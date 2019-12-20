同样“一国两制” 澳门何以维持安定

（德国之声中文网）澳门本周将迎来回归中国20周年纪念，这个前葡萄牙殖民地因为博彩业的发展而富裕，并且因为遵从于威权统治而得到北京的盛赞。

澳门"环庆回归"的气氛，正与另一个"一国两制"体系下的城市香港形成鲜明对比，在那里，由"反送中"引发的抗议浪潮已经持续了六个月之久。

中国国家主席习近平周五将会在澳门参加回归庆祝仪式。在这座人口70万的特区城市，香港"反送中"式的异议声音鲜少出现。

"澳门就像是家里比较乖的那个男孩"，社会学家苏文欣（Larry So）出生于香港，在澳门任教多年现已退休，他在接受法新社采访时说，"乖儿子总是能得到糖果奖励，所以会觉得生活十分惬意。"

自从1999年，葡萄牙结束对澳门的殖民统治以来，这里的城市面貌和经济生活都经历了非同寻常的变化，博彩业大放异彩，成为这座城市戏剧性崛起的主要支柱。

作为中国范围内唯一可以合法赌博的地方，澳门的国内生产总值已经从1999年的64亿美元增长到了550亿美元。而且这里的人均GDP也是全世界第二高，仅次于石油富国卡塔尔。澳门赌场一个星期的营业额就能达到美国拉斯维加斯一个月的水平。

博彩业是澳门的经济支柱之一

"从主权移交至今，这里的生活水平得到了大幅度的提高"，中学教师Celia Chong上周在接受法新社记者采访时说。她的学生当时正在寻找游客参加问卷调查。

这位女教师表示，政府提供了慷慨的补贴和福利，澳门居民还有机会到大陆地区工作。"作为一名澳门居民，我认为回归庆典将是一次非常盛大的欢乐庆典"，她说。

Shotah Zhang表示，自从澳门主权回归中国以来，他的家庭作坊向游客售卖葡式蛋挞，生意兴隆。"在（回归）之前，这里就是一个安静的小镇。在过去20年里，我们赶上了大好的机遇"，他对法新社记者说。

2018年，澳门接待了将近3600万游客，其中绝大多数都来自中国大陆。

都是特别行政区，为何大不相同？

在"一国两制"的框架下，澳门和香港可以享受到比中国大陆地区更多的自由空间。前英国殖民地香港于1997年完成了主权移交，至今始终在努力保护这些自由，或者是将其最大化。

香港拥有较为自由而多样化的媒体生态，基本独立的司法体系，以及富有影响力的民主派立法议员群体。 这些民主因素催生了过去六个月里的动荡，数以万计的民众走上街头，要求实现普选。

而一波新生的极端化年轻势力给香港民主运动增添了一个危险的次生层面，导致抗议者和防暴警察之间的冲突越来越暴力。

而澳门和香港搭船仅仅一个小时的距离，却完全看不到这种反抗中国统治的现象。澳门的政界早就通过了亲北京的安全法律，而香港多次尝试做到这一点却未能成功，导致了动乱局面。

2018年10月通车的港珠澳大桥

在回归20周年庆典临近之际，中共高层官员对于澳门以北京所希望的方式实践"一国两制"大加赞扬。

全国人大常委会委员长栗战书在一次讲话种说："澳门同胞始终坚持爱国爱澳的核心价值观，有很强的国家观念、宪法观念，国家认同在澳门社会拥有广泛、深厚的社会基础。"

栗战书的讲话也被解读为拿澳门的范例来"教育"香港，敦促富有反叛精神的香港更好地处理和中央之间的关系。他强调，中央的全面管治权是授权特区实行高度自治的前提和基础，"中央对香港和澳门的要求也是一样"。

澳门也有隐患

不过，虽然澳门在主权回归中国后的20年里，经济上富裕、政治上稳定，但是这座特区城市也存在一些薄弱之处。

尽管澳门的人均GDP数值居高，但是这里贫富差距严重，而且经济发展几乎全部依靠赌博业。

在习近平2012年上台并发起反腐运动之后，澳门的赌场收入锐减。尽管澳门努力自我打造观光和美食项目作为旅游亮点，但博彩业仍然占到政府税收收入的八成。

澳门也被视为全球有组织犯罪的中心据点--美国国务院将其列入洗钱犯罪最严重的城市名单，而且卖淫嫖娼在这里也相当盛行。

人们担心这座城市的生存空间会越来越拥挤，生活成本过高，而原本的葡式和粤式文化交汇特色风格也会逐渐淡去。

即使愤怒很少会以抗议的形式来表达，但是挫败感还是存在的，澳门立法会议员苏嘉豪表示。在澳门，立法会议席只有不到一半是直选的。而苏嘉豪则是立法会中仅有的四个民主派议员之一。

"人们希望保留澳门的遗产"，他对法新社说，"但我担心，澳门最终将成为又一座中国城市的命运越来越无法避免。"

雨涵/洪沙（法新社）