名画《戴珍珠耳环的少女》遭袭

（德国之声中文网）波茨坦的莫奈名画被扔土豆泥、伦敦的梵高画作《向日葵》被泼西红柿汁--最近一段时间，国际知名的艺术品接连遭到气候保护人士的袭击。这一次的攻击目标是海牙莫瑞泰斯皇家美术馆收藏的荷兰画家维米尔于17世纪中叶创作的名画《戴珍珠耳环的少女》。

推特上的一段视频显示，一名男子用胶水把自己的头粘在保护画作的玻璃上，另一人将一罐红色液体浇在他的头顶和脖颈上。第三人把自己的手粘在画框旁。画面还显示，参与袭击的两名男子穿着印有"Just Stop Oil"字样的T恤。

博物馆表示，经检查，玻璃后面的画作没有受到损害。不过，莫瑞泰斯皇家美术馆的数个展厅在警方要求下暂时关闭。

荷兰警方在一份声明中表示，他们已逮捕了3名40多岁的比利时男子，其罪名是破坏公共财产。他们正在接受问询。

引发争议的袭击艺术品抗议活动

著名艺术品成为气候活动人士的袭击目标令世界各地的博物馆感到震惊。这些气候活动人士希望通过袭击引起人们对气候保护的更多关注，但这些抗议活动也引发争议。

波茨坦气候影响研究所（PIK）所长奥特马尔·艾登霍夫（Ottmar Edenhofer）最近向德新社表示："我认为攻击文化财富不是好事。这与人们实际想要的相矛盾：我们想要保护地球。而文化和我们的文化遗产也需要保护。"

环保人士向莫奈名画泼土豆泥

环保组织"Just Stop Oil(停止石油运动)"发表声明称，该组织的活动人士对此负责。"Just Stop Oil "近来组织了各种抗议行动，活动人士在伦敦国家美术馆将西红柿汁泼在梵高的杰作《向日葵》上。所幸画作外有玻璃保护。本周一，活动人士向伦敦杜莎夫人蜡像馆的英国国王查尔斯三世的蜡像扔了巧克力蛋糕。

(德新社、法新社等）

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