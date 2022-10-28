是一种性取向，指一个人在性爱、心理、情感上的兴趣主要对象均为同性别的人。

同性恋在某些国家地区仍然受到歧视、不公正待遇，甚至属于违法行为。即使在自由开放的国家，同性恋至今仍未享有完全平等的权益，比如在德国，同性恋在婚姻、税收、继承、领养孩子等权利方面，还有不平等之处。