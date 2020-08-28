后安倍时代：菅义伟角逐日本首相为何最笃定？

（德国之声中文网）日本官房长官菅义伟在9月2日正式宣布出马角逐自民党总裁选战。在8月27日首相安倍晋三因为痼疾宣布辞去职务后，菅义伟也继自民党政调会长岸田文雄、前干事长石破茂后，角逐自民党龙头大位。

在记者会上，菅义伟也不讳言将成为「安倍路线的继承者」，他坦言「继承安倍总裁过去全力以赴的事项上，然后再更往前面一部迈进。我自己也有全力发挥自己力量到最后的觉悟」。

日本目前正面临新型冠状病毒感染扩大威胁，还有疫情导致的经济疲乏问题。菅义伟将其视为「国难」，并表示在此国难下不允许日本出现政治上的空白，因此决心出来带领日本跨越困难，早日回到安心的生活，他并称这样的决定是「经过深思熟虑的」。

过往国外媒体对于菅义伟的最大印象，不外乎是来自2019年日本明仁上皇退位，改元号「令和」时，当时手持「令和」的书法字样的菅义伟，往后他也被日本人与其他外国媒体称做「令和大叔」。菅义伟的政治生涯，也是从零到有的一人辛苦努力。

出身寒微的苦劳人

菅义伟出身在1948年的日本东北秋田县小村落，父亲在二次大战前曾远赴当时的满洲担任铁道职员，二战后回到故乡种植草莓。中学时期的菅义伟是运动健将，也打棒球与跑田径。高中毕业后，菅义伟与一班同学决定上京闯闯，便参加了乡下集团就职活动，一起来到东京讨生活，起初在纸箱工厂担任作业员。

担任工作员的日子苦闷且耗费劳力，菅义伟半工半读下于2年后考上法政大学，毕业后再去电力公司上班。在上班三年后的1975年，因对政治工作感兴趣，经介绍下成为当时众议员小此木彦三郎的秘书。后来小此木高升为通商产业大臣后，菅义伟也被拉拔为他的秘书官，秘书一当就是11年多。

菅义伟任劳任怨，不会抱怨的性格受到自民党赏识，终于在1987年被推荐出马参选横滨市议员。恩师小此木于1991年病逝后，菅义伟也成为实质上小此木的政治地盘接收者，终于在1996年进入众议院当议员，此时他已经47岁。

2006年时，菅义伟的从政生涯出现转变，在安倍晋三首次就任总理时，正式被拉拔到内阁担任总务大臣，并负责邮政民营化。

随后安倍在二度就任总理后的2012年，菅义伟正式被委任有「总理另一半」之称的官房长官大位。至今就任连续就任天数与安倍相同，皆超过2800天，被认为是高悬难破的纪录。

被批评的密室协商

根据日本国内政治，只要出马该党总裁，原则上在经由国会任命后，即为当然首相。菅义伟出马角逐，在日本政治界的眼中，则被认为是「稳定当选」。其中很大的理由是在于，这次的总裁选举将采用紧急事态下的投票方案。

该紧急投票法案，是由参众两院的自民党国会议员（394票）召开总会，与自民党在47个都道府县的各3位（共141票），总共535位选出。

但按照往常惯例，总裁选举是由两院的自民党国会议员（394票）与党员比例投票（394票），共788票投出，但是作业时间与成本花费更多，自民党因此出现意见分歧。包括政治明星小泉进次郎等都认为，这样的紧急时刻更应该倾听所有党员心声，采用传统方案为宜。

但最后，自民党依旧采紧急法案。如此一来，国会议员与各县代表所属派系就相当重要。目前自民党七大派系中，已经有五大派系、共284位表态支持菅义伟。如此一来，菅义伟正式表态后，他能获得的票数几乎确定实质过半。

也因此，这次的总裁选举也被部分党员批评为「密室协商」。尤其参选总裁的石破茂，在党员内的声望较高，如果采过往纳入党员投票，有机会与菅义伟一搏。日本朝日新闻就采访石破茂派系的议员，该议员也悲观表示「这次就是要击溃石破茂吧」。

美中之间政治斡旋

石破茂过往被视为是自民党内的相对亲中派与亲韩派，过去多次参选总裁却都落败。但这次石破茂出来参选，包括中国等右派媒体『环球时报』等都在社论表示「石破茂对中国的不确定性也高」。

原因在于石破茂过去也担任过防卫大臣，对于中国的持续武力扩张有所批判，因此这次出马参选，外界多半认为中国也是审慎观察。

专家分析：无论谁接棒，日本新首相都压力山大

其中值得关注的是，自民党的亲中派二阶俊博所领导的二阶派，这次全力支持菅义伟，或许在未来的对中国政策，菅义伟在执政后会试着采纳二阶派的建议。

但综观目前全球局势，在美中两强对决下，各国也必须选边站。菅义伟也在记者会上重申「日美关系是外交基本主轴」，先前特朗普与安倍电话热线时，菅义伟也随侍在侧，未来也被媒体认为他会延续安倍时期的美日紧密安保关系。

只是被认为「笃定当选」的菅义伟，面临是一年多的接班任期，未来日本新首相还要面对美国总统大选、G20高峰会与东京奥运的问题，更重要的是病毒防疫与振兴日本经济。在打响「继承安倍路线」之馀，菅义伟成为党内保守派求安稳下的选择，「令和大叔」现在距离日本政治权力最高峰仅剩一步之遥。

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