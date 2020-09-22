 后院起火? 巴基斯坦也要禁TikTok | 经济纵横 | DW | 10.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

后院起火? 巴基斯坦也要禁TikTok

巴基斯坦一直被认为是中国的“铁杆盟友”，但是该国电信部门周五发表声明称，由于TikTok社交平台没能过滤“不道德内容”，将禁用这款广受年轻人欢迎的应用。

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten (picture-alliance/NurPhoto/J. Porzycki)

(德国之声中文网) 早在今年7月，巴基斯坦电信监管部门就向TikTok发出了"最后警告"，指责其平台上存在"露骨内容"。路透社援引一名直接参与禁用决定的政府高级官员指出，巴基斯坦当局"已经多次要求TikTok建立一个有效的机制来屏蔽不道德和不雅的内容"，但是这个平台仍然"不能让巴基斯坦当局完全满意"，因此巴方做出了在境内禁用TikTok的决定。

DW.COM

《法兰克福汇报》发表的一篇文章认为，Tiktok这个热门应用不仅对美国，对欧洲也构成了战略威胁。面对这种情况，欧洲应该怎么做？文章给出了建议。另外，习近平发出中国要在2060年达到碳中和的承诺也引起了德媒的关注。

即使TikTok由美国企业收购，其母公司字节跳动仍继续拥有控制权。不过，德国之声专栏作者Frank Sieren指出，对在美华企来说，此事开了一个让人警惕的先例。

中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

在周五(10月9日)的声明中，巴基斯坦电信监管部门(PTA)强调，此前已经给予TikTok足够的时间予以整改，但是后者依然没能完全合规。

这份声明并没有明确禁令何时生效。但是据美联社报道，本周六，巴基斯坦国内用户打开TikTok手机应用时，就已经只能看到空白页面。

巴基斯坦电信监管部门还表示，如果TikTok能够开发一套机制来过滤不恰当内容，巴方将"重新考虑该决定"；"TikTok回归的大门仍然是敞开的。"

由中国企业字节跳动运营的短视频应用TikTok，其2019年总下载量仅次于WhatsApp以及Facebook。在2.1亿人口的巴基斯坦，这款应用被下载了3900万次。

目前，TikTok正在全球多个国家面临危机，主要原因则是安全及用户隐私方面的担忧。印度已经禁用了该款应用，美国、澳大利亚也正对此进行严格的审核。

截至周六，TikTok未对巴基斯坦当局的此项决定做出正式回应。

文山/王凡/(路透社、美联社)

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 03:25

抖音在印度被禁 网红们怎么说？

 

相关内容

China bleibt im Streit mit Google hart

客座评论：中美"不对称" -  美国微信与抖音禁令实施前的戏剧性变化 22.09.2020

中国政府把Google等国际通用的社交媒体以及Youtube赶出中国，才带来了微信与抖音的兴旺。而现在，微信和抖音利用了西方市场的开放，反过来进入国际市场。这就是中国公司在国际上"不对称"的扩展。只要中国政府无法解决在国际社会特别是发达的西方社会的政治信任问题，将自己"关键技术"在国际市场上作为"硬通货"推销，将仍会不断受到阻碍。  

Symbolbild TikTok Logo

字节跳动正式起诉美国政府 23.08.2020

面对特朗普政府的打压，抖音海外版Tik Tok的母公司字节跳动宣布正式起诉美国政府。同时一个自称美国微信用户民间组织也向特朗普政府发起了诉讼。在中国官媒广泛予以关注的同时，民众反应却出乎意料。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen

中美关系紧张升级 投资额降至9年最低 18.09.2020

一项研究显示，由于双边关系紧张，美中之间的投资额在2020年上半年跌至9年来的历史最低点。路透社报道称，这可能会导致更多中国公司承受剥离美国业务的压力。

广告
China Fridays-for-Future-Aktivistin Howey Ou Hongyi (Nicolas Asfouri/AFP)

专访：中国气候女孩呼吁团结应对气候变迁

中国气候女孩欧泓奕2019年开始在中国展开气候行动。她在接受德国之声专访時表示，习近平提出的2060碳中和目标虽是个好消息，但是该政策充满政治考量。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  