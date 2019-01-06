 名流私人数据曝光 德国展开调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2019

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时政风云

名流私人数据曝光 德国展开调查

本周一（1月7日），联邦内政部长泽霍费尔将与相关机构负责人磋商政界及社会名人电脑数据遭黑客窃取事件。有报道称，调查人员已投入行动。

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (picture-alliance/dpa/O. Berg)

德国联邦信息技术安全局（ＢＳＩ）肩负保障网络安全的重任

（德国之声中文网）照片、联络信息、私人电话号码及银行数据，悉曝于网上：受害者人近千人。自上周五（1月4日）起，一次大规模黑客袭击政界及其他社会名人事件也引起了柏林政府的关注。据德国电视一台的报道，调查人员搜查了一名男子在海尔布隆（Heilbronn）的住宅。此人现年19岁，在IT部门工作。德国电视一台和柏林/勃兰登堡新闻台报道说，此人现在此案中被作为证人。报道称，这名年轻人证实了此次搜查行动，以及他本人"被询问了数小时"。

这名男子在IT行业工作，现被视为证人。此人被指同上周五曝光的窃取数据的黑客有联系。

鉴于发生此次黑客攻击事件，联邦政府数字化事务国务秘书贝尔（Dorothee Bär）敦促制订更严格法律。这位基社盟政治家对《商报》表示，在发生了此类袭击事件后，"我们应仔细研究，确认是否做了一切应做的事情，以保障得到尽可能好的数据保护。"她称，也必须审议，是否应让软件生产商和平台承担更多责任，确保实现更多数据安全。上周末，社民党籍的联邦司法部长巴利（Katarina Barley）也有类似表态。

Dorothee Bär CSU in Lederjacke (picture-alliance/W. Minich)

德国联邦政府数字化事务国务秘书贝尔（Dorothee Bär）

基社盟籍的联邦内政部长泽霍费尔周一将与联邦信息及数局和联邦刑事局负责人磋商此次事件。社民党、绿党和自民党政治家曾对有关机构对此次事件的反应是否足够迅速提出质疑。黑客此前将政治家和有名人士的数据公布在网上，其中包括手机号码和电邮地址等私人数据。

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黑客大举盗窃德国政客数据

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

 

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