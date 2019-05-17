向北京出售机密情报 前中情局官员获刑20年

（德国之声中文网）美国一家法院周五判处一名中央情报局（CIA）前官员20年监禁，罪名是帮助中国从事间谍活动。

62岁的马洛里（Kevin Mallory）在2017年前往上海的时候被发现犯有向中国情报部门出售"最高机密级别"国防情报的罪行。

被告曾服役于美国军队，退役之后曾在政府机构和防务合同商先后担任数职，期间他有机会接触敏感信息。

据《星岛日报》报道称，主控官原本要求法院判处被告终身监禁，但是主审法官考虑各项因素后，做出了判处20年有期徒刑的裁决。据悉，马洛里能够讲流利的中文。

"这一案件揭示了一个值得警惕的趋势，即美国的前情报官员被中国盯上，从事了背叛国家和同事的活动"，美国司法部检察官助理德梅尔斯（John Demers）表示。

"和中国（情报部门）没有商业合作"

至少还有另两名前美国情报官员和一名外交人员在今年承认犯有替中国刺探情报的罪行。

本月早些时候，另一名前CIA官员对于自己和中国情报机构串通的行为供认不讳。但他的辩护律师表示，没有任何证据显示他已经向中国特工提供了机密情报。

华盛顿方面将这一新近的案例视为美国对于情报界令人担忧的趋势的回应。

"该案的宣判，加上此前汉森（Ron Hansen）在犹他州和李振成（Jerry Lee）在弗吉尼亚州的案件，我们希望传递出一个明确的信号，那就是美国的前情报官员和中国或者其它处于对抗关系的国家情报部门没有商业合作"，德梅尔斯强调。

雨涵/王凡（路透社、法新社、星岛日报）