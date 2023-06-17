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是一种性取向，指一个人在性爱、心理、情感上的兴趣主要对象均为同性别的人。
同性恋在某些国家地区仍然受到歧视、不公正待遇，甚至属于违法行为。即使在自由开放的国家，同性恋至今仍未享有完全平等的权益，比如在德国，同性恋在婚姻、税收、继承、领养孩子等权利方面，还有不平等之处。
自封为“仇女者”的美国网红Andrew Tate在德国居然有众多拥趸？一项有关男子主义的问卷调查居然得出了令人震惊的结果。对女性的偏见仇视在德国究竟毒害有多深？
按照德国现行法律，需要经过两名专家评估和法院裁决才能合法改变一个人的性别。德国政府本周提交的新法草案取消了这一规定。
今年的奥斯卡，“亚裔大放异彩”？时评作家长平分析了好莱坞的东方主义冷血表演，以及它与中国文化宣传的契合。
性少数群体在纳粹统治时期曾遭遇过最严酷的折磨，他们被监禁，被送到集中营，强迫做最苦最累的劳工。从今以后，德国纪念纳粹受害者，他们也将是其中一员。
印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
亞洲規模最大的台灣同志遊行今年恢復舉辦實體活動，這個已經有20年歷史的活動一路走來篳路藍縷，代表了台灣性別平權的成果，但也仍有進步空間。而反觀中國，則是在這條路上越走越回頭。
新加坡總理李顯龍週日（8月21日）宣佈，新加坡將廢除禁止男性同性性行為的《刑法》377A條文，讓男男性行為除罪化，多個LGBTQ+團體稱這是「得來不易的勝利」。不過政府對於婚姻的法律定義仍以一男一女為主，對同性婚姻合法化仍持保守態度。
高雄市去年获得了2025年世界同志骄傲游行承办权。但是现在，由于和主办该系列活动的国际组织InterPride就“台湾”名称再生分歧，高雄市筹备委员会宣布“被迫停办”此次活动。
这个周六（7月23日）是本年度的柏林骄傲游行，也被称作克里斯托弗大街纪念日（CSD），主题是“在爱中团结”。DW带您回顾这个游行活动的历史。
每年6月是世界同性恋者的节日。全世界的大城市大多都会举办声势浩大的同志骄傲大游行（Pride Parade），人们在欢庆的同时也呼吁实现更多的平等、接受LGBTQ群体以及给与他们应有的尊重。
印尼社會正瀰漫一股反同性戀浪潮，在伊斯蘭組織的呼籲下，印尼官員已承諾7月要將同性戀行為納入《刑法草案》，引發當地LGBTQ團體的擔憂，這波反同浪潮從何而來？為何連英國也捲入爭議？
全球哪些旅游胜地对同性恋、跨性者、双性人等性少数群体最友好？《斯巴达克国际同性恋旅行指南》2021年发布了全球十佳。
对于很多人来说，如何在宗教信仰和性取向之间做出取舍，是一个艰难的选择。斯特凡也经历过这样的痛苦，在教会工作了25年之后，他终于选择了出柜，并且为LGBTQ群体在教会中的平权而努力抗争。
有评论指出，中共无需外界认可就能将本届冬奥会归入其国内政绩。中共领导人和奥委会官员显然都对批评漠不关心，抗压能力也都很强，各国要想批评或刺痛中国，就必须寻找其他渠道或途径。
去年三月，梵蒂冈曾重申，同性恋关系不符合上帝旨意。现在，125 名德国非异性恋天主教会人士竟公开“出柜”。
到目前为止，敢于公开出柜的中国顶级职业运动员屈指可数。在中国，性少数群体得到社会的“容忍”——前提是他们必须将自己的性取向保持私密，并且不能提出LGBTQ平权的要求。
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