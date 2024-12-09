后阿萨德时代：叙利亚国内外势力谁与争锋

反叛武装联盟挺进，叙利亚内战格局突变。目前有哪些叙利亚国内外势力可能左右接下来的局势发展？

（德国之声中文网）阿萨德下台，叙利亚内战进入一个关键时刻。反对力量结成的联盟打破了漫长的僵局。然而，这样一个联盟仍是一个意识形态与长远目标相互对立冲突的组合。

沙姆解放组织（HTS）

新近攻破大马士革的带头力量是沙姆解放组织，这是一个由朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）领导的伊斯兰极端主义武装，他本人真名是沙尔阿（Ahmad al-Sharaa）。

沙姆解放组织的历史植根于叙利亚冲突中。2011年，该组织的前身努斯拉阵线成立，隶属于基地组织。后来领导伊斯兰国（IS）的巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）也参与了其成立。

努斯拉阵线的圣战理念与其它反对力量发生冲突。2016年，朱拉尼切断与基地组织关系，将该组织更名为沙姆解放组织，后来与几个较小的伊斯兰极端主义组织合并。

沙姆解放组织的意识形态仍与基地组织有很大的一致性，但其焦点转为在叙利亚国内建立极端伊斯兰统治，而不是伊斯兰国（IS）建立全球哈里发的目标。

沙姆解放组织此后在西北部的伊德利卜省巩固权力基础，进行事实上的管辖。但该组织受到侵犯人权的批评，削弱其合法性。

联合国、美国、土耳其等将沙姆解放组织定为恐怖组织。然而，该组织新近发动的攻势看上去与安卡拉方面想要推翻阿萨德的长期目标相吻合，若没有土耳其的协调支持，恐怕这一攻势也不会发生，尽管土耳其官方否认有直接参与。

叙利亚国民军（SNA）

除沙姆解放组织之外，还有多个叙利亚武装有各自的议程。

参加对阿勒颇攻势的一支主要力量是叙利亚国民军。这是一个2017年成立的联盟，包括数十个意识形态不同的派系。

与沙姆解放组织更为集中的组织形式不同，叙利亚国民军内部各自为战，时而发生冲突。

尽管存在内部纷争，但叙利亚国民军许多派系均与土耳其关系紧密。例如苏丹苏莱曼沙旅、哈姆扎师、苏丹穆拉德旅，这些名称意在纪念奥斯曼人物，由此反映出土耳其的支持。

不过，叙利亚国民军也并非所有派系都与土耳其利益完全吻合。一些派系一方面与安卡拉合作，一方面寻求自身目标。如自由沙姆人伊斯兰运动，其目标是"推翻阿萨德政权"和"建立沙里亚法治下的伊斯兰国家"。

过去一段时间，叙利亚国民军力量在北部省份与库尔德力量发生冲突，并夺取数个有战略地位的村镇。此举也符合土耳其在叙利亚的主要目标之一：阻止库尔德武装在土叙边界壮大。

叙利亚民主力量（SDF）

叙利亚民主力量主要由库尔德武装组成，也包括阿拉伯和其它族裔，在叙利亚内战中逐渐形成。

2015年成立的叙利亚民主力量由库尔德人民保卫军（YPG）领导，从美国获得显著支持，特别是打击"伊斯兰国"。

"伊斯兰国"大致被击败后，库尔德领导的力量在东北部城镇巩固力量，扩大了在那里建立的自治区域。

然而，库尔德武装仍在与其长期的敌人土耳其抗衡。安卡拉将前者视为库尔德分离主义叛乱和库尔德工人党（PKK）的延申。

伊斯兰国撤退后，库尔德武装控制了叙利亚北部，不过仍面临伊斯兰国残余势力以及土耳其相关武装力量的攻击 图像来源: Orhan Qereman/REUTERS

土耳其

与该地区其它国家一样，土耳其通过支持像沙姆解放组织、叙利亚国民军这样的武装在叙利亚施加影响力。自叙利亚内战爆发以来，土耳其军队多次发起跨境军事行动，主要是针对叙利亚库尔德武装。

土耳其最近的行动是在2019年10月。安卡拉的目标是将库尔德武装从其边界逼退至少30公里，在叙利亚部分地区建立所谓"安全区"，计划安置难民。

此后，土耳其在叙利亚北部边界控制了一片区域，从而有能力开始协调反阿萨德力量。

俄罗斯

俄罗斯是阿萨德最可靠的盟友，在整个内战期间为其提供军事和运输支持。莫斯科的空袭和部队帮助阿萨德维持权力多年，但随着乌克兰战争，其资源和干预能力消退。

伊朗

伊朗将叙利亚视为其"抵抗轴心"--在中东抵抗美国影响力和以色列的武装联盟的关键一环。伊朗通过部署该国武装以及真主党民兵支持阿萨德，大马士革则允许武器从伊朗和伊拉克流入黎巴嫩。

不过，新近报告显示，伊朗正在撤回其人员，显示随着阿萨德下台，该国所扮演的角色也面临挑战。

美国

2010年代起义初期，美国对叙利亚反对力量予以支持，其后焦点转向打击"伊斯兰国"。

如今，约900名美军仍驻扎在叙利亚，主要是在库尔德控制区以及东北部石油丰富的地区，以及叙利亚、伊拉克和约旦边界地区的一个军事哨所。

以色列

过去十年，以色列定期空袭在叙利亚的伊朗和真主党目标，旨在扰乱对真主党的武器运输，清除对以色列占领的戈兰高地附近的威胁。

近期，随着武装组织控制周边地区，以色列军队进入戈兰高地附近的边界城镇库奈特拉。以色列军方宣布在戈兰高地沿叙利亚边界设立新的军事区。

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