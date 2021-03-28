 名画去哪里了？荷兰警方擒得窃贼 | 文化经纬 | DW | 11.04.2021

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文化经纬

名画去哪里了？荷兰警方擒得窃贼

一名男子被控从新冠大流行瘟疫期间关闭的博物馆中窃走了两幅价值连城名画。但相关艺术珍品下落未明。

Gemälde Pfarrgarten von Vincent van Gogh

梵高笔下的纽南教区花园，当时他与父母同住，父亲在该教区任牧师   

（德国之声中文网）荷兰警方日前（４月６日）逮捕了一名58岁男子。此人涉嫌去年从荷兰博物馆里偷窃文森特·梵高（Vincent Van Gogh ）和弗兰斯·哈尔斯（ Frans Hals ）的画作。   

警方通报说，这名男子涉嫌2020年3月从阿姆斯特丹附近的辛格·拉伦（Singer Laren）博物馆窃走梵高作于1884年的画《纽南春日里的牧师花园》（Parsonage Garden at Nuenen in Spring）——借自格罗宁格（Groninger）博物馆——，并在去年8月从勒尔丹（Leerdam）的范·阿尔登（Hofje Van Aerden）博物馆窃走哈尔斯1626年的作品《拿一啤酒的两个嬉笑男孩》。   

Malerei | Two Laughing Boys with a Mug of Beer von Frans Hals

《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》迄今已被盗三次

警方发言人旺德（Maren Wonder）在推特上发布一份视频声明："今天早上，我的同事在巴恩（Baarn）逮捕了一名58岁男子，我们怀疑是他偷走了哈尔斯和梵高的两幅画作。"    

这位警方发言人表示，画作尚未找到。她敦促任何有与此事相关信息的人与警方联系。    

荷兰《电讯报》报道说，辛格·拉伦博物馆工作人员对警方逮着一嫌疑人深感快慰，该博物馆发言人称，"这实在是太好的消息，警方追踪到了这个人。不过，事情还没完。我希望，警方能经由逮捕最终找到这幅画，人们将来就又可以在格罗宁格博物馆欣赏到这幅画了。"  

观看视频 01:44

Loving Vincent 纪念梵高

价值连城 

梵高《纽南春日里的牧师花园》估值超过500万欧元（600万美元）；《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》估值1500万欧元(1776万美元)。 

 迄今，哈尔斯此画曾先后于1988年、2011年被人从范·阿尔登博物馆窃走，失而复得。2020年是第三次于今下落 

凝炼／乐然（德新社，法新社） 

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  • Bildergalerie 125 Jahre von Gogh

    寻找梵高的足迹

    不朽的梵高

    梵高创作了以向日葵为主题的系列作品，他曾经割掉了自己的一只耳朵，这位天才画家对现代艺术产生了颠覆性的影响。1890年7月29日，梵高结束了自己年轻的生命。他的作品给艺术带来了深远的影响。

  • A picture of van Gogh's childhood home.

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    黯淡的童年

    1853年3月30日，文森特·梵高出生。这个名字其实原本是他一年前夭折的哥哥的名字，而他哥哥死去的那天正是3月30日。梵高共有5个姊妹。他与小4岁的弟弟提奥（Theo）关系紧密，两人经常书信来往。梵高的父亲是个牧师，他的童年在宗德尔特（Zundert）度过，他形容自己的童年“又黑又冷”。

  • A painting by Vincent van Gogh.

    寻找梵高的足迹

    失败者？

    在家人的眼里，梵高是个失败者，他从事的每个职业，无论是艺术经销商、海军军官、传教士，都在很短的时间放弃了。1879年他搬到了比利时南部的矿区博里纳日（Borinage）。租下了奎姆（Cuesmes）小镇的这间房子。

  • Van Gogh's painting Old Nag

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    矿区生活

    矿工们贫苦艰辛的生活给梵高留下了深深的感触。他希望与当地居民拉近距离，把脸抹黑，想成为他们中的一员。最终他提起画笔，把贫穷人们的生活定格于纸上。

  • Coal mines in the Borinage

    寻找梵高的足迹

    深入矿井

    博里纳日当年的Marcasse 煤矿现在已成了一片废墟。只有这个运煤小货车还能让人想起那段黑暗时期的存在。梵高曾亲自下到700米深的矿井体验矿工的艰苦生活。他在写给弟弟提奥的信中对井下的狭窄和黑暗表示吃惊。

  • A painting of potatoes

    寻找梵高的足迹

    早期作品

    梵高之后又回归故乡纽南（Nuenen）。他重新寄居到父母家中，不过却没有受到家人的欢迎。在这里他生活了两年（1883—1885）。这个时期的画作还是以深色为主，主题大多是劳作的农民。他也会用写实风格描绘静物，比如土豆。

  • The Potato Eaters

    寻找梵高的足迹

    简单的快乐

    纽南简单的生活让梵高乐在其中。他发现了一个作画的新主题“纺织”。一些典型的小型建筑也可以在梵高的一些作品中见到。

  • Van Gogh's garden studio

    寻找梵高的足迹

    自然和农民

    一些作品充满了悲伤。有些画作还并不完美。但是他坚持每天至少画一幅作品。他在纽兰甚至拥有自己的画室。

  • A painting from Vincent van Gogh

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    法国生活

    当时，没有人意识到，这位画家日后将成为全球最重要的艺术家之一。父亲去世后，梵高带着作品《吃土豆的人》离开了纽南，在安特卫普稍作停留后搬到了巴黎。弟弟给他提供了资助，梵高先搬到了一间廉价的出租屋，后来搬到了弟弟家里。

  • A painting from Vincent van Gogh

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    灵感喷发

    1888年2月20日，他离开巴黎搬到法国南部——去追寻阳光。在那里他与其他的艺术家进行交流和讨论。这个时候他的画作突然变的五彩缤纷：红、黄、绿、蓝、紫。创作的时候他会使用极富表现力的线条。

  • Van Gogh self-portrait

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    永远的梵高

    2015年是梵高去世125周年，为了纪念这位大师，30家机构共同合作以“梵高125年的灵感启发” 为主题在各地举办特别展览。荷兰的活动将展出梵高的作品以及展示他对其他艺术家了何种影响。法国城市圣雷米、阿尔勒和瓦兹河畔都会举办纪念活动。1890年，年仅37岁的梵高在瓦兹河畔自杀身亡。

    作者: Sabine Oelze / jgt


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