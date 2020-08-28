 后安倍时代：菅义伟角逐日本首相为何最笃定？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

后安倍时代：菅义伟角逐日本首相为何最笃定？

被认为是「安倍路线」继承者的日本官房长官菅义伟，在宣布出马参选自民党总裁后，已经被日本各界认为是「实质的下任首相」。受到党内大多派系拥立的他，距离首相大位仅仅一步之遥。

Yoshihide Suga, japanischer Chefkabinettssekretär (Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

（德国之声中文网）日本官房长官菅义伟在9月2日正式宣布出马角逐自民党总裁选战。在8月27日首相安倍晋三因为痼疾宣布辞去职务后，菅义伟也继自民党政调会长岸田文雄、前干事长石破茂后，角逐自民党龙头大位。

在记者会上，菅义伟也不讳言将成为「安倍路线的继承者」，他坦言「继承安倍总裁过去全力以赴的事项上，然后再更往前面一部迈进。我自己也有全力发挥自己力量到最后的觉悟」。

日本目前正面临新型冠状病毒感染扩大威胁，还有疫情导致的经济疲乏问题。菅义伟将其视为「国难」，并表示在此国难下不允许日本出现政治上的空白，因此决心出来带领日本跨越困难，早日回到安心的生活，他并称这样的决定是「经过深思熟虑的」。

过往国外媒体对于菅义伟的最大印象，不外乎是来自2019年日本明仁上皇退位，改元号「令和」时，当时手持「令和」的书法字样的菅义伟，往后他也被日本人与其他外国媒体称做「令和大叔」。菅义伟的政治生涯，也是从零到有的一人辛苦努力。

Japans Regierung gibt Ära des künftigen Kaisers den Namen «Reiwa» (Reuters/F. Robichon)

“令和大叔”

出身寒微的苦劳人

菅义伟出身在1948年的日本东北秋田县小村落，父亲在二次大战前曾远赴当时的满洲担任铁道职员，二战后回到故乡种植草莓。中学时期的菅义伟是运动健将，也打棒球与跑田径。高中毕业后，菅义伟与一班同学决定上京闯闯，便参加了乡下集团就职活动，一起来到东京讨生活，起初在纸箱工厂担任作业员。

担任工作员的日子苦闷且耗费劳力，菅义伟半工半读下于2年后考上法政大学，毕业后再去电力公司上班。在上班三年后的1975年，因对政治工作感兴趣，经介绍下成为当时众议员小此木彦三郎的秘书。后来小此木高升为通商产业大臣后，菅义伟也被拉拔为他的秘书官，秘书一当就是11年多。

菅义伟任劳任怨，不会抱怨的性格受到自民党赏识，终于在1987年被推荐出马参选横滨市议员。恩师小此木于1991年病逝后，菅义伟也成为实质上小此木的政治地盘接收者，终于在1996年进入众议院当议员，此时他已经47岁。

2006年时，菅义伟的从政生涯出现转变，在安倍晋三首次就任总理时，正式被拉拔到内阁担任总务大臣，并负责邮政民营化。

随后安倍在二度就任总理后的2012年，菅义伟正式被委任有「总理另一半」之称的官房长官大位。至今就任连续就任天数与安倍相同，皆超过2800天，被认为是高悬难破的纪录。

被批评的密室协商

根据日本国内政治，只要出马该党总裁，原则上在经由国会任命后，即为当然首相。菅义伟出马角逐，在日本政治界的眼中，则被认为是「稳定当选」。其中很大的理由是在于，这次的总裁选举将采用紧急事态下的投票方案。

该紧急投票法案，是由参众两院的自民党国会议员（394票）召开总会，与自民党在47个都道府县的各3位（共141票），总共535位选出。

Japan Wahl zum Oberhaus des Parlaments (Reuters/Issei Kato)

但按照往常惯例，总裁选举是由两院的自民党国会议员（394票）与党员比例投票（394票），共788票投出，但是作业时间与成本花费更多，自民党因此出现意见分歧。包括政治明星小泉进次郎等都认为，这样的紧急时刻更应该倾听所有党员心声，采用传统方案为宜。

