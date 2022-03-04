 向乌克兰提供战机？ 事情不好办 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2022

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时政风云

向乌克兰提供战机？ 事情不好办

自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。

Ukraine | Training Luftwaffe | Kampfjet Mig-29

米格29战机是乌克兰空军的主要机型之一

 （德国之声中文网）乌克兰有哪些战机？

根据斯德哥尔摩国际战略研究所（IISS）提供的信息，乌克兰空军目前只有老旧的苏制MiG-29和 Sukhoi-25 、Sukhoi-27战斗机，用于空防和地面部队支援。该国飞行员只接受过此类飞机的培训。目前不清楚，有多少乌克兰战机已被俄方摧毁。

哪些国家有能力提供？ 

上月底，欧盟共同外交与安全政策委员博雷利曾考虑，拥有此类战机的欧盟国家可向乌克兰提供。根据斯德哥尔摩国际战略研究所搜集的数据，前华约国中只有少数几个国家拥有苏联 MiG-29 战斗机--波兰（28 架）、斯洛伐克（14 架）和保加利亚（11 架）。差不多20 年前，波兰以 1 欧元的象征性价格从德国获得这些战机。

相关讨论现况 

日前，美国国务卿布林肯在访问摩尔多瓦时证实，正与波兰就向乌克兰提供战机事宜磋商。美国媒体报道说，若波兰将现有战斗机移交给乌克兰，美国有可能向波提供美制 F-16 战斗机作为补偿。 

不过，华沙周二关于转经在徳美国空军基地拉姆施泰因（ Ramstein ）向乌交付波 MiG-29战机 喷气式飞机的建议，被华盛顿婉拒。 

五角大楼一发言人对战机从美在欧北约基地进入乌克兰交战领空的设想表示"强烈担忧"。华盛顿认为，波兰应自行设法将战机送入乌克兰。

存在哪些风险？ 

 一位不愿透露姓名的法国战斗机飞行员指出，要交付一架飞机，就得将其飞到有关国家，这可能会被定义为参与冲突；陆路运输虽然可能，但物流程序极其复杂，更何况目前乌克兰境内大量桥梁已被毁。 

 同样重要的是，乌克兰军用机场的现状以及该国的战机保养能力。俄军已轰炸了数个机场。上周日，基辅西南约 200 公里处的文尼察市(Winnyzja)机场即已被俄导弹完全摧毁。

而莫斯科已警告乌克兰的西方邻国不得窝藏乌克兰战机。俄国防部明确表示："这些国家的机场网络用作乌克兰战机基地以及随后用于对抗俄罗斯军队，均可被视为这些国家参与武装冲突。"    

Infografik Ukraine und Russland: militärische Stärke im Vergleich EN

乌克兰和俄罗斯2021年军力一览

（法新社）

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