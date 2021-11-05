为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

同性恋

同性恋是以同性为对象建立起亲密关系，或以此性倾向做为主要自我认同的行为或现象

同性恋曾多遭歧视。不过近年来，各国正逐渐扭转这一歧视。

L-R: Kingo Kumail Nanjiani, Makkari Lauren Ridloff, Gilgamesh Don Lee, Thena Angelina Jolie, Ikaris Richard Madden, Ajak Salma Hayek, Sersi Gemma Chan, Sprite Lia McHugh, Phastos Brian Tyree Henry and Druig Barry Keoghan in Marvel Studios ETERNALS 2021. Photo credit: Marvel Studios / The Hollywood Archive PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMarvelxStudiosx 34239-019THA

漫威《永恒族》：赵婷的超级英雄电影 05.11.2021

华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。

台湾出柜同志议员心路历程 29.10.2021

台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
Two comic characters kiss each other

超級酷兒英雄：酷兒漫畫人物 13.10.2021

超人的兒子約翰．肯特在最新DC漫畫中出櫃坦承自己是雙性戀。他不是唯一一位酷兒，我們發現DC漫畫與漫威電影裡還有更多角色同樣也是酷兒。

跨性别者：“我在匈牙利看不到未来” 04.10.2021

Emmett Hegedüs是名跨性別者，匈牙利的新法令他對未來感到絕望。新法禁止向未成年人提供有关同性恋和跨性别的信息。当地LGBT族群的处境越来越艰难。
Beutel mit aus Vollblut gewonnenem Erythrozyten-Konzentrat (Blutkonserven) hängen am 17.04.2013 in einem Labor im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

德国放宽对男同性恋者的献血限制 26.09.2021

迄今为止在德国，同性恋男性和双性恋男性只允许在与新伴侣发生性关系12个月后献血。现在，此规定放宽了。不过，批评者指出，歧视依旧存在。
Taiwan, 2021+++Same-sex couple from Taiwan and Macau married in Taiwan after landmark legal win

提告政府胜诉 台湾澳门同性伴侣顺利结婚 13.08.2021

在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。
24.05.2019, Gay newlyweds walk on a giant rainbow flag at a pro same-sex marriage party after registering their marriage in Taipei, Taiwan May 24, 2019. REUTERS/Tyrone Siu TPX IMAGES OF THE DAY

忧触国安法 台湾不参加香港同志运动会 06.08.2021

在香港国安法出台后，为避免运动员在香港挥舞台湾国旗或以台湾名义参赛触法，台湾同运会表示不会组织代表队参与2022年在香港举办的同乐运动会。

In this photo taken on May 10, 2019, a gay student poses with a rainbow flag in Beijing. - China's LGBT community has had a tough year: Censors have shut down some of its social media forums, online news media have curbed coverage of gay issues, and online shops have removed sales of rainbow-themed products. The tighter restrictions have led the LGBT community in China -- fearing a crackdown -- to prepare for muted celebrations of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia on May 17. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-gay-rights, FOCUS by Pak YIU (Photo credit should read GREG BAKER/AFP/Getty Images)

中国高校LGBT帐号遭封 学者：同志团体的「致命一击」 08.07.2021

中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。
(FILES) In this file photo illustration taken on August 7, 2020, the WeChat app is displayed in the App Store on an Apple iPhone in Washington, DC. - A US judge on September 20, 2020 blocked the government's ban on WeChat downloads, hours before it was due to take effect in an ongoing technology battle between Washington and Beijing. (Photo by Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

微信无预警关闭中国高校LGBT公众号 07.07.2021

中国多所大学的LGBT学生社团的微信公众号被封锁。据一名公众号管理员透露，所有受影响的公众号几乎是同时遭到封杀。
Amanda Grau, eine Überlebende des Attentats auf den Gay Club Pulse in Orlando, USA, vor fünf Jahren. Von vier Kugeln getroffen, versteckte sie sich unter toten Körpern und überlebte so. 49 Menschen wurden damals von einem mutmaßlichen islamistischen Attentäter erschossen, 53 weitere verletzt.

亲历奥兰多枪击案后 她成为急救员 26.06.2021

在五年前发生的奥兰多同志酒吧「脉动」枪击案中，阿曼达身中四枪，与死神擦肩而过。 今天，她成为一名急救员，希望能够挽救更多人的生命。 而自己心灵上的伤痕，却永难愈合。
epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

“彩虹”继续发酵 匈牙利总理拒来德观赛 23.06.2021

“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹 22.06.2021

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
Germany's goalkeeper Manuel Neuer walks on the pitch during the Euro 2020 soccer championship group F match between Portugal and Germany at the Football Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, June 19, 2021. (Philipp Guelland/Pool via AP)

欧洲足联不再干预  诺伊尔可继续佩戴彩虹袖标 21.06.2021

德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。

“为了能自在握住男友的手 我们离开波兰” 22.05.2021

波兰被视为欧盟内部恐同现象最严重的国家。因为在波兰受到歧视，Fifi和Tarmu选择移民到德国。他们有一些心里话想对人们说。

Defendant Abdullah A. (C), accused of stabbing a German tourist to death in Dresden, is led by court officials into the hearing room on the last day of his trial at the Higher Regional Court in Dresden, eastern Germany, on May 21, 2021. - The trial of a Syrian jihadist who stabbed a German tourist to death in an apparently homophobic attack last year began in the eastern city of Dresden on April 12, 2021. The 21-year-old, named by German media as Abdullah A., is charged with murder, attempted murder and dangerous bodily harm for attacking two men who had travelled to Dresden from North Rhine-Westphalia with a knife on October 4, 2020. (Photo by Robert Michael / POOL / AFP) / German court requests that the face of the defendant must be made unrecognizable

持刀刺杀同性恋者 叙利亚难民被判终身监禁 21.05.2021

一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。

真爱无敌：德国天主教会为同性伴侣证婚 14.05.2021

虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。

显示更多文章