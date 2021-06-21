后默克尔时代 德国对华政策将转弯？

（德国之声中文网）德国总理默克尔即将在今年九月的德国大选后卸任。最新民调预测，目前由默克尔的联盟党（CDU/CSU）与社民党（SPD）组成的大联合政府时代即将终结，政党将开始重新洗牌，绿党或自民党有望参与执政。这两党都曾批评默克尔在对华政策上将经济考量置于优先地位。若未来自民党或绿党加入组成下届政府，德国未来的对华政策是否会有所转变，成为值得关注的话题。

联盟党本周发布的竞选纲领中宣布其对华政策称，在德国对外关系方面，“最大的外交和安全政策挑战如今来自中国。中国是竞争者、合作伙伴，但也是制度性对手” 。绿党总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）今年四月就表示希望德国对中国的全球野心采取更强硬立场。

德国智库墨卡托中国研究中心（MERICS）高级分析师Ariane Reimers周四（6月24日）发表分析文章指出，在此次德国大选中，中国扮演了更重要的角色，各党在竞选政策中几乎都囊括了中国政策，切入的角度包括地缘战略挑战、市场准入条件和人权状况，而每个政党关注的角度都有所不同。

墨卡托中国研究中心制作了德国六大政党对华政策的分析表格， 从表上可以看出，除了左翼党（Linke）和选项党（AFD），其他政党都认为应进一步发展欧中策略，提升欧洲在数位化和技术等领域竞争力，并一致要求公平经济关系。社民党和绿党有意与中国在气候议题上合作；社民党、绿党和自民党皆谴责了新疆及香港的人权及自由状况；绿党和自民党则表达对台湾的支持。此外，联盟党和绿党在竞选纲领中都明确提到应利用跨大西洋合作与中国抗衡。

作者Ariane Reimers总结分析，联盟党主要强调中国对外交及安全政策构成的挑战；绿党则关注人权状况及气候议题；社民党谴责了新疆和香港局势，但表达对话意愿；自民党竞选纲领中涉及中国的部分主要聚焦于人权议题、法治安全以及扩大对台关系。左翼党在对华批评上较为保留，希望保持对等立场。选项党一方面支持德国参与“一带一路”的倡议，同时又批评中国通过孔子学院干涉海外事务，被认为是自相矛盾。

文章还指出，联盟党没有在竞选纲领中提到人权状况，而社民党、绿党和自民党则达成了共识。绿党及自民党在政见中更深入探讨了相关议题，包括中国存在的强迫劳动状况、香港局势、对公民的监控等。

值得一提的是，有望成为默克尔接班人的拉舍特本周二在德国联邦工业协会（BDI）组织的会议上曾表示：“我支持政府的中国策略…（在人权议题方面）我们必须向北京表达关切，但没有必要彻底改变我们的对华政策。”拉舍特称，与中国开启新冷战不是正确的做法。

墨卡托分析师Ariane Reimers认为，从各政党的竞选纲领看来，可以预期大选后对华政策会出现转变。“目前德国的中国政策是双边导向，尤其是在经济利益方面。未来更强的欧洲导向将会与现有的策略形成对比。在5G辩论中亦然，各党至少都含蓄表达了支持欧洲解决方案，并对依赖外国数字技术的做法提出警告。若自民党和绿党加入未来的联邦政府，可能会对中国采取更强硬的态度。”

但该文作者也强调，竞选纲领只是意向声明，未来德国的中国政策走向还要等到组阁谈判时才会变得明朗。

（Merics，路透社）

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