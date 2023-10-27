导演韩帅谈《绿夜》：“没有那么社会性和现实感，它其实是个寓言”

2023年2月23日，导演韩帅携手“国民女神”范冰冰与韩国演员李珠英(Lee Joo-young)在柏林首映电影《绿夜》。曾身陷高额税务丑闻的范冰冰，时隔五年再次被中国导演启用，扮演一个逃离过去的顽强女人，并与李珠英在片中展开同性情愫，博得了不少中国观众的好感。影片虽主打女性与同性题材，但身兼编剧与电影学者的导演韩帅拒认这部以底层女性挣扎为蓝本的故事意在投射现实。