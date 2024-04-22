向乌克兰转让防空系统? 西班牙希腊承受压力

（德国之声中文网）一段时间以来，俄罗斯扩大了针对乌克兰各大城镇以及基础设施的空袭力度，有鉴于此，乌克兰急需获得更多的防空系统。前不久，乌克兰发出呼吁称，该国急需七套美制爱国者或苏制S300防空系统。乌克兰总统泽连斯基在X平台上强调：“爱国者只有被真正投入到防范空袭、挽救生命时，才能被称之为防空系统，一动不动的放在仓库里就徒有虚名了。”

迄今为止，只有德国承诺向乌克兰提供一套爱国者防空系统，其他欧盟国家则没有做出具体承诺。此前，乌克兰已经获得三套爱国者防空系统，一套来自美国，两套来自德国，此外，该国还拥有苏制S300和S200防空系统。

此前举行的欧盟峰会上，各方向西班牙首相桑切斯以及希腊总理米佐塔基斯施加压力，要求上述两国将库存的十多套爱国者及S300防空系统移交给乌克兰。各方认为，希腊和西班牙并未面临直接的威胁，因此应率先顾及乌克兰的防空需要。而波兰和罗马尼亚等国，虽然也拥有爱国者系统，但由于上述两国毗邻乌克兰，所以面临的潜在威胁也更大。

此外，希腊库存的S300系统属于老旧型号，而乌克兰军队则已具备了相应的操作经验。《金融时报》报道称，周一欧盟外交事务高级专员博雷尔被问及是否会要求希腊和西班牙向乌克兰移交防空系统时表示：“每一个成员国都会被要求尽最大努力帮助乌克兰。”希腊和西班牙国防部长没有就《金融时报》的质询做出回应。

上周五，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，他认为，近期内即可公布向乌克兰提供防空系统的新计划，不过，他拒绝透露哪些国家将提供何种武器的具体细节。

斯托尔滕贝格表示，北约新近对各成员国的空防能力进行了全面核查，通过核查发现，“包括爱国者在内的一些防空系统是可以移交乌克兰的。”

欧盟外交及国防部长会议上，除首要议题俄乌战争之外，各方还将就中东和苏丹局势展开讨论。乌克兰外长库列巴以及国防部长乌梅罗夫将通过视频出席会议。一名欧盟高级官员对《金融时报》表示：“讨论的核心议题将是每个成员国能够为乌克兰做些什么，这一点至关重要。”

（法新社，金融时报）

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