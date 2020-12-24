 后脱欧时代 数百万欧盟公民选择留居英国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2021

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时政风云

后脱欧时代 数百万欧盟公民选择留居英国

英国脱离欧盟及共同内部市场后，许多欧盟公民仍选择留在英国。根据英国内政部调查，约有490万欧盟国家公民申请居留英国。

Symbolbild | Brexit | Millionen EU-Bürger wollen in Großbritannien bleiben

伦敦机场的入境关口

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英国的脱欧过渡期在2020年的最后一日画下句点，这意味着英国彻底脱离欧洲单一市场以及关税同盟。伦敦大笨钟在英国正式脱欧的午夜间响起，象征英国翻开历史新篇章。只是苏格兰、北爱尔兰不同意脱欧，怎么办？

经过几个月的紧张谈判，英国和欧盟达成了历史性的脱欧贸易协定。接下来将会发生什么事情呢？达成协定后的脱欧对双方各有什么影响？

数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。

（德国之声中文网）英国内政部批准了近440万欧盟公民的居留申请，3.4万人则被拒绝。在英国于2020年底正式退出欧州内部共同市场后，双边的人员流动自由被取消。欧盟公民再也无法在无居留许可的情况下在英国生活和工作。

仅提供电子版居留证

2020年12月31日前已居住在英国的欧盟国家、欧盟经济区及瑞士公民可以在今年6月30日前提出居留申请。根据英国与欧盟达成的脱欧协议，上述欧盟公民应享有与此前相同的权利。

英国内政部负责未来边界与移民事务国务秘书福斯特（Kevin Foster）对德新社表示，未来不会有纸质居留证。他也强调，没有理由对电子居留证存在疑虑。"电子版的居留许可不会遗失，也不会被仿冒或盗窃。"福斯特进一步指出，目前纸本文件"非常不安全，很容易就遭到伪造"。

他表示，英国政府正与航空公司接洽，避免持有效居留许可的民众因为护照上没有戳印或无法提出纸本文件在飞往英国时受阻。

  • UK border control at Heathrow Airport, London

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    免签证旅行和社保福利

    欧盟和英国之间不再有包括工作、学习、创业和生活在内的往返自由。但该协定规定，90天以内的短期访问不用签证。它还确保目前在对方领土上的居民能够保留他们的工作权利以及养老金、育儿假和医疗保健等福利。

  • UK Prime Minister Boris Johnson and EU Commission President Ursula von der Leyen

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    零关税

    脱欧协定同意英国退出欧盟单一市场和关税同盟后，双边贸易商品的关税或配额为零。这样可以从2021年1月开始，在保障生活必需品价格较低的情况下进行无缝贸易过渡。谈判人员还为葡萄酒、有机产品、药品和化学品等重点行业做了具体的便利性安排。

  • Fishing bait is unloaded at a port in Yorkshire

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    渔业管理

    英国将拥有独立的海岸线，其出口欧盟的产品将受海关和食品安全检查。但该协定确保了双边水域共享鱼类种群和配额的可持续管理，管理过渡期为5年半。在此期间，鱼类的对等准入保持不变。到期之后，双方还要重新评估，商定新的协议。

  • British airways and Lufthansa planes cross paths in Frankfurt's airport

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    航空安全和安保合作

    由于英国民航将退出欧盟自由航空市场，该协定确保了双方在航行安全、地面安保和空中交通管理方面的合作。它为双边航空货运提供了无限制的点对点交通，同时包括与第三国之间的航线资源安排，也就是第五航权。

  • High-rise office buildings in downtown London

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    服务与投资

    欧盟和英国之间对医生、护士、药剂师、工程师和其他专业人员职业资格将不再自动承认。但该贸易协定确保了服务或投资的公平待遇。它还消除了双边数字化贸易的不合理障碍，并互相开放采购市场。

  • Windmills near the city of Sheerness, Kent

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    能源合作

    英国将离开欧盟内部能源市场——欧洲原子能共同体，并退出欧盟排放交易体系。但双方同意保障能源供应安全和北海海上能源合作。脱欧协定还包括对巴黎气候协定的可执行承诺，并寻求欧盟和英国的碳定价制度关联。

  • University students at a graduation ceremony in the UK

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    教育与科研

    在教育、研究和技术方面，英国将退出伊拉斯谟学生交换计划和伽利略卫星定位系统等项目。但脱欧协定同意英国继续参与五个关键项目：欧洲地平线计划、欧洲原子能共同体研究和培训计划、国际热核聚变实验反应堆、哥白尼地球观察系统和欧盟卫星监视与跟踪系统。

  • Trucks arrive at the port of Dover

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    卡车运输

    英国卡车司机不能再在欧盟境内穿行无阻。但脱欧协定确保欧盟和英国之间无限制的点对点通行，包括在对方领土上的完全过境权，以及在对方领土上从事最多两次额外业务的权利。该协定还包括工作条件、道路安全和公平竞争等条款。

  • Europol headquarters in The Hague, Netherlands

    细数英国脱欧贸易协定的重要条款

    执法与司法

    英国将脱离欧洲刑警组织和欧洲司法组织等机构，并将失去进入欧盟安全和司法领域的敏感数据库的权利。但脱欧协定确保了英国与这些机构之间的持续合作。它还规定了英国和欧盟之间快速交换乘客、DNA、指纹、车辆和犯罪记录信息的机制。


欧盟外交官身份争议

与此同时，英国政府因拒绝授予欧盟驻伦敦代表外交官身份，与欧盟发生龃龉。英国有意按照对待国际组织代表的方式对待欧盟驻英国人员。如此一来，有别于一般国际惯例，未来欧盟代表将不会拥有主权国家代表的身份。而大使的外交级别将决定其会受邀参与哪些活动或被安排在什么位置。

在外交领域中，此类礼宾问题具有重要意义。欧盟外交人员的身份"降级"，可以被解读为对欧盟的轻视。欧盟对外事务部因此对于英国的做法表示无法认同。欧盟指出，其外交人员在全球143个国家中"毫无例外"被赋予主权国家外交官的身份。

 

张筠青/凝炼（路透社、德新社、法新社、gov.uk）

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