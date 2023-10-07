向中国出卖机密 美国退伍军人被捕

（德国之声中文网）检方指出，现年29岁的史米特(Joseph Daniel Schmidt)曾于2015到2020年间在美军第109军事情报营服役，并且拥有机密权限。在退伍后，他先是联系中国驻土耳其的一间领事馆，试图通过电子邮件向中国情报机关提供机密国防资料。2020年3月，他还飞往香港，进一步试图提供机密信息。

美国联邦司法部称，这名退伍军人可能持有一套设备，能够让他登录"安全的军方计算机网络"。他可能也向中国方面提供了这一设备。

旧金山机场

该男子据信在过去几年中一直生活在香港等中国城市，直到10月7日飞回美国，并在旧金山机场入境后被捕。如果指控罪成，他将面临最高达20年的监禁。

就在两个月前，美国海军的两名军人也因涉嫌为中国进行间谍行为而被捕。

拜登与习近平的上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛的G20峰会

拜登总统治下的美国视中国的军事与经济崛起为巨大地缘挑战，两国关系处于持续紧张状态。不过，近期美中关系出现了些许缓和迹象。就在同一天（10月6日），拜登对媒体表示，可能会在11月的APEC旧金山峰会期间与习近平会晤，但具体行程并未确定。两国元首上一次会面还要追溯到去年11月在印尼巴厘岛的G20峰会。

(法新社)

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。