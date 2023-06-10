后新冠时代：新老华人移民在美国

（德国之声中文网）小红是大学毕业又工作几年后才想要来美国的，他说自己因为准备仓促，只申请到了一家并不出名的大学，毕业之后，他找到了一份收入普通的工作，但也在积极备考技术类的证书以提升自己。

隐藏的鄙视链

作为新移民的一员，小红对当地华人社群最大的体会是有一条隐藏的鄙视链。“入籍和有绿卡的鄙视还在辛苦抽签证的，技术移民和优秀人才鄙视靠结婚拿到身份的，博士生鄙视本科学历的。”

“好像同胞之间更多的是瞧不起，”他告诉记者。在与一些老移民接触的时候，不少人在得知他读的并不是名牌大学，也不是容易找到高薪工作的专业之后，总是语重心长地告诉他要转码，即学习计算机编程，成为一名“码农”。有人建议他去参加网络上的编程课程，有人建议他再读一个学位，有人建议他靠刷题和自学，再在领英等网站上找人推荐工作。“我觉得他们不少人也是出于好心，但有时候他们说你现在这个工作能攒下多少钱啊，就这种话，还挺伤人的。”他在租房时，也曾经被同胞坑过，“明明按照租约应该是房东承认的维修费用，他非让我自掏腰包，还要赔他钱，后来是另外一个美国房客去据理力争，才让房东承担了所有的维修费用。”

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赴美国际学生从2020年连续两年下降后，开始回升，其中也包括中国留学生。根据美国国务院发布的美海外各使领馆签赴美签证数量报告，2023年第一季度中国学生获得美国F1学生签证的数量为5413人，相较于前3年大幅增长，并且超过了疫情前的同期水平。

数据统计显示，中国学生去美国留学正向低龄化发展。2022年，美国中学共招收了8626名来自中国的留学生，占所有国际学生的27%，是占比最高的国家。

除了留美学生之外，中国严苛防疫政策带来的限制，房地产市场的泡沫隐患等，也让一部分高净值人群动了“润”到美国的念头。招商银行和贝恩咨询公司共同发布的《2021中国私人财富报告》中，美国是中国内地高净值人群境外资产配置中转站和目的地的第二名，仅次于中国香港。

除此以外，也有一部分没有途径获得美国签证的中国人选择了“走线”这个途径。据美国海关和边境保护局的数据显示，自2022年10月起的六个月，有超过6500名中国公民在美国和墨西哥边境被逮捕，这是有记录以来录得的最高数据。而在抖音、推特、telegram群组中，也有不少人将自己成功“走线的”经历分享出来，许多人读到之后都跃跃欲试。

能融入但依然孤独

翟女士是一位中年中产移民族。她原本在上海有自己的喜欢的工作，也有关系要好的闺蜜、同学和同事。

但丈夫因为工作调动而搬到美国，不愿意两人长期分居的她也舍弃了自己在国内的圈子和工作。因为遇到疫情，每个人都在家里闭门不出，社交活动几乎为零，所以刚来美国的第一年几乎没交到什么朋友。丈夫忙于工作，她就一个人打理各种琐事，学会了和维修工、水管工、清洁工打交道，学会了参与孩子学校的老师沟通，在国内几乎不开车的她还不得不练就了一身车技，接送孩子参加各种课外活动，甚至还学会了和违约的房东打官司。

“说融入也算融入了吧，遇到了很多很好心帮了很多忙的朋友，特别是同样做妈妈的，互相之间能搭把手就搭把手。遇到中国的传统节日，也有很热情的人送来自己家里做的粽子，月饼但是同龄的人也都有自己的工作、家庭、子女要忙，很难再像年轻的时候那样发展出很亲密的友情了，”她告诉记者。

她还表示，有些老移民对新移民说话总有种喜欢说教的感觉，她戏称：“爹味很重”。“比如见面就问你住在哪里，然后说那里怎么怎么不好，再告诉你应该住哪个街区，那里买房子看涨。看你朋友圈发了去哪里旅游或者吃饭，他们就说那里不好玩不好吃，然后再介绍你去他们常去的地方。“

对政治诉求的不同表达

在德州的秦女士从大学开始到工作，在美国生活了近二十年。期间辗转东西海岸和中部好几个州，换过好几份工作，是不少新移民眼中的“美国通“。她提起最近遇到的一些刚来美国不久的年轻人，觉得他们有些“太不关注时事了”。

德州保守派的政府官员曾一度想要推动限制中国人在德州购买房地产的法律，她带领认识的华人上街游行抗议，去州议会门口举牌子，参加州政府的听证会，也积极在推特等美国的社交媒体上发声，但她说自己向刚来美国不久的年轻人宣传时，对方并不在意。

美国德州华人移民抗议州政府限制华人买房的法案

“他们中的不少人从来都没有听说过这些，即使听说过的，他们也觉得自己在短期内没有买房的打算，所以和自己的生活毫无关系”。秦女士觉得这群新移民似乎并没有积极参与到本地的社会政治议题和社群建设中去的想法，但如果美国政府对于中国的歧视越来越严重，这些新移民的生活也会被影响。“我觉得中国人哪怕背景和政治立场不同，在这一点上的诉求应该是一样的。因为如果类似的法案被通过，将来也可能会有法案去限制他们在美国的学生签证，工作签证等等。”

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但同在德州的周同学对此却有不同的看法。“每个人都有自己关心的政治议题，但也没有义务去关心每一个议题。就好像他们抗议限制中国人购买房地产的法案，但我也没看到 他们去抗议限制LGBT群体的法案，限制女性堕胎的法案。”周同学曾参与当地举行的声援白纸运动的活动，也和一群同龄人讨论自己关心的政治议题。他认为年轻人在参与自己关心的话题时，其实做得很好，白纸运动时，海外许多大学的中国留学生都自发地聚集起来进行声援，也在社交媒体上进行宣传。身边的不少同学也都积极做义工，有人救助小动物，也有人利用暑假去清理海洋垃圾。

他认为现在美国的中国移民越来越多，大家的背景、喜好、思维方式、做事习惯等都千差万别。融入华人社群本身就是一个伪命题，因为很难和这么多不同的人同时相处得来。



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