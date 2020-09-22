后院起火? 巴基斯坦也要禁TikTok

(德国之声中文网) 早在今年7月，巴基斯坦电信监管部门就向TikTok发出了"最后警告"，指责其平台上存在"露骨内容"。路透社援引一名直接参与禁用决定的政府高级官员指出，巴基斯坦当局"已经多次要求TikTok建立一个有效的机制来屏蔽不道德和不雅的内容"，但是这个平台仍然"不能让巴基斯坦当局完全满意"，因此巴方做出了在境内禁用TikTok的决定。

在周五(10月9日)的声明中，巴基斯坦电信监管部门(PTA)强调，此前已经给予TikTok足够的时间予以整改，但是后者依然没能完全合规。

这份声明并没有明确禁令何时生效。但是据美联社报道，本周六，巴基斯坦国内用户打开TikTok手机应用时，就已经只能看到空白页面。

巴基斯坦电信监管部门还表示，如果TikTok能够开发一套机制来过滤不恰当内容，巴方将"重新考虑该决定"；"TikTok回归的大门仍然是敞开的。"

由中国企业字节跳动运营的短视频应用TikTok，其2019年总下载量仅次于WhatsApp以及Facebook。在2.1亿人口的巴基斯坦，这款应用被下载了3900万次。

目前，TikTok正在全球多个国家面临危机，主要原因则是安全及用户隐私方面的担忧。印度已经禁用了该款应用，美国、澳大利亚也正对此进行严格的审核。

截至周六，TikTok未对巴基斯坦当局的此项决定做出正式回应。

文山/王凡/(路透社、美联社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。