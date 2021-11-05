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同性恋是以同性为对象建立起亲密关系，或以此性倾向做为主要自我认同的行为或现象
同性恋曾多遭歧视。不过近年来，各国正逐渐扭转这一歧视。
华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。
台湾同婚亚洲第一也是唯一，2019年合法至今有大约6千对同性伴侣步入礼堂，社会对于同婚接受度也在逐步上升中。虽然台湾女性参政比例不低，不过同志参政还是很少见，台湾第一位公开出柜的同志议员苗博雅告诉德国之声，父母对于他的同志身份和参政有何看法，遇到选民质疑性别气质时，他如何回应。
超人的兒子約翰．肯特在最新DC漫畫中出櫃坦承自己是雙性戀。他不是唯一一位酷兒，我們發現DC漫畫與漫威電影裡還有更多角色同樣也是酷兒。
Emmett Hegedüs是名跨性別者，匈牙利的新法令他對未來感到絕望。新法禁止向未成年人提供有关同性恋和跨性别的信息。当地LGBT族群的处境越来越艰难。
迄今为止在德国，同性恋男性和双性恋男性只允许在与新伴侣发生性关系12个月后献血。现在，此规定放宽了。不过，批评者指出，歧视依旧存在。
在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。
在香港国安法出台后，为避免运动员在香港挥舞台湾国旗或以台湾名义参赛触法，台湾同运会表示不会组织代表队参与2022年在香港举办的同乐运动会。
中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。
中国多所大学的LGBT学生社团的微信公众号被封锁。据一名公众号管理员透露，所有受影响的公众号几乎是同时遭到封杀。
在五年前发生的奥兰多同志酒吧「脉动」枪击案中，阿曼达身中四枪，与死神擦肩而过。 今天，她成为一名急救员，希望能够挽救更多人的生命。 而自己心灵上的伤痕，却永难愈合。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。
波兰被视为欧盟内部恐同现象最严重的国家。因为在波兰受到歧视，Fifi和Tarmu选择移民到德国。他们有一些心里话想对人们说。
一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。
虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。
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