名声不好 业绩不差 - 德国政府执政业绩评估出台

（德国之声中文网）最新一期的"德国趋势"民调中，只有19%的受访者对社民党、绿党和自民党组成的执政联盟感到满意。然而贝塔斯曼基金会进行的一项调研却对本届政府自2021年12月上台以来的表现总体予以非常积极的评价。

联合执政协定是否得到了执行？

民调和评估结果竟然有如此大的差异，这该作何解释呢？细究之下，其实答案很简单。贝塔斯曼基金会的评估报告只对联合执政协定中的各项承诺的兑现情况进行了学术性的分析比对，并通过一项有代表性的民调进行了补充。

调研报告的引文中写道："借助这样的评估方式，我们得以对联合执政协定中各项承诺的实际履行情况，和民众感知的履行情况进行比对。"民调机构 Allensbach负责开展相应的问卷调查，他们总共对全德境内1011名16以上合法选民进行了面对面的采访。评估报告主笔人贝塔斯曼基金会的菲尔坎普（ Robert Vehrkamp）以及特里尔大学的马蒂斯（ Theres Matthieß）则对联合执政协定中包含的453项大大小小的承诺以及兑现情况进行了比对。

增加儿童福利 加快入籍速度

这类承诺中包括消除儿童贫困以及为儿童提供基本生活保障等"浩大工程"，执政联盟曾就此进行了为期数周的公开讨论。还有旨在加快外国人入籍速度的新版国籍法等等。在国籍法问题上，社民党、绿党和自民党也是几经辩论，最终才达成共识。

正是这些政府内部的争执，在很大程度上决定了政府在民众中的形象，并导致了民众对政府的不满情绪。调研显示，红黄绿联合政府在联合执政协定中做出的承诺，有近三分之二已经完全兑现或已经步入正轨。

提高儿童福利是执政联盟的一项重大承诺。

菲尔坎普总结到："总体而言，这是一份很能令人感到鼓舞的中期评估，但一系列无休无止的辩论和众多尚待完成的使命还是给评估结果蒙上了阴影。"

调研小组认为，2021年达成的执政联盟协定中做出了很多的承诺，显得雄心勃勃。同此前社民党和联盟党联合执政协定相比，承诺数量从296个增加到了453个。也就是说，被民间戏称为交通灯联盟的红黄绿三党联合政府给自己设定的执政目标比上一届政府多出来近50%。

众多的承诺 宏大的目标

特里尔大学的马蒂斯表示："联合执政协定里承诺如此之多，一方面反映了三个来自不同阵营的独立政党联合执政的难度，另一方面也反映了红黄绿联合政府的雄心壮志。"

但民众对政府履行承诺的认知却同调研报告的结果大相径庭：只有12%的受访者认为，联合执政协定中的承诺"全部、几乎全部或者大部分"已经得到了兑现。而43%的受访者则认为，政府的承诺"几乎没有或只有很少一部分"得到了兑现。

合作和自我宣传的新起点？

柏林智库"进步中心"（Das Progressive Zentrum）的施罗德（Wolfgang Schröder）也参加了调研，他表示，为了提高民众对政府的认可度，联邦政府要在政党合作以及自我宣传方面有一个新的起点。施罗德说：家丑不可外扬，公开上演的内部争论很容易让人们低估联合政府的实际表现和执行力。

调研报告的结果似乎也反映了德国各个政治联盟所共同面临的难题，正如调研报告中所写的那样："德国所有执政联合和政党联盟所面临的巨大挑战是，德国选民对挫败的容忍度较低，接受妥协方案的意愿也较低。"

对政治妥协方案的接受度较低

尽管有85%的受访者认为，各政党履行其竞选承诺"非常重要或重要"，但与此同时，只有40%的人认为，在有"正当理由"的情况下，不去履行竞选承诺是可以接受的，而这其中只有三分之一的认为，出于妥协的需要而放弃竞选承诺，是一个可以接受的"正当理由"。

调研报告作者菲尔坎普和马蒂斯认为："在许多人看来，这种基于妥协和依赖妥协的议会式执政模式是对政党原则和理念的背叛。"

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