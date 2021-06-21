 后默克尔时代 德国对华政策将转弯？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2021

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时政风云

后默克尔时代 德国对华政策将转弯？

德国智库Merics分析目前德国各大党派提出的竞选党纲，认为德国未来的对华政策势必将有所转变。联盟党将中国视为“制度性对手”，社民党、绿党和自民党皆表达了对中国人权及香港议题的关注。

Bildergalerie Regierungsviertel | Deutsche Fahne ist aufgezogen vor dem Reichstagsgebäude

（德国之声中文网）德国总理默克尔即将在今年九月的德国大选后卸任。最新民调预测，目前由默克尔的联盟党（CDU/CSU）与社民党（SPD）组成的大联合政府时代即将终结，政党将开始重新洗牌，绿党或自民党有望参与执政。这两党都曾批评默克尔在对华政策上将经济考量置于优先地位。若未来自民党或绿党加入组成下届政府，德国未来的对华政策是否会有所转变，成为值得关注的话题。

联盟党本周发布的竞选纲领中宣布其对华政策称，在德国对外关系方面，“最大的外交和安全政策挑战如今来自中国。中国是竞争者、合作伙伴，但也是制度性对手” 。绿党总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）今年四月就表示希望德国对中国的全球野心采取更强硬立场。

德国智库墨卡托中国研究中心（MERICS）高级分析师Ariane Reimers周四（6月24日）发表分析文章指出，在此次德国大选中，中国扮演了更重要的角色，各党在竞选政策中几乎都囊括了中国政策，切入的角度包括地缘战略挑战、市场准入条件和人权状况，而每个政党关注的角度都有所不同。

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今年秋季的联邦大选中，对华政策也已成为各大政党的竞选议题之一。刚刚结束的绿党党代会上，代表们以98%的支持率通过了该党的竞选纲领。那么，绿党的对华政策主要包含哪些内容呢？

德国自民党党代会上通过的竞选纲领中，取消了所谓“一个中国”政策的描述，转而支持台湾加入国际组织的努力，不过，自民党并不承认台湾是独立国家。

随着总理候选人的确定，绿党的竞选活动已正式拉开序幕。绿党的目标很明确：他们希望进入政府。那么，绿党的施政纲领又有哪些内容呢？

基民盟基社盟在其共同总理候选人拉舍特的带领下，推出了竞选纲领。德国之声评论员 Kay-Alexander Scholz认为，这份被寄予厚望的竞选纲领细读起来，缺乏令人振奋的实质内容。

墨卡托中国研究中心制作了德国六大政党对华政策的分析表格， 从表上可以看出，除了左翼党（Linke）和选项党（AFD），其他政党都认为应进一步发展欧中策略，提升欧洲在数位化和技术等领域竞争力，并一致要求公平经济关系。社民党和绿党有意与中国在气候议题上合作；社民党、绿党和自民党皆谴责了新疆及香港的人权及自由状况；绿党和自民党则表达对台湾的支持。此外，联盟党和绿党在竞选纲领中都明确提到应利用跨大西洋合作与中国抗衡。

作者Ariane Reimers总结分析，联盟党主要强调中国对外交及安全政策构成的挑战；绿党则关注人权状况及气候议题；社民党谴责了新疆和香港局势，但表达对话意愿；自民党竞选纲领中涉及中国的部分主要聚焦于人权议题、法治安全以及扩大对台关系。左翼党在对华批评上较为保留，希望保持对等立场。选项党一方面支持德国参与“一带一路”的倡议，同时又批评中国通过孔子学院干涉海外事务，被认为是自相矛盾。

文章还指出，联盟党没有在竞选纲领中提到人权状况，而社民党、绿党和自民党则达成了共识。绿党及自民党在政见中更深入探讨了相关议题，包括中国存在的强迫劳动状况、香港局势、对公民的监控等。

Die Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021.

联盟党总理候选人拉舍特、绿党候选人贝尔博克和社民党总理候选人舒尔茨

值得一提的是，有望成为默克尔接班人的拉舍特本周二在德国联邦工业协会（BDI）组织的会议上曾表示：“我支持政府的中国策略…（在人权议题方面）我们必须向北京表达关切，但没有必要彻底改变我们的对华政策。”拉舍特称，与中国开启新冷战不是正确的做法。

墨卡托分析师Ariane Reimers认为，从各政党的竞选纲领看来，可以预期大选后对华政策会出现转变。“目前德国的中国政策是双边导向，尤其是在经济利益方面。未来更强的欧洲导向将会与现有的策略形成对比。在5G辩论中亦然，各党至少都含蓄表达了支持欧洲解决方案，并对依赖外国数字技术的做法提出警告。若自民党和绿党加入未来的联邦政府，可能会对中国采取更强硬的态度。”

但该文作者也强调，竞选纲领只是意向声明，未来德国的中国政策走向还要等到组阁谈判时才会变得明朗。

（Merics，路透社）

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外部链接

Germany’s future China policy – a look into the election campaign

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