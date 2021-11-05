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是一种性取向，指一个人在性爱、心理、情感上的兴趣主要对象均为同性别的人。
同性恋在某些国家地区仍然受到歧视、不公正待遇，甚至属于违法行为。即使在自由开放的国家，同性恋至今仍未享有完全平等的权益，比如在德国，同性恋在婚姻、税收、继承、领养孩子等权利方面，还有不平等之处。
华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。
超人的兒子約翰．肯特在最新DC漫畫中出櫃坦承自己是雙性戀。他不是唯一一位酷兒，我們發現DC漫畫與漫威電影裡還有更多角色同樣也是酷兒。
Emmett Hegedüs是名跨性別者，匈牙利的新法令他對未來感到絕望。新法禁止向未成年人提供有关同性恋和跨性别的信息。当地LGBT族群的处境越来越艰难。
迄今为止在德国，同性恋男性和双性恋男性只允许在与新伴侣发生性关系12个月后献血。现在，此规定放宽了。不过，批评者指出，歧视依旧存在。
中国微信大规模封锁高校LGBT学生社团的公众号，限缩其发声及沟通管道，学者认为「这是中国不愿让LGBT群体存在的一系列打压之一」。
中国多所大学的LGBT学生社团的微信公众号被封锁。据一名公众号管理员透露，所有受影响的公众号几乎是同时遭到封杀。
在五年前发生的奥兰多同志酒吧「脉动」枪击案中，阿曼达身中四枪，与死神擦肩而过。 今天，她成为一名急救员，希望能够挽救更多人的生命。 而自己心灵上的伤痕，却永难愈合。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
德国足球队长诺伊尔佩戴彩虹袖标，英格兰队跪地抗议种族歧视。欧洲杯开赛刚刚一周，体育赛场是否可以发出政治信号，就再度引起了激烈的争论。
波兰被视为欧盟内部恐同现象最严重的国家。因为在波兰受到歧视，Fifi和Tarmu选择移民到德国。他们有一些心里话想对人们说。
一名年仅21岁的叙利亚青年因出于极端伊斯兰主义思想以及对同性恋者的仇恨，持刀袭击了一对同性恋情侣，造成一人丧生，一人重伤。
虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。
他是数学天才、幕后英雄，也是因同性恋被判罪、自杀的悲剧性人物。艾伦·图灵（Alan Turing）的肖像，以及他那个具有里程碑意义的数学公式，将出现在英国最高面值纸币上。
梵蒂冈禁止教会为同性婚姻祝福的禁令引起了德国等地天主教会的不满和失望。
他被认为是一颗政坛新星，是民主党的一位优秀人才。在乔·拜登的内阁中，皮特·布蒂吉格将担任一个不显眼但很重要的职务
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