还能办200多人的喜宴，那就2个台湾女婿办一个依亲居留证，要不然2个男的回香港就来不了台北了”。她认为依亲是合乎常理的权益，政府必须解决亲人团聚的问题，“大家都在锁国，锁签证的情况下，总是想个办法解决亲人的团聚啊！尤其这个爷爷是这么爱小奶皇（注：向华强的孙女）的情况下”。

向华强曾公开支持中共制定港区国安法



中央社报道称，由于向华强曾公开支持中共制定港区国安法，加上其妻陈岚在香港“反送中”期间曾发表谴责香港青年的文章，其子向佐有中共共青团旗下“中华全国青年联合会”委员的身分，所以去年年底以来向氏父子申请在台依亲移民的申请案备受外界关注。



台湾陆委会发言人邱垂正周四表示，主管机关依照《香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法》等相关规定办理，陆委会尊重主关机关依法做成决定，但对个案不予评论。





民进党立委王定宇在其脸书专页上评价向氏父子移民申请被拒是内政部做出的正确决定。他写道：“这些国安审查标准是维护台湾国家安全的必要，除了治安、素行的考量外，‘中共任务性移民’应该列为未来审查重点……”他称，“向佐现为中共共青团底下统战组织‘中华全国青年联合会’的委员，安全单位认为不能排除‘中共任务性移民’”。



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