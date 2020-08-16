“后翼弃兵”真人版：德国女棋手的大师之路

（德国之声中文网）"一生之最重要大赛"，佩茨（Elisabeth Pähtz）在拉脱维亚首都里加举行的世锦赛预选赛最后一轮比赛中战胜哈萨克斯坦选手Bibisara Assaubayeva后，如此形容这场比赛。这位36岁的棋手终于取得了一个历史性的成就。随着这场胜利，这位来自德国埃尔富特的国际象棋选手升至国际特级大师（Grand Master）级别--成为德国历史上的头一位。

这是她职业生涯中的一个亮点，在某种程度上也是她家庭出身带来的必然：作为托马斯-佩茨（Thomas Pähtz）的女儿，父亲就是一位特级大师，也是民主德国最好的棋手之一。佩茨从小就耳濡目染。"如果没有我的父亲，我今天就不会成为一名棋手，"这位现居柏林的36岁棋手充满感激地说道。"我的父亲，从我五岁起就不断地训练我，他对我今天的成功起了很大的作用"。

为了使女儿和儿子国际象棋事业成为可能，父亲托马斯-佩茨在90年代中期放弃了自己的事业，专门致力于提拔后继人才。儿子在2001年成为德国青年冠军，但随后决定走不同的职业道路，现在在浙江大学海洋学院担任教授。女儿伊丽莎白坚持下棋，并很快变得越来越好。

职业和对抗

早期，佩茨被认为是一个 "国际象棋神童"。1994年，她赢得了她的第一个德国青少年国际象棋冠军头衔--当时她只有9岁。 1999年，她首次成为德国成人国际象棋冠军，使她成为至今为止历史上最年轻的女性国际象棋冠军。在电视节目 "Darüber lacht die Welt"（世界在笑）中，这位国际象棋"神童 "通过 "隐藏的耳机 "引导电视喜剧大师克尔克林（Hape Kerkeling），后者打扮成一个东方棋手与当时拜仁慕尼黑足球俱乐部的球员展开了一场棋盘上的对决。期间克尔克林大杀四方，令对手无比困惑。

尽管这种说法在国际象棋中并不常见：无论男女，佩茨一次又一次的干掉了对手。2002年，她在克里特岛赢得了U18级别的世界锦标赛冠军，2005年，她在伊斯坦布尔成为少年世界冠军，当时她才20岁。在她的强项之一--快速棋中，她在2018年成为欧洲冠军。在德国女子国际象棋界，她是无可争议的第一人。这位自信的棋手也会利用她的地位反复呼吁在国际象棋中更好地推广女性参与。在这样做的时候，佩茨不仅找到了盟友。

2019年，她甚至暂时宣布退出国家队，还以对女子国际象棋在德国国际象棋联合会（DSB）中缺乏地位的失望为由。"自2012年以来，我已经为我的国家赢得了七枚个人金牌和两枚团体金牌--不幸的是，没有看到这将改变联合会对女子国际象棋的基本态度"，她在当时的声明中说。

女性挑战男性霸权

升为特级大师后，佩茨的知名度会得到空前的提高。但在仍然是男性占主导地位的国际象棋中，实现女性平等的道路可能将是漫长的。然而，情况在不断变化。除了世界上最好的女棋手之外，Netflix 系列迷你剧“后翼弃兵”（The Queens Gambit）"在2020年新冠大流行中引发了世界范围内的国际象棋热潮，也起到了一定的作用。该剧追踪了虚构的国际象棋神童贝丝-哈蒙（Beth Harmon）的道路，她在前苏联与男性世界冠军进行了决斗。

匈牙利的朱迪特·波尔加尔（Judit Polgár）是历史上最成功的女棋手，也是迄今为止唯一进入世界国际象棋排名前十位的女性，她认为Netflix这个迷你剧是一种 "奇妙的推动力"，并相信它可以提高女性在国际象棋中的比例。也是受到该剧的影响，在线平台 "chess.com "2020年11月的注册人数比前一个月的10月几乎增加了4倍。同时，女性注册用户的比例增加了约15%。

伊丽莎白·佩茨大手笔的胜利肯定还会助长这一趋势。这位36岁的棋手一直在倡导女性的国际象棋事业，她的下一个目标也仍然锁定女性的圈子，梦想是在女子世界排名中冲进前十。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。