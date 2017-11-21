 后穆加贝时代：津巴布韦大选开始 角逐激烈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2018

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时政风云

后穆加贝时代：津巴布韦大选开始 角逐激烈

津巴布韦总统大选投票开始，500万选民投票给23位竞选人，其中2位竞选者是热门人选，穆加贝不在其中。

Simbawe Präsidentschaftswahlen Wähler (Reuters/S. Sibeko)

2018年7月30日，津巴布韦公民排队投票。

（德国之声中文网）与75岁的姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）相比，40岁的查米萨（Nelson Chamisa）更年轻。二人是津巴布韦选举中的热门人选。周一，当地时间早7时，投票开始。

共有23名总统竞选人参选，--不过，94岁的前总统穆加贝不在其中。他1980年上台，直到去年11月被军事政变推翻。

此后，穆加贝所在执政党非洲民主联盟-爱国阵线（Zanu-PF）内的长期盟友姆南加古瓦接任总统一职。姆南加古瓦承诺实施改革、复苏经济。

在国家体育馆举行的选战最后集会上，姆南加古瓦说："人们在说，津巴布韦将发生特别的事情，我赞同他们的观点。"

姆南加古瓦周一（7月30日）向媒体表示，他致力于让津巴布韦成为一个人们"能自由表达意见，无论是消极的还是积极的"国家。他呼吁全国在历史性的投票过程中保持和平。

穆加贝在周日播出的一则电视发言中称，不会投票给他成立的非民盟-爱国阵线。他暗示会支持姆南加古瓦的竞争对手查米萨。

查米萨是反对党民主变革运动（MDC）的领导人。他是一名律师和牧师，年轻人和失业选民对他很支持。反对党寻求在非民盟-爱国阵线执政40年后，实现变革。

据路透社报道，查米萨周一在投票后向欢呼的人群表示："胜利必然来临，人民已经发声。"

如果没有竞选人赢得半数以上的支持，将在9月8日举行第二轮投票。

苗子/达扬（法新社、路透社）

 

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