同拜登视频会晤后 默克尔继续推“欧洲对华政策”

（德国之声中文网）周四（3月25日）欧盟举行例行视讯峰会，美国总统拜登也较为罕见地加入进来，上一次美国首脑介入欧盟会议是2009年。这个闭门会议结束后，德国总统默克尔在记者会上介绍了当日会谈日程和结果。默克尔说，“我们交流了对大西洋两岸关系的看法，拜登总统说了他的意见，欧盟理事会常任主席米歇尔(Charles Michel)和轮值主席、葡萄牙总理科斯塔（ António Costa）阐述了我们欧盟的立场。我们欧盟一方明确指出了我们的利益”。

默克尔说，“我们有很多共同利益值得继续维护，比如在气候保护方面进行合作，结束贸易争执，比如结束波音和空客之间的关税纠纷”。

她说，拜登总统提及同俄罗斯、中国以及土耳其的关系。“我希望拜登总统今年夏季访问北约，今天我们只是相互认识一下，但这是一个非常重要的姿态，表明我们又进入到频繁交流的时期。”

有记者提问，拜登今天有没有对中国表现出“进攻性”？如果德国继续走近美国，是否担心德方经济利益受损？

默克尔回答道：“这里牵涉的不仅是经济利益，而是贯彻我们所说的‘欧洲主权’。很清楚，同美国我们有着共同的价值基础，但另一方面，我们也有各自的利益。如同美国同中国在阿拉斯加展开长时间、详细的对话，我们也将同中国展开会谈。我们早已知道中国是制度竞争者（Systemwettbewerber），但同时我们还要考虑，怎样将价值观和利益结合起来，产生一个欧盟对华政策，你们知道，我为此付出很大努力，并且将继续这样做。同美国，我们有很多共同之处，但并非完全认同（keine Identitaet）。这是非常明确的。”

2020年12月30日欧中签署投资协议后举行视频会议

欧盟经济主导的对华政策在改变

多年以来，布鲁塞尔把中国看成贸易伙伴，双方从中均获益颇丰。尤其是德国经济与中国的交织最为密切。根据《世界报》报导，欧盟对华出口总额的一半来自德国。2019年，欧盟委员会推出的中国战略文件首次将中国定义为“制度性对手”（Systemrivale），即指中国代表与欧盟不同的价值体系，并在国际舞台上积极推广这一体系。此后欧盟的对华关系中明显加强了政治因素，但就总体而言仍然由经济思维主导。这一背景下，2020年底欧盟顶住来自华盛顿的压力，与中国签署了历时7年谈判的《欧中投资协议》。该协议须经欧盟议会通过后才能生效，而它近期却陷入欧中制裁与反制裁的政治漩涡，其中中方制裁的名单里包括欧盟议会议员。

美国方面，拜登就任美国总统后，在很多领域进行了“拨乱反正”，将前任特朗普尤其在国际合作领域的政策重新扳回到以前的道路上，但唯独在对华政策方面，拜登政府基本上延续了前任的强硬路线。

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