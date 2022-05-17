同济大学德国讲师：有些防疫措施完全是为了做样子

（德国之声中文网）由于同济大学校园内，三月初就因发现新冠阳性病例而被封锁，因此加尼亚的封控生活也要比普通上海民众要早开始一个月。从三月九日起，加尼亚一直被困在位于同济大学校园内的办公室里。他在接受德国之声电视采访时表示：

“同济大学被封控之前，我从其他学校的同事处听说了封控的事情，所以很早就为办公室购置了一个小床垫。后来大伙渐渐意识到，封控状态可能会持续很久，所以我供职的同济大学法律系就为我提供了一张比较舒适的折叠床。洗澡和洗衣服都是在走廊厕所里的洗手池里完成的。”

加尼亚表示，青年学生则被关在空间更为狭窄的学生宿舍里，不满情绪可想而知。他对一些毫无意义的防疫措施提出了批评。

“清零政策来自权力最高层，而执行者则会层层加码，使防疫措施变得越来越严苛，甚至严苛到了荒唐的地步。比如前不久，我看到空无一人的校园里，有人在开着车向道路和花草喷洒消毒液。我实在看不出这样做的意义何在。这完全是做样子，显示一下我们为了防疫尽了全力。”

中国方面称，由于老年人群体中疫苗接种率很低，所以除了采取极其严厉的防疫措施，政府别无选择。甚至有科学家指出，一旦取消清零政策，中国会出现大量的死亡病例。对此加尼亚表示：

“老年人疫苗接种率偏低的情况可能确实是存在的。但问题在于，为什么不为这些老年人接种疫苗呢？封控期间，上海市的每一位市民都被要求每天或每两天接受一次核酸检测，那为什么不利用这个机会为大家接种疫苗呢？ 像德国那样，不同政党之间就是否引入疫苗接种义务的讨论在中国是不存在的，政府一声令下就可以完成接种。至于为什么没有推动疫苗接种行动，其中的原因我并不清楚。”

德国法讲师加尼亚表示，尽管他本人对上海现行的防疫措施感到难以理解，但目前仍不看到任何放弃“清零政策”的迹象。他说，前不久，以习近平为首的中共中央政治局已经做出决策，将毫不动摇地将“清零政策”坚持到底。

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这里是完整版的电视采访（德语）：