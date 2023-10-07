 向中国出卖机密 美国退伍军人被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2023

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向中国出卖机密 美国退伍军人被捕

一名美国退伍军人10月6日从香港返回旧金山时在机场被捕，他被指控非法持有并试图转交机密国防信息。美国联邦司法部称，这名退伍军人此前还试图通过电子邮件向中方提供机密资料。

美中关系再添紧张因素

美中关系再添紧张因素

（德国之声中文网）检方指出，现年29岁的史米特(Joseph Daniel Schmidt)曾于2015到2020年间在美军第109军事情报营服役，并且拥有机密权限。在退伍后，他先是联系中国驻土耳其的一间领事馆，试图通过电子邮件向中国情报机关提供机密国防资料。2020年3月，他还飞往香港，进一步试图提供机密信息。

美国联邦司法部称，这名退伍军人可能持有一套设备，能够让他登录"安全的军方计算机网络"。他可能也向中国方面提供了这一设备。

旧金山机场

旧金山机场

该男子据信在过去几年中一直生活在香港等中国城市，直到10月7日飞回美国，并在旧金山机场入境后被捕。如果指控罪成，他将面临最高达20年的监禁。

就在两个月前，美国海军的两名军人也因涉嫌为中国进行间谍行为而被捕

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(法新社)

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