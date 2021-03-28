名画去哪里了？荷兰警方擒得窃贼

（德国之声中文网）荷兰警方日前（４月６日）逮捕了一名58岁男子。此人涉嫌去年从荷兰博物馆里偷窃文森特·梵高（Vincent Van Gogh ）和弗兰斯·哈尔斯（ Frans Hals ）的画作。
警方通报说，这名男子涉嫌2020年3月从阿姆斯特丹附近的辛格·拉伦（Singer Laren）博物馆窃走梵高作于1884年的名画《纽南春日里的牧师花园》（Parsonage Garden at Nuenen in Spring）——借自格罗宁格（Groninger）博物馆——，并在去年8月从勒尔丹（Leerdam）的范·阿尔登（Hofje Van Aerden）博物馆窃走哈尔斯1626年的作品《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》。
《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》迄今已被盗三次
警方发言人旺德（Maren Wonder）在推特上发布一份视频声明："今天早上，我的同事在巴恩（Baarn）逮捕了一名58岁男子，我们怀疑是他偷走了哈尔斯和梵高的两幅画作。"
这位警方发言人表示，画作尚未找到。她敦促任何有与此事相关信息的人与警方联系。
荷兰《电讯报》报道说，辛格·拉伦博物馆工作人员对警方逮着一嫌疑人深感快慰，该博物馆发言人称，"这实在是太好的消息，警方追踪到了这个人。不过，事情还没完。我希望，警方能经由逮捕最终找到这幅画，人们将来就又可以在格罗宁格博物馆欣赏到这幅画了。"
价值连城
梵高《纽南春日里的牧师花园》估值超过500万欧元（600万美元）；《拿一盅啤酒的两个嬉笑男孩》估值1500万欧元(1776万美元)。
迄今，哈尔斯此画曾先后于1988年、2011年被人从范·阿尔登博物馆窃走，失而复得。2020年是第三次被盗，于今下落未明。
凝炼／乐然（德新社，法新社）
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寻找梵高的足迹
不朽的梵高
梵高创作了以向日葵为主题的系列作品，他曾经割掉了自己的一只耳朵，这位天才画家对现代艺术产生了颠覆性的影响。1890年7月29日，梵高结束了自己年轻的生命。他的作品给艺术带来了深远的影响。
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黯淡的童年
1853年3月30日，文森特·梵高出生。这个名字其实原本是他一年前夭折的哥哥的名字，而他哥哥死去的那天正是3月30日。梵高共有5个姊妹。他与小4岁的弟弟提奥（Theo）关系紧密，两人经常书信来往。梵高的父亲是个牧师，他的童年在宗德尔特（Zundert）度过，他形容自己的童年“又黑又冷”。
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失败者？
在家人的眼里，梵高是个失败者，他从事的每个职业，无论是艺术经销商、海军军官、传教士，都在很短的时间放弃了。1879年他搬到了比利时南部的矿区博里纳日（Borinage）。租下了奎姆（Cuesmes）小镇的这间房子。
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矿区生活
矿工们贫苦艰辛的生活给梵高留下了深深的感触。他希望与当地居民拉近距离，把脸抹黑，想成为他们中的一员。最终他提起画笔，把贫穷人们的生活定格于纸上。
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深入矿井
博里纳日当年的Marcasse 煤矿现在已成了一片废墟。只有这个运煤小货车还能让人想起那段黑暗时期的存在。梵高曾亲自下到700米深的矿井体验矿工的艰苦生活。他在写给弟弟提奥的信中对井下的狭窄和黑暗表示吃惊。
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早期作品
梵高之后又回归故乡纽南（Nuenen）。他重新寄居到父母家中，不过却没有受到家人的欢迎。在这里他生活了两年（1883—1885）。这个时期的画作还是以深色为主，主题大多是劳作的农民。他也会用写实风格描绘静物，比如土豆。
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简单的快乐
纽南简单的生活让梵高乐在其中。他发现了一个作画的新主题“纺织”。一些典型的小型建筑也可以在梵高的一些作品中见到。
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自然和农民
一些作品充满了悲伤。有些画作还并不完美。但是他坚持每天至少画一幅作品。他在纽兰甚至拥有自己的画室。
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法国生活
当时，没有人意识到，这位画家日后将成为全球最重要的艺术家之一。父亲去世后，梵高带着作品《吃土豆的人》离开了纽南，在安特卫普稍作停留后搬到了巴黎。弟弟给他提供了资助，梵高先搬到了一间廉价的出租屋，后来搬到了弟弟家里。
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灵感喷发
1888年2月20日，他离开巴黎搬到法国南部——去追寻阳光。在那里他与其他的艺术家进行交流和讨论。这个时候他的画作突然变的五彩缤纷：红、黄、绿、蓝、紫。创作的时候他会使用极富表现力的线条。
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永远的梵高
2015年是梵高去世125周年，为了纪念这位大师，30家机构共同合作以“梵高125年的灵感启发” 为主题在各地举办特别展览。荷兰的活动将展出梵高的作品以及展示他对其他艺术家了何种影响。法国城市圣雷米、阿尔勒和瓦兹河畔都会举办纪念活动。1890年，年仅37岁的梵高在瓦兹河畔自杀身亡。
作者: Sabine Oelze / jgt