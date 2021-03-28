名画去哪里了？荷兰警方擒得窃贼

（德国之声中文网）荷兰警方日前（４月６日）逮捕了一名58岁男子。此人涉嫌去年从荷兰博物馆里偷窃文森特·梵高（Vincent Van Gogh ）和弗兰斯·哈尔斯（ Frans Hals ）的画作。

警方通报说，这名男子涉嫌2020年3月从阿姆斯特丹附近的辛格·拉伦（Singer Laren）博物馆窃走梵高作于1884年的名画《纽南春日里的牧师花园》（Parsonage Garden at Nuenen in Spring）——借自格罗宁格（Groninger）博物馆——，并在去年8月从勒尔丹（Leerdam）的范·阿尔登（Hofje Van Aerden）博物馆窃走哈尔斯1626年的作品《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》。

警方发言人旺德（Maren Wonder）在推特上发布一份视频声明："今天早上，我的同事在巴恩（Baarn）逮捕了一名58岁男子，我们怀疑是他偷走了哈尔斯和梵高的两幅画作。"

这位警方发言人表示，画作尚未找到。她敦促任何有与此事相关信息的人与警方联系。

荷兰《电讯报》报道说，辛格·拉伦博物馆工作人员对警方逮着一嫌疑人深感快慰，该博物馆发言人称，"这实在是太好的消息，警方追踪到了这个人。不过，事情还没完。我希望，警方能经由逮捕最终找到这幅画，人们将来就又可以在格罗宁格博物馆欣赏到这幅画了。"

价值连城

梵高《纽南春日里的牧师花园》估值超过500万欧元（600万美元）；《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》估值1500万欧元(1776万美元)。

迄今，哈尔斯此画曾先后于1988年、2011年被人从范·阿尔登博物馆窃走，失而复得。2020年是第三次被盗，于今下落未明。

凝炼／乐然（德新社，法新社）

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