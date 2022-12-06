客座評論：台灣同志遊行看兩岸性別平權差距

亞洲規模最大的台灣同志遊行今年恢復舉辦實體活動，這個已經有20年歷史的活動一路走來篳路藍縷，代表了台灣性別平權的成果，但也仍有進步空間。而反觀中國，則是在這條路上越走越回頭。