但最后，自民党依旧采紧急法案。如此一来，国会议员与各县代表所属派系就相当重要。目前自民党七大派系中，已经有五大派系、共284位表态支持菅义伟。如此一来，菅义伟正式表态后，他能获得的票数几乎确定实质过半。

也因此，这次的总裁选举也被部分党员批评为「密室协商」。尤其参选总裁的石破茂，在党员内的声望较高，如果采过往纳入党员投票，有机会与菅义伟一搏。日本朝日新闻就采访石破茂派系的议员，该议员也悲观表示「这次就是要击溃石破茂吧」。

美中之间政治斡旋

石破茂过往被视为是自民党内的相对亲中派与亲韩派，过去多次参选总裁却都落败。但这次石破茂出来参选，包括中国等右派媒体『环球时报』等都在社论表示「石破茂对中国的不确定性也高」。

原因在于石破茂过去也担任过防卫大臣，对于中国的持续武力扩张有所批判，因此这次出马参选，外界多半认为中国也是审慎观察。

专家分析：无论谁接棒，日本新首相都压力山大

其中值得关注的是，自民党的亲中派二阶俊博所领导的二阶派，这次全力支持菅义伟，或许在未来的对中国政策，菅义伟在执政后会试着采纳二阶派的建议。

但综观目前全球局势，在美中两强对决下，各国也必须选边站。菅义伟也在记者会上重申「日美关系是外交基本主轴」，先前特朗普与安倍电话热线时，菅义伟也随侍在侧，未来也被媒体认为他会延续安倍时期的美日紧密安保关系。

只是被认为「笃定当选」的菅义伟，面临是一年多的接班任期，未来日本新首相还要面对美国总统大选、G20高峰会与东京奥运的问题，更重要的是病毒防疫与振兴日本经济。在打响「继承安倍路线」之馀，菅义伟成为党内保守派求安稳下的选择，「令和大叔」现在距离日本政治权力最高峰仅剩一步之遥。

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

安倍为中日关系留下了什么？

日本首相安倍晋三宣布辞职。作为日本史上连续在位最久首相，安倍任期的对华政策对两国关系有何深远影响？而后安倍时代，中日关系又将何去何从？中美两专家有以下分析。  

安倍晋三因病请辞

日本首相安倍晋三宣布辞去首相职务，外界关注谁是继任人。这是安倍第二次因健康理由请辞，他患有溃疡性大肠炎，已被这个病缠绕了48年，压力可导致病情恶化。  

相关内容

Japan Premirminister Shinzo Abe erklärt Rücktritt

安倍晋三因病请辞 28.08.2020

日本首相安倍晋三宣布辞去首相职务，外界关注谁是继任人。这是安倍第二次因健康理由请辞，他患有溃疡性大肠炎，已被这个病缠绕了48年，压力可导致病情恶化。

Taiwan Taipei | Ehemaliger Präsident von Taiwan | Lee Teng-hui verstorben

美赞李登辉民主贡献 胡锡进批「遗臭万年」 31.07.2020

台湾第一位民选总统李登辉于30日辞世以后，政界人士如美国国务卿蓬佩奥、日本首相安倍晋三都感叹他的贡献，然而中国官媒以及环球总编却认为李登辉是带领台湾「去中国化」的历史罪人。

Japan Tokio Demonstration gegen Besuch von Xi Jinping

肺炎疫情下的中日关系：蜜月中走钢索 29.02.2020

杨洁篪炫风访日，为习近平可能于4月出访铺路。然而近来日本对中国释出善意，在日本国内激起正反两极的评价。安倍内阁的支持度，也在一个月内持续下滑。在如何处理对华关系问题上，安倍内阁无异于正在走钢索。

广告

长平观察

Deutschland China | Außenminister Maas und Wang Yi (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

长平观察：马斯外长，罗冠聪比王毅更重要

德国外长马斯以强硬立场为中国外长王毅的欧洲之行画上一个“圆满”的句号。时评人长平呼吁马斯外长更加重视流亡中的香港社运领袖罗冠聪的不懈抗争。  