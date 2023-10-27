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同性恋是以同性为对象建立起亲密关系，或以此性倾向做为主要自我认同的行为或现象
同性恋曾多遭歧视。不过近年来，各国正逐渐扭转这一歧视。
台灣的「同志大遊行」向來是氣氛熱鬧，而今年不只是同性婚姻通過4年，政府在跨國同婚方面也大幅開放，但是實際生活中，台灣 LGBTQ+社群還是不見得能夠「驕傲地做自己」。
歷經五年訴訟，香港迎來同性伴侶平權的歷史性裁決--儘管不是全勝，仍被視為重大突破。在未來兩年，社會將要討論一套新機制承認同性伴侶的法律地位，有哪些焦點？在判決帶來的曙光之中還有什麼迷霧？
香港终审法院周二做出裁决，要求香港政府制定法律框架，使同性伴侣基本社会需求合法化。但这不意味着同性伴侣将获得完整的婚姻权利。
「我們不要就這樣算了」——但代價是什麼？對於同志來說有何不同？情慾試探與身體界線又該如何拿捏？DW訪問王丹性騷疑案的2名指控者及多名專家，試圖深入理解性少數族群的MeToo困境。
自封为“仇女者”的美国网红Andrew Tate在德国居然有众多拥趸？一项有关男子主义的问卷调查居然得出了令人震惊的结果。对女性的偏见仇视在德国究竟毒害有多深？
按照德国现行法律，需要经过两名专家评估和法院裁决才能合法改变一个人的性别。德国政府本周提交的新法草案取消了这一规定。
今年的奥斯卡，“亚裔大放异彩”？时评作家长平分析了好莱坞的东方主义冷血表演，以及它与中国文化宣传的契合。
2023年2月23日，导演韩帅携手“国民女神”范冰冰与韩国演员李珠英(Lee Joo-young)在柏林首映电影《绿夜》。曾身陷高额税务丑闻的范冰冰，时隔五年再次被中国导演启用，扮演一个逃离过去的顽强女人，并与李珠英在片中展开同性情愫，博得了不少中国观众的好感。影片虽主打女性与同性题材，但身兼编剧与电影学者的导演韩帅拒认这部以底层女性挣扎为蓝本的故事意在投射现实。
日本首相岸田文雄的秘书荒井胜喜因发表恐同言论而被解职。岸田文雄批评说，荒井胜喜发表的相关言论“荒谬至极”。
性少数群体在纳粹统治时期曾遭遇过最严酷的折磨，他们被监禁，被送到集中营，强迫做最苦最累的劳工。从今以后，德国纪念纳粹受害者，他们也将是其中一员。
台灣2019年通過同性婚姻專法，至今是亞洲第一也是唯一。本來沒有全面開放的跨國同婚也在1月19日通過，除了中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚。DW專訪台陸伴侶，探討他們受到排拒的原因。
印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
日本東京都日前正式實施「伴侶宣誓制度」，承認同性伴侶，未來可在線上領取證書後，享有公營住宅申請服務，但接下來還有許多問題等待解決。
亞洲規模最大的台灣同志遊行今年恢復舉辦實體活動，這個已經有20年歷史的活動一路走來篳路藍縷，代表了台灣性別平權的成果，但也仍有進步空間。而反觀中國，則是在這條路上越走越回頭。
“人人有权结婚”，在9月25日举行的关于新版《家庭法》公投中，多数古巴公民赞成引入同性恋婚姻，并允许同性恋夫妇收养儿童，也将代孕合法化。
亞洲目前唯一通過同性婚姻制度的只有台灣，但其中還有許多和異性戀伴侶有別的規定，其中之一就是跨國同婚。台灣為何遲不通過，跨國同性伴侶有什麼話想說？
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