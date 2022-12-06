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同性恋

同性恋是以同性为对象建立起亲密关系，或以此性倾向做为主要自我认同的行为或现象

同性恋曾多遭歧视。不过近年来，各国正逐渐扭转这一歧视。

印尼新法禁婚外性行为 违者可入狱一年

印尼新法禁婚外性行为 违者可入狱一年 06.12.2022

印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
東京都通過同性伴侶制度 下一步呢？

東京都通過同性伴侶制度 下一步呢？ 09.11.2022

日本東京都日前正式實施「伴侶宣誓制度」，承認同性伴侶，未來可在線上領取證書後，享有公營住宅申請服務，但接下來還有許多問題等待解決。
客座評論：台灣同志遊行看兩岸性別平權差距

客座評論：台灣同志遊行看兩岸性別平權差距 28.10.2022

亞洲規模最大的台灣同志遊行今年恢復舉辦實體活動，這個已經有20年歷史的活動一路走來篳路藍縷，代表了台灣性別平權的成果，但也仍有進步空間。而反觀中國，則是在這條路上越走越回頭。
社会主义古巴通过新法 同性婚姻、代孕将合法化

社会主义古巴通过新法 同性婚姻、代孕将合法化 27.09.2022

“人人有权结婚”，在9月25日举行的关于新版《家庭法》公投中，多数古巴公民赞成引入同性恋婚姻，并允许同性恋夫妇收养儿童，也将代孕合法化。

台灣跨國同性伴侶還等不到婚姻平權 24.08.2022

亞洲目前唯一通過同性婚姻制度的只有台灣，但其中還有許多和異性戀伴侶有別的規定，其中之一就是跨國同婚。台灣為何遲不通過，跨國同性伴侶有什麼話想說？
新加坡同性性行為將除罪化 仍未開放同婚

新加坡同性性行為將除罪化 仍未開放同婚 22.08.2022

新加坡總理李顯龍週日（8月21日）宣佈，新加坡將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，讓男男性行為除罪化，多個LGBTQ+團體稱這是「得來不易的勝利」。不過政府對於婚姻的法律定義仍以一男一女為主，對同性婚姻合法化仍持保守態度。
高雄世界同志游行取消 台湾批“政治考量”

高雄世界同志游行取消 台湾批“政治考量” 13.08.2022

高雄市去年获得了2025年世界同志骄傲游行承办权。但是现在，由于和主办该系列活动的国际组织InterPride就“台湾”名称再生分歧，高雄市筹备委员会宣布“被迫停办”此次活动。
柏林骄傲游行：反对仇恨、战争和歧视

柏林骄傲游行：反对仇恨、战争和歧视 23.07.2022

这个周六（7月23日）是本年度的柏林骄傲游行，也被称作克里斯托弗大街纪念日（CSD），主题是“在爱中团结”。DW带您回顾这个游行活动的历史。
全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 27.06.2022

每年6月是世界同性恋者的节日。全世界的大城市大多都会举办声势浩大的同志骄傲大游行（Pride Parade），人们在欢庆的同时也呼吁实现更多的平等、接受LGBTQ群体以及给与他们应有的尊重。
Filmstill aus Lightyear (Pixar): die Animationsfigur Buzz Lightyear sitzt neben Sox, einer Katze, im Cockpit eines Raumschiffs

电影审查制度：“红线”都在哪里？ 16.06.2022

皮克斯的新电影《光年正传》因为女同接吻的画面在多个阿拉伯国家遭禁。事实上，对电影频繁动用“剪刀”的不只是中东地区，原因也绝不仅仅是同性恋情。以下我们来看一看全球范围的电影审查制度。
印尼爆反同浪潮 LGBTQ恐遭入罪

印尼爆反同浪潮 LGBTQ恐遭入罪 08.06.2022

印尼社會正瀰漫一股反同性戀浪潮，在伊斯蘭組織的呼籲下，印尼官員已承諾7月要將同性戀行為納入《刑法草案》，引發當地LGBTQ團體的擔憂，這波反同浪潮從何而來？為何連英國也捲入爭議？
十个适合LGBTQ人士的旅游胜地

十个适合LGBTQ人士的旅游胜地 03.06.2022

全球哪些旅游胜地对同性恋、跨性者、双性人等性少数群体最友好？《斯巴达克国际同性恋旅行指南》2021年发布了全球十佳。
猴痘出現人傳人 聯合國籲勿污名化LGBTI

猴痘出現人傳人 聯合國籲勿污名化LGBTI 23.05.2022

世界衛生組織週末報告，猴痘病毒「正在發生人際傳播」。這可能成為下一場大流行病嗎？我們該注意什麼？與此同時，聯合國表示部分報導「強化了仇視同性戀和種族主義」，呼籲小心汙名化。

昔日天主教修士的出柜之路 20.03.2022

对于很多人来说，如何在宗教信仰和性取向之间做出取舍，是一个艰难的选择。斯特凡也经历过这样的痛苦，在教会工作了25年之后，他终于选择了出柜，并且为LGBTQ群体在教会中的平权而努力抗争。
墙外文摘：冬奥会批评再多，北京也会宣布胜利

墙外文摘：冬奥会批评再多，北京也会宣布胜利 06.02.2022

有评论指出，中共无需外界认可就能将本届冬奥会归入其国内政绩。中共领导人和奥委会官员显然都对批评漠不关心，抗压能力也都很强，各国要想批评或刺痛中国，就必须寻找其他渠道或途径。
德国百余天主教会人士公开同性恋身份

德国百余天主教会人士公开同性恋身份 25.01.2022

去年三月，梵蒂冈曾重申，同性恋关系不符合上帝旨意。现在，125 名德国非异性恋天主教会人士竟公开“出柜”。

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